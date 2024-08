Guía básica para entrarle al footwork y juke mexicano

Así como el dubstep se esparció por todo el mundo a través de Internet, el juke y footwork han viajado por la virtualidad a distintos territorios.

Su cuna es Chicago, la influencia house y los juguetes con los que se desarrollaron fueron máquinas de ritmo (808 y 909). Ambos se desprenden del ghetto house; un género que surgió en la década de los años 90 y cuya difusión se le atribuye a crews como Dance Mania.

En los últimos 5 años han surgido reinterpretaciones sonoras (aún falta que se arme el baile) del juke y footwork en México; actualmente hay labels en Veracruz (Futurable, Ten Toes Turbo), crews en la Ciudad de México (JukeMX, MOVELIKE) y productores/DJs en regados por estados como el caso de San Luis Potosí (BCOTB), Oaxaca (Texcatlipoca) o Guadalajara (MVNG).



Va creciendo la red de productores y audiencia, tal vez es por eso que la siguiente edición de Boiler Room que se llevará a cabo el sábado 19 de agosto está enfocada al juke y footwork de México.

A unos cuantos días de que suceda este evento, les hicimos diez preguntas Sonido Berzerk, Deeplinkin y DJ Chedraui.

THUMP México: Si alguien no tiene claro la historia, sonido o influencias del footwork ¿qué les recomiendas que vean, escuchen o lean?

Deeplinkin: De entrada que el footwork viene de una evolución del house desde los noventa, pueden investigar un poco en internet sobre esta formación que es muy interesante; es un género que nace en las calles de Chicago.

Para footwork les recomiendo escuchar SoundCloud, Youtube, Mixcloud de todos los artistas de Teklife, Footwork Fusion, Good Street Records, The Footwork Jungle.



Ya en temas de producción les recomiendo estudiar la estructura del género y no salirse mucho de la línea si lo que quieren hacer es footwork.



Ojo: no es lo mismo footwork que juke, se los dejo de tarea.

DJ Chedraui: Cualquier compilado tanto de crews establecidas como emergentes, actualmente se ha expandido mucho el Juke/Footwork y se han establecido labels/colectivos especializados en varias regiones del mundo. Plataformas como Soundcloud y Bandcamp sobre todo, en youtube puedes encontrar alguna joya unreleased. Estamos en la era del acceso y hay muchos lados donde puedes encontrar.

Recomiendo un álbum llamado ‘The Crack Capone‘ y Bangs & Works (volúmen 1 y 2) de Planet Mu.

Sonido Berzerk: Ver el documental «Making Tracks» de THUMP sobre el footwork, escuchar mucho juke tanto de Chicago como de otros países y pueden leer la investigación de Adrián Méndez sobre el juke llamada «Mexicanos al Grito de Ghetto House» lanzado en THUMP México.

¿Cómo fue tu introducción al footwork? ¿Recuerdas qué escuchaste por primera vez de esta corriente cultural?

Deeplinkin: La primera vez que escuché la palabra footwork fue en el 2013. Mi primera introducción fue a través de internet buscando disqueras, especialmente por Hyperdub y por medio de DJ Rashad. Me tocó estar en el MUTEK MX de 2013 cuando fue el showcase de Hyperdub, y al final ya no pudo venir DJ Rashad. Quedé interesada y los seguí buscando en línea y dos años después ya fue que conocí gente que estaba muy metida en eso y cada vez me platicaban más al respecto



[Deeplinkin, fotografía de Israel Santos]

DJ Chedraui: Sí, fueron los compilados de Planet Mu: Bangs & Works acerca del movimiento footwork en Chicago, ahí fue donde conocí en un principio esa corriente y algunos de sus exponentes, como te comenté este formato nos ayuda mucho a conocer.



DJ Chedraui.

Sonido Berzerk: Si, fue muy emocionante, estaba por empezar el programa de radio de DJ Rupture llamado «Mudd Up Radio» y el primer track con el que empezó fue una joya de DJ Rashad llamada «Closer«, que por cierto nunca pude encontrar. Desde ahí valió madres, el track me dejó en shock y me dispuse a investigar y a escuchar más sobre este ritmo. Poco después escuche el álbum de DJ Roc para Planet Mu y el álbum ‘Just a Taste‘ de DJ Rashad.

Deeplinkin: La verdad es que mi primer acercamiento total fue Rashad. Desde la primera vez que escuché la palabra footwork fue Rashad, y desde entonces hasta que me empecé a integrar siempre fue él. Aunque no lo conocí, sé que producía un chingo, creo que tiene como diez mil rolas que hizo; hay canciones de ese bato por todo el mundo. Él junto con Spinn, Rp Boo, Traxman y demás fueron los que empezaron la fórmula, pero creo que él la creó. Ya tenía sus antecedentes desde hace tiempo, pero creo que lo que es el footwork actual se lo debemos a él.

Hay ciertas personas que son consideradas como pioneros del género. Me gustaría que escojas a alguien, y nos cuentes acerca de esa persona.



