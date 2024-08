Ulises Hadjis y Cheo nos reseñan su nuevo disco ‘Dónde’ con memes bonitos

Estamos un poco cansados de las reseñas de discos comunes y corrientes. Es 2018 y si hacemos un review con 4500 palabras, quizás solamente lo lea tu primo que estudia etnomusicología en la Universidad de Austin en Texas, y además, con el fin de subirlo a sus Instagram Stories.

Ulises Hadjis y Cheo (José Luis Pardo), ex guitarrista de la banda venezolana que más ha sonado en el planeta, Los Amigos Invisibles, estrenan hoy 25 de mayo Dónde, su disco en conjunto (cuánto amor), y acordamos que en Noisey no lo íbamos a reseñar, sino que íbamos a dejar que ellos mismos nos dijeran todas las cositas que quisieran sobre sus nuevas canciones pero, para que nos acompañen hasta el final de la nota, decidimos hacerlo mediante memes.

Porque claro que la mejor manera que hay en el planeta Tierra para hablar de cualquier cosa son los memes. La gente liga con memes, se disculpa con memes, rompe el hielo en conversaciones tediosas con compañeros de trabajo, gracias a los memes. Como siempre, en Noisey tomamos la iniciativa para salvar al planeta de que lo gobierne Trump.

Acá están los memes que Cheo y Ulises Hadjis nos enviaron para reseñar Dónde:

1. Piensa en mí

Cheo: Después de dejar de viajar (luego de mi salida de Los Amigos Invisibles), ya no veía tanto a todos los amigos que hice en los lugares que visitaba. Amistades que daba por sentado se comenzaron a esfumar, algunas de ellas por abandono, o quizás cambio de la rutina que me facilitaban esos encuentros.

Años después desarrollé un ritual en el que, cuando dejo a mi hijo Tomás en alguna clase (karate, futbol, etc.) me obligo a llamar a alguien sin avisar por texto o algo. «Hola ke ase» es casi siempre lo que digo en lo que me atienden. Es un trip ver cómo quedas en los pensamientos de tu gente querida, por las memorias que vivieron juntos; esos brothers con los que hablas y sientes que nunca perdiste el contacto, que esa alma sigue ahí.

2. ¿Dónde?

Ulises: Siempre tenemos la paranoia de sentirnos rechazados en el tema romántico, y al mismo tiempo la idea de que la persona ideal se está escondiendo (quizás por miedo al rechazo). De eso va un poco la canción. Este meme de Juanga es maravilloso por eso: aborda el sentirse rechazado pero al mismo tiempo el no incluirse por miedo.

3. Como antes

Ulises Hadjis: La idea de la juventud perdida empieza a tener una entrada en tu vida a partir de los 30. Por un lado, te lamentas de las cosas que ya no puedes hacer; por otro, de las que no hiciste. En mi caso particular, tuve una adolescencia bien nerd. Siempre le digo a mis amigos que todos sus espacios de drogas, borracheras o contactos sexuales, en mi caso fueron ocupados por sacar canciones de Rush o King Crimson en la guitarra o la batería. El pasado es casi siempre una ficción y de eso va el track.

4. Aquí vinimos

Ulises Hadjis: Amo profundamente este meme. «Aquí vinimos» la escribimos para los créditos finales del film El que busca encuentra, una comedia romántica mexicana que, al igual que todas, termina con un beso épico que no nos muestra qué pasa luego con la relación que, como dice Zizek, «lo más seguro es que no haya salido bien». Me preocupa mucho la idea de cómo mantener tu identidad en una relación donde tu prioridad debe ser compartir.

5. Lo que es cierto

Cheo: Esta foto es increíble. El tema de cómo cada quien reacciona a las palabras de otro y cómo afectan el ánimo de quien escucha, me llama mucho la atención. Juego mucho con Tomás (mi hijo) el rollo de «la buena y la mala noticia». «Las palabras son bastante, son bastante importantes», dice la canción de mi amigo Vicente (los Mono-Promesas, del mejor funk que se ha hecho en español hasta ahora). Las palabras son tan poderosas que hago un esfuerzo inmenso por mantener el pico cerrado y no meterme en problemas: no siempre se logra, pero uno trata.

6. De no haberte conocido

Cheo: La idea de ver a alguien en la acera y cambiar la ruta un poquito para disfrutar del paisaje es algo de lo que no mucha gente habla. O de esos amores del vagón de metro con aquella persona que tiene el mismo horario que uno. A este meme no le veía mucho la gracia al principio, pero luego, como en muchas de estas fotos, me fascinó la idea de la inconformidad de nuestra humanidad.

7. No suena igual

Cheo: La primera vez que vi este gif, traía la canción de «Despacito» de fondo. Fue en el momento perfecto: a todos nos gustó la canción, pero seis meses después…¡ya está! Luego, me comenzó a llegar por otros lados, con otras canciones y se lo mostraba a mi hijo. Nos moríamos de la risa, hasta que un día agarró una rabieta por algún regaño, tomó uno de mis vinilos (Aldemaro Romero en inglés) lo levantó como en el video y se sonrió de medio lado. ¡Creo que hasta me arrodillé y todo para que no lo rompiera!

8. Los continentes

Ulises Hadjis: Escribí esta canción luego de estar en Nueva York, para que Cheo tuviese una balada él solo en el disco, como hizo John Lennon con «Do You Wanna Know a Secret?», que la compuso para que Geroge Harrison la cantara. Esa idea de estar solo esperando que alguien regrese mientras el mundo sigue dando vueltas está jocosamente articulada en el meme de «Sad Keanu».

Ya. Basta de memes.

