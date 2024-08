Un buen ángulo para coger: una entrevista con la actriz porno mexicana Helena Danae

Danae es una paradoja, una trampa, un lazo que conecta a la ternura con la perversión, el oxímoron que define lo pueril y lo erótico. Sus videos sensuales y pornográficos en SEXMEX demuestran que el sexo explícito, apantallado y comercializado también puede contener montajes intelectuales e incluso narrativas complejas.

Helena Danae es a veces una princesa de Disney, una hijastra que llega a casa de madrugada con ganas de fornicar; una aprendiz sexual, una colegiala, una rockstar, una ciudadana común y corriente a punto de probar suerte en un casting porno, una secretaria caliente, la chica de al lado, la Julieta o la Justina del Marqués de Sade…

Nacida en Aguascalientes, comenzó a hacer porno a los dieciocho años y es una entusiasta de los tatuajes, asumiendo que su favorito es el lema que define a su trabajo: «Niña Mala». Danae gana desde 8,000 hasta 10,000 pesos al mes (400 a 500 dólares), y combina el cine porno con otro tipo de servicios en clubes nocturnos y sesiones fotográficas por todo el país. Platicamos con la actriz porno mexicana sobre cómo es grabar pornografía en el país, cómo empezó en el negocio, su gusto por la tinta y el tabú de ser una actriz porno.

VICE: Aguascalientes es una ciudad en donde se concentra una de las reservas moralinas más grandes de México. ¿Cómo es ser actriz porno en una localidad como ésta?

Helena Danae: Hasta el momento no he tenido problemas directamente hacia mi persona, está claro. Pero por el lado de las redes sociales, cuando salió el primer reportaje en diarios cibernéticos locales fue como si me hubieran echado a la hoguera; todo mundo opinaba, en su mayoría para mal. Comentarios como «¡Uy qué orgullo que sea hidrocálida!» o «¡No me hace feliz que sea de Aguascalientes!» Y hasta una mentecilla perdida que dijo «¡Después por eso nos tachan a todas de putas aquí en Aguascalientes!». Sinceramente ese último me dio risa, porque creo que más bien la chica reflejó sus problemas en vez de enfocarse en mi noticia. Pero eso ha sido en todos lados, ya sea en Aguascalientes o en CDMX. Obviamente en Aguascalientes son la mayoría de las personas las que lo opinan de manera negativa. Afortunadamente hubo comentarios positivos de gente que no conocía y de amigos, defendiendo mi libertad por decidir qué hacer con mi cuerpo.

He notado que últimamente las noticias que han salido sobre mí ya no tienen tantos comentarios negativos y solo puedo pensar que hay dos causas. Una sería que esa gente que se ofendió tanto por mi trabajo ahora anden por ahí atacando a otras personas. La otra (ojalá fuera ésta) que entendieron que es un trabajo como cualquier otro y por más que quieran taparlo, la sexualidad está ahí, se vive a diario. Eso significaría que estamos volviendo a cuando era algo normal sin meter religión o ideales erróneos.

Foto por Toogallo.

Se te ha comparado con Bonnie Rotten, por la estética de tus tatuajes, y porque ambas comenzaron en la industria del porno a una edad temprana, ¿cuántos tatuajes tienes y cuál es tu favorito?

Buena comparación; halaga. Tengo catorce tatuajes, todos me gustan por igual. Creo que de no ser así no me los hubiera hecho. Claro que cada uno me causó más emoción recién que me lo puse. Es como un juguete nuevo para un niño mimado. Después llegará el próximo tatuaje y estaré enamorada de esa nueva adquisición. Pero el que dice Niña Mala en mis nudillos fue el que ayudó a forjar la imagen de Helena Danae, y los moños que tengo detrás de las piernas, además de que se ven muy sexy cuando estoy en cuatro.

¿Cómo fue trabajar con Torbe (CEO de Putalocura), en un crossover con SEXMEX. ¿Qué piensas de su detención?

En sí yo no trabajé directamente para él. La escena fue grabada por SEXMEX y vendida o intercambiada, no estoy segura, para Puta Locura. Se había hablado sobre viajar a España y grabar con su productora. Pero me pedían hacer cosas que yo no practico, así que se pospuso hasta llegar a un acuerdo. Después él vino a México y lo hablamos para grabar allá ya con el contrato modificado, y fue cuando lo arrestaron así que lo demás es historia.

Foto por Toogallo.

¿Crees que estás sacrificando con el porno tu feminidad?

No, porque no creo que la feminidad como tal sea ser dulce y delicada, también es fuerte y ruda. Entiendo que justo estamos en un proceso para nuestro país donde tratamos de erradicar esos estereotipos. Viendo que ser femenina también abarca ser fuerte. Para estar en este trabajo debes tener bien marcado quien eres y por qué lo haces; si no, te tragan viva. Desventajas de vivir en una sociedad con doble moral, además de que para cualquier trabajo y en todo, la mujer debe ser firme para alcanzar lo que quiere y después mantenerse ahí.

Para Mario Vargas Llosa, «hacer el amor en nuestros días, en el mundo occidental, está más cerca de la pornografía que del erotismo». ¿Qué piensas de ello?

Hacer el amor conlleva todo, desde el erotismo de acariciar la piel, admirar a la pareja, hasta la perversión de dominar, poner sobrenombres agresivos y sucios. No se presenta junto en todos los acostones, pero si debe ser una mezcla de ambos.

Ron Jeremy dice que «vivir del sexo es tan difícil como vivir de la literatura», ¿qué opinas al respecto?

Tiene algo de cierto. No tenemos la cultura de leer ni tampoco de disfrutar el sexo, o bueno no tan libremente. Aún hay muchas ataduras y eso se refleja en el porno. Aunque con la tecnología ya cualquier adulto puede ver desde la comodidad de su casa una película porno, sin necesidad de ir a comprar una película o una revista. Ya con la máscara que es la computadora se evitan ese momento incomodo de que los vean personalmente consumiendo porno. Así que se le dio una facilidad a la gente y crea mejores entradas de dinero a nosotros. Sin necesidad de mostrar su cara pueden consumir un webcam y nosotros tener las ganancias.

Foto por Toogallo.

¿Qué es lo más difícil de hacer porno?

Dejar ver un buen ángulo de la cogida (risas). Y es que cuando uno está en la acción es normal que te dejes llevar por el momento y se te olvide que hay cámara, así que no falta la interrupción para acomodar el cabello, la mano, etcétera, para que se vea bien todo el show.

¿Qué es lo que hace mojarte las pantis?

Marilyn Manson y la voz de Morrison sin duda. En un hombre, los brazos con venas marcadas. También el público; no hay nada mejor que llegar a un lugar donde hay varios espectadores y sabes que vas a coger frente a ellos. En cuanto entro a la habitación empiezo a humedecerme por saber lo que va a pasar.