DJ Chedraui: RP Boo, ese bato tiene carisma bien chingón cuando toca, no he tenido la oportunidad de verlo en vivo pero si en vídeo me contagia, ya me puedo imaginar como es presenciar un acto suyo. Además su estilo es muy marcado y ha influenciado en el sonido y la expansión del juke en el mundo, estoy seguro que cualquier entusiasta de esto ya lo ha escuchado hablar de él y si estás dentro de la movida, seguro ya lo pusiste alguna vez en tu set.

Sonido Berzerk: RP Boo es el abuelo de todo el movimiento, él fue de los primeros en acelerar el pitch en los vinilos de ghetto house y también de los primeros footworkers, pues en Chicago está íntimamente ligado el baile footwork con la música juke.

DJ Rashad es un nombre que brota en cada conversación que hay acerca del footwork, es alguien importante para la historia actual de esta corriente ¿Para ti significa este personaje?

Deeplinkin: Para mi significa un ente que desde que conocí este mundo siempre ha estado presente de alguna manera u otra en muchas situación alrededor del tiempo. Su historia me parece interesante e inspiradora, todo lo que logró, lo que hizo, todo lo que produjo y la manera en que se fue de este mundo dejando tanto por un sueño.



Se le agradece y creo que va a seguir llegando mucho más lejos de lo que podemos imaginar.





DJ Chedraui: Supongo que después de su lamentable muerte levantó mayor interés en algunos medios por lo que pasó a ser una figura respetada dentro del movimiento. Es uno de los productores más prolíficos, nos dejó muchas joyas desde su era ghetto housera hasta sus últimos tracks. A mi me gustaban de a madre sus sampleos y edits hip-hoperos. A él junto a todo Teklife, gracias.



Sonido Berzerk: Para mi fue y siempre será uno de los mejores productores de este género, pionero y uno de los personajes clave en la historia y expansión del footwork a nivel internacional, gracias a sus tracks encontré la inspiración para comenzar mis propias versiones de juke. RIP Rashad.

Como en varios lados del mundo, en México hay una reinterpretación del footwork, junto con las oleadas del ghetto house y juke. Parece ser que es una comunidad pequeña ya que no hay muchos eventos, ni tocadas aunque hay colectivos activos ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?

Deeplinkin: Yo creo que poco a poco han salido todos de sus ataúdes, porque creo que es un trip; de entrada te tiene que gustar mucho de entrada para poder producirlo, escucharlo y estarlo tocando tanto. Siento que hay poca gente que lo aprecia, entiende y va a bailar, pero a la vez creo que la gente le está agarrando el gusto muy rápido. Me parece muy chido Boiler Room haya hecho esto, jamás me imaginé que sucedería. El hecho que una marca como tal ande reconociendo y otorgando el valor que merece es un gran declaración. Los que vamos a tocar estamos muy orgullosos de esto. Tenemos esperanza de que crezca y establecer una conexión, inspirar más gente a que le entre.

DJ Chedraui: Está tomando forma, gracias a todos los que participan no sólo productores / DJs si no también promotores, prensa, público, etc. Como todo buen ciclo, puede fluir y tomar forma en cualquier rama. Una ventaja que tiene el juke es que se adapta a cualquier tipo de ambiente. En México ha pasado de exponer sus creaciones al extranjero a que ya mismo la gente consume lo que se está generando de este lado. Así que eventualmente se puede gestar mucho más si se sigue generando contenido. Tal vez lo único que aún no despierta es lo que es netamente el footwork, ojalá bgirls y bboyz le brinquen, vaya, que hasta los cholos se avienten unos pasos con un juke cumbiero. JukeMX es el primer paso.

Sonido Berzerk: Bueno si desde 2012 hay productores que han dedicado su tiempo en crear nuevas formas de juke, generalmente aterrizadas con elementos locales (mexicanos, latinos) y no tan de Chicago. Sí es una comunidad pequeña pero poco a poco se han creado nuevos sellos y colectivos entusiastas del juke, como Ten Toes Turbo, MOVELIKE o Futurable, llegando al punto de tener un crew dedicado únicamente a la difusión de este ritmo creado por mexicanos llamado Juke MX. Creo que los esfuerzos de las diferentes personas que conforman el movimiento empieza a dar frutos.

¿Cuáles dirían que son las influencias que tiene Futurable como colectivo? ¿Cuáles son tus influencias como DJ Chedraui?



Deeplinkin: JukeMx es un espacio de jukeros mexicanos con múltiples influencias, cada quien ha interpretado los ritmos a su manera. Es un centro donde se da la libertad de expresar la interpretación del género sin tener que caer en cierto estándares ni nada. Es relativamente nuevo pero es un colectivo con muchísima fuerza y creo que la propuesta es muy particular con mucho talento, vamos para arriba.

