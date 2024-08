Los jugadores llevan sus cuerpos al límite con un nuevo videojuego de Nintendo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El 15 de diciembre, un jugador en Tokio, Japón, que se hace llamar Sakinyan, encendió su Switch y comenzó a jugar Ring Fit Adventure, el sorprendente juego híbrido de ejercicios de Nintendo del año pasado. Para la mayoría de las personas, una sesión con Ring Fit Adventure dura entre 15 minutos y una hora, dependiendo de cuándo colapsen en un charco de sudor. Sin embargo, Sakinyan no tenía la intención de hacer un poco de ejercicio ligero, sino que pretendía conseguir el primer récord mundial por jugar en una sola sesión el sorprendentemente largo de Ring Fit Adventure.

Ring Fit Adventure te pregunta si deseas detenerte cada pocos minutos. Esta asombrosa hazaña le tomó a Sakinyan un poco más de 18 horas, casi un día completo de ejercicio continúo. A veces, puedes tomarte un momento para comer un bocadillo; otras veces, para beber agua. Incluso hay tiempo para ir al baño, aunque por lo que pude ver al revisar el speedrun, Sakinyan solo fue al baño una vez durante todo el maratón. Y debido a que Ring Fit Adventure no entiende de indirectas, es necesario repetirle una y otra vez que no quieres tomarte un descanso.

A las 18 horas con 55 segundos, Sakinyan derrotó al último jefe del juego, se acercó a su temporizador y lo detuvo. Después de limpiarse la cara con su camiseta completamente empapada de sudor, realizó algunos estiramientos mientras aparecían los créditos del juego. No hubo una gran celebración, ni levantó el puño en señal de victoria. En lugar de eso, Sakinyan se sentó en el suelo y empezó a revisar su teléfono.

Traté de preguntarle a Sakinyan qué estaba pensando en ese momento, cuando la adrenalina finalmente estaba desapareciendo, pero mis intentos por contactarle no tuvieron éxito.

Aunque Sakinyan jugó Ring Fit Adventure en su nivel de dificultad más bajo, en el que la intensidad del ejercicio se establece en el nivel uno, sigue siendo una asombrosa hazaña de resistencia. Es posible que no se te pida realizar muchas repeticiones y que el juego no te pida mantener una misma posición durante mucho tiempo, pero aún así debes realizar un esfuerzo. Estar en el mismo lugar durante 18 horas debe ser difícil, eso sin contar las sentadillas, el levantamiento de piernas y todo lo demás.

La mayoría de nosotros jugamos por tandas, unas pocas horas como máximo. Aunque el término “speedrun” sugiere que uno avanza rápido, muchos juegos se llevan bastante tiempo para completarlos, lo que requiere decenas de horas de juego meticuloso y premeditado. El speedrunning es una prueba de habilidad y resistencia, y aunque tocar botones y palancas analógicas es en sí mismo físicamente agotador, difícilmente se encuentra al mismo nivel que, por ejemplo, tener que hacer planchas anaeróbicas una y otra vez.

Esto es lo que hace que el mundo de Ring Fit Adventure sea tan fascinante. En sus primeros días, no se ha visto definido por ser un mundo difícil de recorrer debido a que nadie había visto algo como eso antes. Los únicos “atajos” que hay es desplazarse por los menús más rápidamente (un elemento básico de los JRPG del speedrun) y manejar adecuadamente tu resistencia. Un tipo de entrenamiento que podría ser más efectivo para eliminar a un grupo de contrincantes podría resultar personalmente más agotador, lo cual te forzaría a tomar un oneroso descanso para recuperar tu energía. Es una forma muy distinta de jugar.

Y aunque no pude contactar a Sakinyan, la persona que ganó el primer récord mundial por jugar Ring Fit Adventure de principio a fin en una sola vez y quien posee el récord mundial actual, pude hablar con otros miembros de la comunidad sobre la nueva curiosidad del entrenamiento físico de Nintendo.

“Siempre quise hacer el speedrun de algún tipo de RPG/JRPG y luego creo que bromeé con alguien acerca de hacer un speedrun de [ Ring Fit ] y esa idea se quedó conmigo”, dijo Adam “Ventifer” England, quien tiene el récord del segundo más rápido a nivel mundial. “Entonces, digamos que solo lo quise intentar”.

A England le tomó terminar el juego 19 horas, 30 minutos y 11 segundos, 90 minutos más que a Sakinyan.

Cuando England decidió completar el juego en una sola ocasión, se tomó un día libre del trabajo y se abasteció con agua y suplementos alimenticios, como barras de proteínas. La clave para hacer ejercicio durante largos períodos de tiempo es la organización y el manejo de tus recursos. Debes seguir alimentando a tu cuerpo con nutrición adicional, de lo contrario, todo colapsará.

“Recuerdo que mientras preparaba el desayuno esa mañana, me pregunté cómo sería mi día”, dijo. “Me preparé tanto como pude y comencé”.

A pesar de los nervios en ese gran día, la carrera en sí se desarrolló sin novedades, excepto por un momento en que los mandos Joy-Con de England se quedaron sin batería, lo que lo obligó a usar otro par. Cuando England los sincronizó, el Switch le anunció que también debía actualizarlos:

“Sin embargo, gracias a eso pude descansar, así que no me puedo quejar demasiado”, dijo.

Durante la carrera en sí, England fue al baño “cinco o seis veces” e intentó conseguir agua, agua con vitaminas y batidos con proteínas en los intermedios entre niveles. Sin embargo, se presentó un problema: no bebió suficiente agua antes de comenzar la carrera, luego, beber agua durante la carrera no fue suficiente. Lo hizo cansarse. ¡Estas no suelen ser las consideraciones típicas para una competencia speedrun!

