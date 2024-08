Ultras del Dortmund estrenan video de su triunfo en la Copa de Alemania

El grupo de ultras del Borussia Dortmund «Desperados Dortmund», que en el pasado ha sido acusado por sus vínculos con la derecha radical y sus miembros violentos, subió un video donde documenta su apoyo a los fans del BVB en Berlín. En el video, los cánticos y pirotecnia están acompañados por la famosa pieza «In the Hall of the Mountain King» de Edvard Grieg. La minipelícula culmina con la coronación del equipo en la Copa alemana.

A pesar que en los primeros minutos del video se observa una pancarta con la leyenda «A la policía no le caemos bien, por eso ellos tampoco a nosotros», en ningún momento de la cinta se muestran los enfrentamientos con la autoridad alemana.