DJ Chedraui: El crew en Xalapa tenemos influencias muy variadas ya que cada proyecto tiene su propio sonido pero nos influenciamos de productores / labels tanto de México como en el extranjero que están en un rol parecido (somos batos del SoundCloud y así). Con DJ Chedraui te podré decir que cualquier cosa que despierte mi interés, curiosidad y me inspire a hacer música. Me ha ayudado de algún modo todo la música que escuchado, consumo todo lo que me haga sentir bien.





Sonido Berzerk: La música bass, específicamente el dubstep de Digital Mystikz, Silkie o Mungos Hi Fi. Ma Fuego y yo veníamos de diferentes backgrounds musicales, él del reggae, ska y yo de música electrónica; fue ese dubstep el que hizo que uniéramos esfuerzos para crear las primeras fiestas que presentaban esta música y sus derivados tanto en el puerto de Veracruz como en Xalapa y posteriormente realizar el sello.

Hay varias personas que le tienen mucho cariño al footwork ¿Qué es lo que más te gusta de esta corriente?

Deeplinkin: Lo que más me gusta del footwork es la pista de baile y la rapidez de sus ritmos con la combinación de sus melodías.



Creo que la gente que lo entiende y se conecta con el género de una manera muy única, especialmente en la pista del baile. Es muy diferente escucharlo en tu computadora a estar entre gente bailando con euforia, se vuelve un ambiente húmedo con mucha energía; siento que es muy real.



Deeplinkin, fotografía de Israel Santos.

DJ Chedraui: Pues lo que más me gusta es verlo, jajaja yo soy muy malo para bailarlo como Dios manda. Del Juke en general, me late que tiene esa amabilidad de poder combinarse con cualquier cosa que a ti como productor/DJ te lleve hacer un track/mix.



DJ Chedraui con su compa Joaquín Guzmán Loera.

Sonido Berzerk: El ritmo y la forma en que se samplea, la velocidad y la tensión que genera la mezcla de los drums y el sub bass acompañados por pads suaves o sintetizadores repetitivos. A esto le podría agregar que la forma en como ha evolucionado, fusionándose con jungle, elementos africanos o dembow. Estos son de los aspectos que más disfruto a la hora de crear o mezclar los tracks.







Sonido Berzerk la edición de Day Off 2014.

Me gustaría que nos cuentes acerca de un artista o algún colectivo cuyo trabajo admires y quisieras compartir con los lectores.

Deeplinkin: Definitivamente Polish Juke como colectivo.



Es lo que más se acerca al tipo de Juke que me gusta tocar y producir. Si tuviera que mencionar a un artista, sería Anna Morgan; su producción es admirable y respeto su forma de mezclar.

Me gusta un chingo Leaving Records, aunque no son propiamente un label especialista en Juke pero de ahí sale Cakedog, el proyecto alterno de Ahnnu. Su disco ‘Menace in The Phantom‘, un álbum dedicado a Dj Rashad, es una sutileza en cada corte como si J Dilla se pusiera bien #160; algo así me suena. Recomendado todo su material.

Sonido Berzerk: Los amigos de Futurable son lo mejor de la nueva escuela xalapeña, liderados por Bore Uno aka DJ Chedraui, el colectivo está formada por grandes productores como Cool Beans, Monkey Junkie Funky, Robot Samurai o Chico Bomboclat. Bore además es un excelente diseñador gráfico y actualmente hace el arte de los casetes de Juke MX entre mil y un diseños más.

Del stock que tienes de canciones ghetto, house, jukeras raras, ¿Cuál es tu favorita?

Deeplinkin: La canción «Wait Til The Stick Comes» de Surly.

DJ Chedraui: «Drop Ghost» de DJ Avery (DJ Seven Six) es sin duda una, no sé que tan rara sea. Mi disco favorito «raro» es ‘Crack 4 Da Circle Killlaz‘ de DJ Speed , muy chingón.

Sonido Berzerk: Son tantas, pero si tengo que elegir una favorita nueva rara sería la del xalapeño Robot Samurai llamada «Juke In Green» y la podrán escuchar en el Traxmex Vol 2 de Juke MX.

Además de la tocada de este sábado en Boiler Room, ¿tienes otro evento próximo donde la gente pueda ir a escucharte?

DJ Chedraui: Sí, en Septiembre en CD Juarez y probablemente otros gigs en CDMX y en GDL; además en Xalapa los próximos meses; primero Dios. En mis redes sociales pueden buscar cualquier actualización.

Sonido Berzerk: En CDMX el viernes 18 estaré poniendo tracks de Ten Toes Turbo y amigos en la fiesta de MΔGIΔ NEGRΔjunto a DJ Bekman, Boncker, Faded, New Mix Papi y DJ Travieza. El 30 de septiembre me presento junto a un gran elenco en el Bajo Fest de los homies del Jungle Empire. En Guanajuato estaré el 06 de septiembre en el Festival de Cine Europeo y el 09 en Morelia poniendo más juke mexa. También tocaré el domingo 20 de agosto en la decimoctava fiesta de Traición .

