Turistas en el aeropuerto de Barajas nos cuentan qué piensan de España

Como para muchos madrileños menores de 30, los meses de julio y agosto son para mí sinónimo de ir en chanclas a trabajar los días que no está el jefe, salir a echar unas latas al ‘2D’ cuando cae la noche, disfrutar de las fiestas patronales de los pueblos que, al fin y al cabo, son San Blas, La Latina o Usera e ir de after a la piscina de Lago.

Decimos en bucle que «en Madrid en agosto es cuando mejor se está», pero todos sabemos que, si permanecemos como la resistencia con 40 grados a la sombra es sólo porque nuestros sueldos de mierda no dan para pagar unas vacaciones en temporada alta.

Pero hay a quien sí le da y elige, deliberadamente, nuestra ciudad como destino en estos meses. Fui hasta la terminal de salidas de Barajas para hablar con ellos tras sus vacaciones en España y me contaron lo que les había parecido nuestro país.





Catalina y Raluca, Rumanía

Raluca: Hemos estado una semana en Madrid visitando a amigos españoles que conocimos de Erasmus y vamos a coger un avión rumbo a Ibiza ahora. Después iremos a Barcelona, estamos aprovechando esta visita para recorrer España.

Lo que más nos gusta de vuestro país es la manera que tenéis de montaros la fiesta, nos encanta poder hacer botellón en la calle y no tener que gastarnos un montón de dinero en bares.



Catalina: A mí me ha gustado mucho la comida española. Creo que las tapas son un invento que todos los países deberían adaptar a su gastronomía y, sobre todo, darlas gratis en los bares como hacen aquí.

«Encajáis un poco con los estereotipos que el resto del mundo tiene respecto a vosotros» — Raluca

Lo único malo es que mi estómago es ahora mucho más grande que cuando llegué. Me han gustado mucho los pimientos de Padrón y, de regalo para mis padres, llevo paté ibérico además de muchos imanes.



Raluca: Nos gusta también que los bares abran hasta muy tarde, aunque aquí todo se hace muy tarde. Cenáis a las 10 u 11 de la noche y eso es muy raro en el resto de Europa.

Creo que encajáis un poco con los estereotipos que el resto del mundo tiene respecto a vosotros, pero sólo con los positivos: los que tienen que ver con la fiesta y los horarios flexibles. Sois gente muy maja, no hemos tenido ninguna mala experiencia aquí.

Catalina: Bueno, una.



Raluca: Me robaron la cartera estando de fiesta en una discoteca, la noche antes de coger el avión de vuelta, la primera vez que vinimos. Quedaban unas horas para que saliera nuestro vuelo y tuve mucha suerte porque, como el pasaporte no cabía en mi monedero, lo guardó Catalina. Si no, habría sido un caos.

Chan, China

Cuando aterricé en Madrid, me sorprendió mucho que el ambiente fuera tan seco, creía que era un país mucho más húmedo por las playas. También me fijé mucho en lo guapa que era la gente comparada con la de mi país, aunque también sois bastante bajitos. Antes de venir, pensaba que los chicos españoles tenían la estatura media europea… y no.

Lo que menos me gusta de España es el servicio en las tiendas y los bares, los camareros son muy lentos. Pero me encanta el ambiente, aunque a veces hay tanto ruido que no puedes hablar, pero en China también pasa.

«También me fijé mucho en lo guapa que era la gente comparada con la de mi país, aunque también sois bastante bajitos» — Chan

Además, en Madrid he probado la comida de algunos restaurantes chinos y está muy bien comparada con la que venden como comida típica de mi país en otras partes del mundo.

También he estado en Barcelona y en Tarragona, que me encantaron. Todo es muy distinto aquí, la arquitectura, la manera de vivir… Parece que estáis siempre de fiesta.

Lourdes, Argentina

En Madrid sólo he estado tres días, y no venía con mucha esperanza de que me gustara la ciudad. Odio las aglomeraciones y no suelo estar a gusto en las grandes capitales, pero no es una ciudad agobiante, no tiene grandes edificios ni muchos turistas.

Me ha parecido una ciudad muy limpia y muy segura, y las desigualdades que veo en mi país, la mendicidad o la suciedad, aquí no las he visto. Estáis mucho más avanzados en ese sentido, y también lo he notado en la mentalidad de la gente. A pesar de tener tradiciones como los toros, que no he querido ver por supuesto, sois muy abiertos.

He visitado el sur de España y me ha encantado, pero la ciudad que más me ha gustado, sin duda, ha sido Granada. Su herencia cultural, su gente, la tradición… y su comida. La carne no es comparable a la de mi país, Argentina, allí es mucho mejor, pero el pescado andaluz me ha encantado.

«Sólo he estado tres días y no venía con mucha esperanza de que me gustara la ciudad» — Lourdes

Lo único malo, aunque no es típicamente español, me ha parecido el kebab. En Argentina son distintos, aquí sólo comí uno y me sentó fatal.

Creo que, en general, los españoles tenéis un concepto muy bajo de vosotros mismos porque los clichés que he escuchado sobre vuestro país han salido de vuestras propias bocas, al conocer gente en España. Que sois vagos, que os gusta mucho echaros la siesta… eso yo no lo he visto.

La única pega que os pondría es que habláis demasiado rápido. Aunque el castellano es mi lengua materna, los primeros días que estuve aquí me costaba muchísimo seguir una conversación. Pero ya me he acostumbrado, así que me voy de aquí con una bota de vino de recuerdo y muchas ganas de volver.

Sebasthian Salinas, Ecuador

He venido a España por el World Pride y de paso he aprovechado para visitar Barcelona. Lo que más me ha gustado de ambas ciudades han sido los museos, el MACBA o el Reina Sofía son joyas… y también los monumentos. España es un país con mucha historia y me ha encantado conocerla.

Si tuviera que elegir entre Madrid y Barcelona, escogería Madrid. Es una ciudad mucho más tranquila, en Barcelona hay mucha fiesta todo el rato, quizá porque hay mucho turismo. Hay partes de la ciudad en las que da la sensación de que no te cruzas a ningún local, que todo son turistas. Quizá es una buena ciudad para divertirse, pero si me dijeran dónde quiero vivir, elegiría Madrid.

«Me llevo unos vasos de chupito con la inscripción ‘I love España’ para brindar por el sentimiento de libertad de Madrid» — Sebasthian

Además me ha encantado el World Pride no por la fiesta, sino por las ideas y el sentimiento de libertad de la ciudad que hay detrás de ella. Me llevo unos vasos de chupito con la inscripción ‘I love España’ para brindar por ello.

Lo que más me ha sorprendido de España es lo grande que es, la distancia que hay entre ciudades. Vengo de un país muy pequeño y me ha impactado. También lo gritones que sois, aunque eso no me molesta, supongo que es parte también de vuestra alegría. Sois muy extrovertidos, creo que más que los latinos, que quizá tenemos más fama de ello.