Un partido de Copa en Grecia acaba en batalla campal

El pasado miércoles por la noche, el PAOK de Salónica recibió al Olympiakos en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa de Grecia… y el partido no llegó a terminar. De hecho, ni siquiera la propia Copa terminará.

Al principio del encuentro ya quedó claro que el partido sería de máximo riesgo: los ultras del PAOK hicieron una performance pre-partido digna del infierno de Dante.

En el minuto 89 del encuentro, y con un 1-2 en el marcador para el equipo ateniense, el árbitro no pitó lo que pareció un penalti claro para el PAOK.Los ultras del equipo, completamente soliviantados, encendieron bengalas, tiraron objetos al césped y finalmente invadieron el campo.

Cabe decir que en el minuto 59 el entrenador del Olympiakos ya había recibido el impacto de una botella de agua en la cabeza, afortunadamente sin consecuencias graves.

Tras el escándalo, el propietario del PAOK Ivvan Savvidis retiró a su equipo de la competición y exigió la dimisión del presidente de la Federación Helénica de Fútbol, Giorgios Girtzikis, al considerar que el torneo estaba manipulado. La reacción gubernamental no se hizo esperar: el viceministro de Deportes, Stavros Kontonis, decidió cancelar definitivamente la Copa de este año. Entera.

Los otros tres contendientes que quedaban —el Olympiakos, el AEK de Atenas y el Atromitos FC— se han quedado sin título esta temporada.