UK OK: la nueva ola del dance británico

Mi relación con la frase ‘el sonido del verano’ es agridulce. Es una red de seguridad periodística y algo que puede, si se utiliza correctamente, ser la cosa más adecuada del mundo. El problema es, que la mayoría de las veces, la usamos de manera semi-irónica, en cualquier conversación relacionada con cualquier disco publicado entre mayo y agosto.

La he utilizado mucho recientemente. Inicialmente, temía que mi vocabulario hubiera terminado en el reino del cliché, y no pasaría mucho antes de que la única palabra que fuera capaz de decir en voz alta sería «bomba». Luego, retrocedí un paso y pensé durante un muy buen rato respecto a los próximos lanzamientos de álbumes y me di cuenta de algo. Bueno, en realidad de cuatro cosas. Cuatro discos británicos para ser exactos, cada uno de ellos prometiendo arrancar con una temporada llena de temas sólidos, proyectiles para el dancefloor y canciones post-cisne negro. No era sólo yo siendo un soñador, tampoco. En realidad estamos de frente a uno delos veranos más emocionantes en la historia reciente de la música electrónica británica.

Esos discos nos recuerdan de otra palabra que me causa gracia: mainstream. El antes mencionado cuarteto, son álbumes que destruirán al mainstream, haciéndole bastante daño a las listas de popularidad. De alguna manera, es un lujo. La música dance ‘mainstream’ aquí en Reino Unido sigue teniendo carácter, es experimental y auténtica. Llamarles mainstraim sería únicamente reconocer que aunque son discos electrónicos ‘cool’, no estarán confinados al inframundo de Discogs. Lo que tenemos es un montón de discos que podrían definir 2015 como el año en el que la música dance en Reino Unido creció en popularidad sin tener que vender su alma en el proceso.

Jamie xx – In Colour – Young Turks – 01/06

No hubo ninguna indicación masiva de que cuando xx la pegó con su álbum homónimo, se convertiría en una de las figuras más cruciales del clubbing en Reino Unido. Sin embargo, siguiendo una serie de remixes y el entonces ovacionado «All Under One Roof Raving» Jamie xx rápidamente creció para representar una dinámica y prospecto desarrollado. Habiendo escuchado In Colour, su álbum debut como productor, es claro que su status se solidificará. El disco no ofrece mucho si hablamos de bombas para alzar las manos, sino que opta por una mezcla de la herencia de la música dance británica con los ritmos y melodías contemporáneas.

El LP se comporta la mitad como un disco dance, y la otra mutad como un artefacto que utiliza sampleos de MCs que nos recuerdan los beats inyectados de house que salieron directamente del cambio de siglo. Eso no quiere decir que es nostálgico, en una manera muy sentimental. También hay una motivación detrás de la historia – una motivación para hacer algo más grande y mejor que lo que había llegado antes. Los sencillos «Gosh» y «Loud Places» hacen un buen trabajo definiendo lo mejor que logra el álbum, un trabajo sonoro contemporáneo con influencias que se enfocan en cómo la buena música electrónica británica es en la actualidad, y de dónde vino.

Escuchen: «Gosh«



Hudson Mohawke – Lantern – Warp – 16/06

Hasta donde THUMP tiene conocimiento, el segundo álbum en solitario de Hudson Mohawke les va a volar las cabezas a todos. Es un viaje bizarro, parte trap frenético, parte R&B futurista, con sombras de gabba y happy hardcore por todos lados. Muchos de los cortes más refinados cumplen la profecía de este artículo perfectamente, funcionando como legítimas bomas (lo siento), además de mostrarnos la ingenuidad e idiosincrasia. Básicamente el disco ve cómo HudMo escapa exitosamente de los reinos de la producción hip-hop hacia la identidad con la que se dio a conocer. Es juguetón, valiente y eufórico.



En Warp claramente están orgullosos del trabajo del prodigio de Glasgow, y también es emocionante al igual que refrescante ver cuanta energía fue utilizada para promover el trabajo del productor. En términos de colaboraciones, están algunos de los nombres más pesados como Antony Hegarty y Miguel, pero en general, el disco opta por buscar rostros menos conocidos con el propósito de centralizar a la persona detrás del monitor. Este álbum podría ser un momento crucial para los álbumes electrónicos, resaltando el lucro potencial y el éxito comercial de los productores que persiguen su propia perspectiva, en oposición a conformarse con las demandas del mainstream.

Escuchen: «Ryderz»

Julio Bashmore – Knockin’ Boots – Boardwalk – 10/07

El álbum debut de Bashmore probablemente marque sea el álbum más explícitamente dance del verano, pero podría ser uno de los más exitosos. Knockin’ Boots será el primer álbum de la historia publicado por el sello discográfico del DJ y productor de Bristol, Broadwalk Records. El sello hasta el momento ha sido limitado a operaciones más pequeñas siguiendo su meteórico ascenso, parece estar destinado un éxito exponencial.

El disco mismo es una colección de tracks house llena de alma y fuerza, muchos de los cuales nos recuerdan el movimiento del filter house de finales de los 90s. Bashmore es una evidencia de algo raro en la música dance. Esta es música dance no pretenciosa que nunca se acerca al extremo más superficial del espectro.

Escuchen: «Holding On»

Disclosure – TBC

Los hermanos Lawrence son divisores de opinión, pero antes de decir el clásico «esto no es house/2-step de verdad», etc., vale la pena reconocer que nunca quisieron serlo. De hecho, durante una entrevista con the Guardian, declararon que se ven a sí mismos haciendo «música pop con una forma house». Este estilo de pop es, de muchas formas, su innovación, que los ha visto tomar el house y el garage y los dotó de una fuerza imparable, impulsando a la música dance británica hacia las listas internacionales de popularidad. En términos simples, podrían ser un Larry Levan reencarnado en la forma de dos chicos blancos de Surrey, pero su éxito merece ser celebrado.

Seguimos un poco confundidos respecto a cuál será la fecha de lanzamiento de su álbum, pero dado el bien recibimiento que el público le dio al track «Bang That» al comienzo de mayo – un track que ya tiene más de un millón de reproducciones en Soundcloud – no debería ser dentro de mucho. Si el sencillo será algo, esperamos que esté más orientado hacia el club. Incluso cuando te estás quejando acerca de ellos, estarás bailando. De forma involuntaria.

Escuchen: «Bang That»

Puedes agregar otros contendientes para estos discos. Está la obra épica de Four Tet con dos tracks Morning/Evening, el más reciente lanzamiento de Hot Chip Why Make Sense, además de los esfuerzos de los pilares de la escena como los Chemical Brothers y Leftfield. Habiendo explicado todo, también será una temporada de festivales donde los productores y DJs tendrán una papel más fundamental que nunca, con todos los festivales genéricos reconociendo a la música dance en una escala nunca antes vista.

Muchos de los que lean esto, podrían sentirse inclinados a quejarse de que existen muchos artistas underground que no son reconocidos, o incluso la vialidad comercial no es un indicador de éxito o ningún tipo de «era dorada». Estas declaraciones son ciertas, sin embargo, esa no es la victoria de los lanzamientos de este verano. Hemos trabajado algunos años para llegar a este punto, el verano de «Get Lucky», el ascenso de Calvin Harris, Avicii y todo el movimiento EDM. Aún así el 2015 parece ofrecer una alternativa, una riqueza de música dance y electrónica con un atractivo popular, pero, crucialmente, mucha personalidad.

Lo que me lleva a la pregunta original. La pregunta inescapable, tan vieja como la música misma, ¿cuál de estos tracks será el «sonido del verano»? Me anticipo: «Inspector Norse».

