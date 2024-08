Un artista está uniendo MX con EUA con enormes piñatas

La intersección perfecta entre la cultura estadounidense y la mexicana no se da a partir de nachos y fajitas –esas, en cualquier caso, son más del norte que del sur – sino que, en la obra del artista que se posiciona entre ambos países, Justin Favela, se da en las piñatas. Favela nació y creció en Las Vegas, posicionado a partir de su triple nacionalidad, a saber, guatemalteco, mexicano y estadounidense, creó una expresión que destaca por su divertido posicionamiento de un símbolo cultural mexicano que ha sido adoptado de una manera sutil en la cultura del vecino del norte.

Las piñatas de Justin Favela, mismas que varían desde personajes pop como Abelardo de Plaza Sésamo o reconstrucciones inmortales de grandes mexicanos como José María Velasco, ponen en relieve las diversas aproximaciones conceptuales que se le pueden hacer al arte latino y, aún más, a su significado dentro del contexto norteamericano. No como un agregado o una minoría sino como una expresión artística que establece necesariamente la conversación sobre la identidad y cómo esta mezcla de culturas es parte de la realidad de los países que atañe.

Videos by VICE

Platicamos con el artista sobre sus comienzos, piezas, el papel del arte latino y su idea detrás de las piñatas. Puedes leer la entrevista, abajo:

Fridalandia. 2017. Instalación en el Denver Art Museum. Foto: Mikayla Whitmore.

C – ¿Cómo comenzaron las «intervenciones piñata»?

JF – Cuando empecé a descubrir mi identidad, me preocupaba encontrar un símbolo que representara mi latinidad como un guatemalteco-mexicano-estadounidense nacido y criado en Las Vegas. ¡La piñata representa mucho! Celebración, destrucción, ritual, tradición. Fue el objeto perfecto para deconstruir y convertir en un medio. Cuando comencé a usar las técnicas para hacer piñatas con el fin de hacer instalaciones e intervenciones que comentan sobre la visibilidad latina, inclusión cultural, apropiación y nostalgia.

Gypsy Rose Piñata. 2017. Foto: Cortesía Petersen Automotive Museum

¿Puedes explicar el proceso detrás de «Gypsy Rose Piñata»?

El Gypsy Rose es uno de los más icónicos lowriders de la historia. Me pidieron participar en la exhibición «The High Art of Riding Low: Ranflas, Corazón e Inspiración», curada por Dr. Denise Sandoval en el Petersen Automotive Museum, y decidí que hacer una réplica de la famosa Ranfla sería una adición perfecta a la muestra. Una celebración a la riqueza de la historia lowrider.

¿Cuál crees que es el estado del arte latino en EUA?

El estado del arte en general está en peligro de perder mucho financiamiento debido al actual presidente. Creo que el arte latino podría tener un poco más de atención debido a las injusticias sucediendo con los indocumentados en el país. Pero esto no es nada nuevo…

Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, Jose Maria Velasco. 2016. Foto: Mikayla Whitmore

Untitled (Big Bird). 2014. Foto: Mikayla Whitmore

¿Ha habido dificultades específicas en tu carrera debido a que eres latino?

Muchas veces la gente no puede superar que soy un artista latino. Seguido me preguntan cosas sobre mi biografía o atraídos a hablar sobre mi lucha en vez de mi arte. También seguido me preguntan cosas en nombre de los latinos como si fuera un representante de toda la comunidad artística latina, lo cual es injusto pues los artistas blancos nunca les es preguntado esto. Los artistas blancos tienen el derecho a ser individuos multidimensionales. Es una dificultad ser la «fichita» latina, pero eso está lentamente cambiando gracias a que más gente de color cura y crea instituciones culturales. Veo el futuro con ojos positivos. El futuro es café y pronto todas las muestras de arte tendrán arte latino.

¿Cómo conectas la cultura estadounidense y la mexicana a través del arte?

¡A través de ser yo mismo!

Popocatepetl e Iztaccihuatl vistos desde Atlixco, Jose Maria Velasco. 2016. Foto: Mikayla Whitmore

¿Cuál crees que es el rol de artistas como tú dado el clima político y los comentarios del presidente estadounidense sobre México o América Latina?

¡Es hora de ser ruidosos sin disculparnos! Es el momento de romper con el silencio y que nos escuchen. La visibilidad es esencial. ¡Existir es resistir!

Lowrider Piñata. 2014. Foto: Mikayla Whitmore

Donkey Piñata. 2010. Foto: Krystal Ramirez

Puedes ver más obras y conocer más a Justin Favela, en su sitio.



Relacionados:

Arte hecho con basura de comida chatarra vs. consumismo

Un coyote gigante guía a los migrantes del Sur de México hacia EU

Un juego de tenis en la frontera México – EUA