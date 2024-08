Tunacola te regala una nueva canción para tu playlist de resaca

Después de la fiesta, cuando ya no queda gente y la música se apaga y te ves rodeado de vasos vacíos y ceniceros sucios, apestando a alcohol, con la ropa sucia y con sentimientos encontrados sobre si esto vale la pena y pensando si necesitas más trago, dos aspirinas o una bala en la cabeza, me gusta poner una canción que retrate ese momento. Existen algunas clásicas como «Come Undone» de Robbie Williams o «Last Living Souls» de Gorillaz, y hace unos días atrás llegó una nueva adquisición para mi playlist resaquero: «El viento que nos lleva a los dos» de Tunacola.

Tunacola es una banda que durante toda su trayectoria ha irradiado fiesta, locura y descontrol en sus canciones. Con su ritmo Technotronic y letras como «Danky nogatoga megaloso manjar chafa frinilofo», su oda a uno de los helados más famosos de Chile, pretendieron desde el 2009 buscar el nirvana en la disco y cada sábado morir en la pista de baile. Pero como todo en esta vida, la fiesta tiene un final y en este caso, hablamos de la resaca mas heavy y emocional de una fiesta que ha durado años. Así describe Richi Tunacola, líder y fundador del proyecto, su nueva etapa.

«El viento que nos lleva a los dos» es el primer single de lo que será su tercer álbum. La canción es de amor y cuenta de manera autobiográfica la historia de dos seres tan intensos que juntos generan peligro y dejan preocupados a todo el entorno que los rodea y, al mismo tiempo, esa intensidad forma una profunda felicidad y hace que esas personas se encuentren en un estado de afección pura, sentimiento que han estado esperando desde siempre. El track viene empapado de sintetizadores, armonías pop y un beat espacial, que en conjunto generan una sensación de nostalgia de resaca moral, y muestran una evolución emocional mas «dark» a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de la banda.

Recrear visualmente estos sentimientos no es fácil, pero Tunacola junto al director Piero Medone ha logrado acercarse bastante a la idea. La canción viene con un video que muestra ese vacío que se experimenta al sentir que uno tuvo algo valioso y lo perdió. El clip se rodó en varios puntos de la ciudad de Santiago, donde se ve al protagonista dentro de un juego de espejos viendo diferentes situaciones de una relación amorosa. Además, la actriz que aparece en las escenas amorosas es la ex pareja de Richi, a quien le escribió la canción y al momento de la filmación estaban juntos, pero que hace unos días dieron por finalizada la relación, hecho que hace que el video y la canción tengan un tono más realista.

Según su vocalista, el siguiente álbum viene con un giro radical en letra y música, alejado de la fiesta y los colores. Abordará por primera vez temas políticos y sobre drogas; canciones que vienen rodeadas de una gran pena: para Tunacola, el bajón que viene después de volar muy alto o el sentimiento de la mañana de domingo después de un gran fiestón.

Me comuniqué con Richi, quien me contó un poco más sobre este nuevo sencillo y sus planes para lo que queda del año y 2018. Antes de leer la charla, dale play al video de «El viento que nos lleva a los dos».

Noisey: «El viento que nos lleva a los dos» no es la típica canción de Tunacola. Cuéntanos un poco la historia del single.

Richi Tunacola: Esta canción se trata de como conocí a la Javi, quien marcó mi vida profundamente. Nuestra historia al principio fue súper intensa, al punto de que nuestra gente cercana (y nosotros mismos) pensábamos a ratos que era una relación hasta peligrosa. Pero cuando nos encontramos, encontramos una felicidad intensa y profunda, como si hubiéramos estado esperando sentirnos así desde siempre. De eso se trata, de atesorar a quien tienes, mientras lo tienes. Dejarse de pendejadas y quererse.

¿Es este es el disco mas personal de Tunacola?

Sin duda. Sobre todo ahora que di la posibilidad de abrirme como persona a través de las letras.

¿Cuál fue la evolución principal que hubo del primer disco al que viene? ¿Qué rescatas de los primeros trabajos?

Yo diría que del primer disco, el del 2011, rescato que es súper electropop pegajoso y hecho todo en un computador. Me encanta la energía que tiene y lo bacán que fue la propuesta en términos de sonidos, aunque las letras son puro hook. Del segundo me gusta mucho cómo todas las canciones parecen venir de este mismo mundo medio mágico, grande y cálido. El disco entero tiene una vibra optimista pero al mismo tiempo súper nostálgica. Del tercero podría decir que es muy grande, brillante, denso y personal.

¿Cuáles son sus principales influencias para este trabajo?

¡Uff! Han pasado tres años y muchas cosas vistas y escuchadas, y uno absorbe siempre un poco de lo que escucha, así que te puedo decir lo que he escuchado este último tiempo y me ha gustado mucho: Los primeros B-52s, Clap! Clap!, Daphni y Caribou, Trio los Panchos, Jon Hopkins, Virus, la chicha amazónica, y seguramente olvido mucho más. De todo eso rescaté elementos que se encuentran en el disco.

¿Cuéntanos la historia del video?

El video fue una interpretación de el director Piero Medone de una idea mía. Yo quería retratar a alguien que conoció el amor profundo y que ya no lo tiene y ve el amor, en todos sus estados, en otras personas. Entonces a mi se me había ocurrido que iba este hombre filmado desde la espalda caminando con ropajes andrajosos por una calle de barrio llena de parejas por todas partes, asomándose de los balcones, pasando, acostados en la vereda, arrimados contra un auto, peleando, amándose, despidiéndose, deseándose, etc. Así que consistía en un plano secuencia con 20 actores en una calle, de noche, con fuego, la calle completamente recreada. Le planteé esto a Medone y lo que ven es el resultado de la creatividad que le puso a mi idea.

¿Cuál es la formación actual de Tunacola?

Ahora es básicamente un proyecto solista que comando yo, y es defendido por la pandilla completa, donde somos 7 sobre el escenario.

¿Planes para el verano?

Sacar el disco y salir a tocarlo.

¿Van a visitar México pronto?

Pues sí, no podemos evitarlo. No pasa mucho tiempo sin que vayamos a México, que es donde mas nos quieren en el mundo. Así que ya les caemos en el otoño.

