Una chica ‘trans’ de 17 años es brutalmente asesinada en EEUU

Ally Lee Steinfeld, una adolescente transgénero en Estados Unidos tuvo una muerte brutal y a sangre fría: cortaron sus genitales, le sacaron los ojos y quemaron su cuerpo.

Sus restos fueron descubiertos hace más de una semana en una bolsa de plástico en un gallinero cerca de un remolque en Cabool, una ciudad en el sur de Missouri.

A pesar de las características del asesinato los fiscales anunciaron que su muerte no era un crimen de odio.

Las autoridades han acusado a dos hombres y dos mujeres de estar relacionados con la muerte de Steinfeld: Briana Calderas de 24 años; Andrew Vrba, 18 e Isis Schauer, 18, fueron acusados de asesinato en primer grado. Por su parte James Grigsby, de 25 años, enfrenta cargos menos graves ya que presuntamente fue quien abandonó el cadáver. Los cuatro sospechosos están detenidos sin derecho a fianza.

El 13 de junio de este año, Steinfeld —nacido Joseph Andrew Steinfeld Jr. — se describió a sí misma en un post de Instagram como «Trans hombre a mujer y soy mayormente lesbiana pero pansexual». «Me siento orgullosa de ser yo. Me siento orgullosa de ser trans. Soy hermosa. No me importa lo que la gente piense», escribió en otro post.

Steinfeld había estado viviendo con Briana Calderas —una de las detenidas y con quien estaba saliendo—, en un remolque en Cabool cuando fue reportada como desaparecida por su familia el 14 de septiembre.

Según las investigaciones fue Andrew Vrba quien había intentado inicialmente envenenar a Steinfeld, pero como se negó a beber el líquido, la apuñaló. La policía encontró sangre en la alfombra de la sala.

Vrba también le dijo a la policía cómo se había jactado ante sus amigos de matar a Steinfeld, e incluso ofreció detalles horribles sobre cómo habían mutilado su cuerpo.

«No matas a alguien si no tienes odio en tu corazón», dijo James Sigman, el sheriff del Condado de Texas en Missouri. «Pero no, no es un crimen de odio», reiteró.

Steinfeld fue la víctima número 21 transgénero asesinada en los Estados Unidos desde principios de 2017, según la Campaña de Derechos Humanos. En 2016, 22 transexuales fueron asesinados.

