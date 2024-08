Tyler, The Creator remixeó «Bring It Back» de Trouble y Drake

Tyler, The Creator está en una increíble racha. Después de lanzar hace una semana su sencillo «OKRA», nos sorprende ahora remixeando «Bring It Back», el tema que en diciembre del año pasado presentó Trouble junto a Drake y producido por Mike Will Made-It. Al igual que «OKRA», «Bring It Back» encuentra a Tyler cambiando su voz para que parezca que ha ingerido un montón de helio, hablando sobre Converse, Frank y Casio en una versión acelerada del instrumental distorsionado Mike Will. Escucha la pista de arriba.



Tyler tuiteó acerca de su proceso detrás de hacer la canción:

Videos by VICE

https://twitter.com/tylerthecreator/status/984220836046389248

https://twitter.com/tylerthecreator/status/984221009246019584

Este artículo apareció originalmente en Noisey Australia.