Tyler, The Creator dice en nueva entrevista que tuvo su primer novio a los 15 años

Tyler, The Creator ha estado más bien calladito después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Flower Boy, que estrenó a finales de julio. Desde que el disco se filtró antes de su fecha de lanzamiento, los fans y los críticos no han dejado de hablar sobre algunas letras que se pueden interpretar fácilmente como la salida del clóset del cabecilla de Odd Future. Hasta el momento, Tyler no ha dado ningún comentario sobre «Next line will have ‘em like ‘Whoa’ / I been kissing white boys since 2004», de uno de los mejores tracks del disco: «I Ain’t Got Time!»

Tyler acaba de visitar el podcast Koopz Tunes de Know Wave y comienza su divertida y aguda participación abordando el tema de su sexualidad. Después de una súper chidita rola como de crooner japonés, dan la bienvenida y casi que lo primero que dice Tyler es: «Yo tenía un novio a los quince años en Hawthorne [California], negrata. Si eso no es ser open minded, no sé qué mierdas es». Es una mención pasajera, Tyler no invirtió más tiempo en el tema. Pero es la primera vez desde que salió el álbum que plantea el tema de su sexualidad. El resto de la charla, interpretó algunas de sus canciones favoritas (todas bien buenas), expresó su amor eterno por Pharrell, y mencionó que 2 Chainz es su «favorito de ahora». Escuchen el intercambio de una hora y más abajo.

