Club alemán ofrece cerveza de por vida a Cristiano Ronaldo a cambio de su fichaje

Después de la noticia dada a conocer días antes del debut de Portugal en la Copa Confederaciones, en el que Cristiano Ronaldo habría asegurado estar a nada de marcharse del Real Madrid por las acusaciones de Hacienda, el mundo del futbol comenzó a girar para el lado opuesto. La decisión del bicampeón de Europa habría sido irreversible (se dice que le comunicó a sus compañeros de selección) y su agente Jorge Mendes parece estar moviendo sus palancas para colocar a CR7 en el PSG o Manchester United.

Hasta el momento, Ronaldo no ha mencionado una sola palabra al respecto, pero hoy en día un rumor en los medios puede ser una completa verdad o una tremenda mentira. En Inglaterra se habla mucho del regreso del hijo pródigo a Old Trafford o de un traspaso millonario al Parque de los Príncipes, pero varios clubes más han mostrado interés en el mejor jugador del mundo, aunque sea con un toque de humor.

Videos by VICE

Tal es el caso del Fortuna Köln, club de la 3. Liga, la tercera división del futbol alemán, que optó por la sinceridad para atraer al letal delantero portugués a sus filas. La cuenta oficial del equipo publicó hace unos días vía Twitter: «Hey Cristiano, seguimos buscando un delantero, no tenemos dinero pero podemos ofrecerte una Kölsch de por vida». Esta oferta habría sido irresistible para cualquier otro futbolista, pero lo que el Koöln no tomó en cuenta es que, según se dice, Ronaldo no toma una sola gota de alcohol por el problema de alcoholismo que padeció su padre.

No le vendría mal al Fortuna Koöln echar un vistazo a la alineación de la Selección Mexicana, quizás Gio dos Santos esté interesado en regresar a Europa.