Otro problema que puede surgir al hacer ejercicio por largos períodos es que se pueden exacerbar los problemas físicos ya existentes. En el caso de England ese problema fue artritis en su pie derecho. Si padeces eso en tus pie, realmente no es buena idea someterlo a 19 horas de presión constante. Curiosamente, su pie derecho se sentía bien cuando la carrera finalmente terminó, pero su pie izquierdo le dolía muchísimo, además de que sentía dolor corporal general.

Lo que pasa con la competencia speedrun de Ring Fit Adventure en este momento es que la gente todavía está averiguando cómo o en qué competir. Las reglas son fluidas, generadas por la propia comunidad y las personas quieren competir entre sí; no es muy divertido establecer récords en una categoría donde solo estás tú. Hasta ahora únicamente hay registrados, en total, tres récords por jugar el juego completo, mientras que la mayor parte de las competencias se lleva a cabo entre jugadores que están compitiendo en mundos individuales.

“La competencia speedrun del juego Ring Fit Adventure aún se encuentra en su fase primitiva”, dijo Liam “LiamGiiV” Gallagher, el jugador más destacado en la categoría mundial individual, quien actualmente tiene los récords de 10 de los 23 mundos que tiene el juego. (¡13 de ellos aún no tienen ni un solo registro de actividad!).

Gallagher tiene mucha experiencia en competencias speedrun, después de haber invertido mucho tiempo en el speedrun de Splatoon 2. Después, sintió curiosidad por Ring Fit Adventure porque le ofrecía la oportunidad de combinar dos de sus pasatiempos: las competencias speedrun y el ejercicio. Además de jugar Ring Fit Adventure, Gallagher pasa de cuatro a cinco horas a la semana haciendo ciclismo.

A diferencia de Sakinyan y England, Gallagher aún no ha intentado terminar el juego completo en una sola ocasión. Quiere dedicarle más tiempo al juego para encontrar el camino más óptimo.

Sin embargo, la naturaleza de la competencia speedrun es progresiva, y el santo grial de los competidores de Ring Fit Adventure va más allá de tratar de vencer al juego lo más rápido posible, es más bien tratar de vencer al juego lo más rápido posible en el modo más alto de dificultad, lo que establece una intensidad de ejercicio de rango 30. Recuerda, la carrera de 18 horas de Sakinyan fue con un nivel de intensidad de solo uno. En el rango 30, tienes que hacer más repeticiones y mejor hechas; el juego juzga a los jugadores con mayor dureza.

“Basados en algunos cálculos matemáticos, la limitante para hacer [esa carrera] en la máxima dificultad no será la fuerza del jugador, sino el metabolismo del jugador”, dijo Gallagher. “Si se puede confiar en el juego, Sakinyan quemó alrededor de 4,000 calorías durante su carrera, lo que incluso en una estimación conservadora pone la dificultad máxima en al menos 40,000 calorías”.

Es decir, en palabras de Gallagher, “se necesitan muchos plátanos”. (Los plátanos son un bocadillo común para antes y después de hacer ejercicio porque el cuerpo los procesa extremadamente rápido). Como alguien que personalmente juega Ring Fit Adventure con la intensidad establecida en 27, no puedo ni imaginar lo que se necesitaría para que eso sucediera. Juego en tandas de 30 minutos, y siempre termino exhausto. De acuerdo, estoy jugando para maximizar lo que espero de mi cuerpo ese día, en lugar de intentar terminar el juego, pero de cualquier modo, el juego está diseñado para patearte el trasero.

Sin embargo, alguien ya está tratando de lograr esa hazaña, y esa persona es Sakinyan.

En la víspera de Año Nuevo, Sakinyan empezó a jugar Ring Fit Adventure estableciendo la intensidad en 30. En cuestión de minutos, queda claro cuán más difícil será la tarea. Empieza a sudar mucho antes. Los descansos para tomar agua son más frecuentes. Sakinyan rara vez se sentó durante la competencia anterior, pero esta vez, no le queda alternativa. La tensión es visible en la cara de Sakinyan, es imposible de ignorar.

¿Las primeras 30 sentadillas? No son gran cosa. Pero, ¿qué pasa con las primeras 300? Tu cuerpo está listo para rendirse.

Sakinyan se las arregla para continuar durante 11 horas y 16 minutos. La lucha que enfrenta es la misma que había enfrentado a las 7 horas y 18 minutos cuando jugaba el juego en su dificultad más fácil. En esa carrera, Sakinyan continúo jugando Ring Fit Adventure durante otras 10 horas antes de que todo estuviera dicho y hecho. A su ritmo actual, terminar el juego en su rango de mayor dificultad no solo será exponencialmente más exigente físicamente, sino que requerirá ese esfuerzo durante más de 24 horas. ¡Mierda!

El momento en que Sakinyan se rinde es a la vez gracioso y absolutamente desgarrador. Está mareado, sudoroso y agotado. Sakinyan se desplaza rápidamente por los menús del juego antes de detenerse y hablar consigo mismo en voz baja. No está haciendo progresos, y el reloj sigue avanzando. Descansa su cabeza en el anillo de ejercicios que viene incluido en el juego, luego selecciona brevemente el siguiente nivel antes de suspirar con resignación y dejar el dispositivo en el suelo mientras se arrodilla.

Cuando alguien se agacha poniendo su cabeza entre sus manos, sabemos que esa persona se ha dado cuenta de que se ha topado con un muro de ladrillos; que todo se acabó; que su cuerpo no puede dar más. Cualquiera que haya hecho ejercicio alguna vez, ya sean 11 minutos u 11 horas, sabe cómo es esa sensación. En cierto punto, tienes que parar.

El video termina con Sakinyan sentado frente a su computadora. Era momento de descansar.

