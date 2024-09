Un árbitro de Costa Rica le saca la tarjeta roja… a un comentarista

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

La historia que os presentamos en este vídeo rompe las barreras que creíamos que existían entre el público y los protagonistas de cualquier evento deportivo. Pensad por un segundo qué ocurriría si todas las ofensas que habéis vertido en el campo —hacia jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos del sonido y cualquier persona que pasara— de repente fueran oídas por los insultados en cuestión… y estos reaccionaran de forma airada.

Sería imposible acabar cualquier partido, ¿no?

Pues bien, algo verdaderamente futurista pasó hace unos días en un partido de la liga costarricense de fútbol entre el Municipal Coto Brus y el Barrio México. La historia, que ni siquiera los guionistas de Black Mirror se habrían imaginado, empezó cuando el comentarista Henry De Jesus Silva, que retransmitía el partido para el canal STV, fue expulsado del campo… por el propio árbitro. Al parecer, el colegiado había oído al periodista criticándole fuertemente y decidió que ya había tenido suficiente.

Se acabó: ya no hay más barreras entre ellos y nosotros, no hay secretos, no hay privacidad. Esto podría ser el futuro: todo estará conectado, nosotros les escucharemos a ellos… y ellos a nosotros. Bienvenidos al Gran Hermano.