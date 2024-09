Twitter ha sido demasiado para Ed Sheeran

Sin ningún tipo de duda, Ed Sheeran es un ejemplo de persona exitosa. Este año es, sin importar lo que opines sobre él, un rockstar hecho y derecho.

Literalmente encabezó el escenario más grande de uno de los festivales más importantes del mundo hace menos de dos semanas. Lo más probable es que todos los miembros de tu familia nacidos después de 1920 hayan oído hablar de él. Es un fenómeno mundial. Enorme.

Y cuando alguien de su envergadura decide dejar Twitter, se vuelve noticia. Y el motivo es sorprendente, de hecho. Ed le dijo a The Sun: «Me salí de Twitter por completo, no puedo leer lo que tuitean. Cuando lo hago, sólo hay gente diciendo cosas malas. Twitter es una plataforma para eso. Un comentario arruina tu día. Por eso mejor me fui».

También mencionó que ha dejado de utilizar Twitter (le llevan las redes sus asesores) para «intentar saber por qué le desagrada tanto a la gente». O sea, entiendo que te hayan herido tus sentimientos, pero no hay excusa para hacerse el ignorante, Ed.

Siempre pensé que una vez habías alcanzado cierto nivel de riqueza y fama, dada la validación que te brindan la pasta, la adoración y la dominación de las listas de popularidad, te volverías un poco impenetrable a los tuits de jovenzuelos que se llaman Craig y que te dicen que eres un mierdas, pero supongo que no es de todo así.

Ed y su mar de lágrimas. Photo: Comic Relief/BBC

En particular, debido a que Twitter tiene un problema masivo de abusos en contra de quienes se identifican como mujeres, personas de minorías étnicas en Europa occidental y los EE.UU., etc., parece que Ed no se ha dado cuenta de la mierda que pueden producir las redes sociales, seas famosos o no.



Ademas, si eres Ed Sheeran, debes tener en cuenta que se contarán por decenas de miles los Craigs que vienen trollear.

Por lo tanto, la moraleja de la fábula de Ed Sheeran dejando Twitter es que, básicamente, seas quien seas, si no eres famoso ni eres un perro monísomo con una cuenta de Instagram, las redes sociales van a ser un terreno peligroso y tendrás alguna «crisis», en algún momento.

Así que solo falta que Ed invierta su tiempo en algo productivo, se ponga en contacto con la Madre Tierra y recuerde que el mundo va más allá de Internet. Puede ir a clases de zapateado o a nadar en la playa. Que haga lo que quiera, pero que vuelva en unos meses.

Aunque parece que sí mantendrá su cuenta de Instagram. Seguro que nos contará sus grandes historias y descubrimientos. La música que compondrá en ese tiempo será, vaticino, tan exquisita como lo ha sido hasta la fecha.