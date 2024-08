Un día con Jordi, ‘El Niño Polla’, una de las jóvenes promesas del porno

Esta entrevista fue publicada originalmente en 2016.

Cachamos a Jordi justo antes de rodar una escena con una mujer madura. Queda poco tiempo para que empiece a trabajar. «Acabo de verla ahora mismo. Es madurita, tendrá como 40 años, rubia y no lo sé, normal». Está preparado para el show, no sabe aún qué le va a tocar hacer pero tiene tiempo para que le hagamos unas preguntas. La charla con este actor porno es un poco como su actuación en las películas, es escueto, va al grano y no se anda con rodeos. Nos habían dicho, como alabanza, que era un «follador hiératico, como de hielo», que ahí estaba uno de sus habilidades, pero él asegura que se lo pasa muy bien con su trabajo. Un oficio del que vive y que no piensa abandonar.

Es un «niño» estrella del sexo para adultos. Concretamente, es el Niño Polla del porno. Lleva trabajando tres años para la productora Fakings, para la que actúa y también hace otras labores, como producción. Tiene cara de adolescente, pero sólo es la cara y también algunas preferencias cuando gritan eso de «acción».

VICE: Jordi, el Niño Polla, obviamente no es tu nombre.

Jordi: No, me lo puso Arnaldo, el productor de Fakings.

¿Por tus atributos?

(Risas) Por mi aspecto, porque parezco muy joven.

¿Cómo comenzó todo?

En la web de la productora había un formulario para encontrar actores, lo rellené y me llamaron. Esto fue como hace tres años. La primera escena que hice me acuerdo perfectamente de ella, fue un trío, con dos chicas. Entré muy cortado, muerto de vergüenza, pero se dio bien la cosa.

La vergüenza ya la has perdido, ¿no?

Sí, ahora ya sí (risas).

¿Cómo es una jornada tuya de trabajo?

Pues está por un lado todo lo de la oficina, que hago producción y más cosas. Echamos el día aquí, donde estoy ahora, como si fuera una jornada de trabajo. Cuatro o cinco horas, más o menos. Luego está el tema del rodaje, un día normal puedo hacer entre dos y tres escenas. Estamos esperando aquí, porque también graban otros actores, hoy creo que tocan otras cuatro escenas más. He entrado a las 12:30 de la mañana y saldremos, seguro, ya por la noche.

Para ser un chico de 22 años has tenido más experiencias sexuales que cualquier chico a tu edad, ¿te sigue gustando el sexo cuando acabas de trabajar?

Sí, además, se liga bastante más siendo actor. Me reconocen.

¿Me imagino que te gusta tu trabajo?

Claro.

Y, ¿qué es lo que más te gusta?

Me imagino que te refieres a la parte de actor, ¿no?… Pues cuando me la chupan (risas).

Vale, entendido, aunque no iba por ahí, ¿entonces lo que menos te gusta hacer?

Comerlo yo, prefiero que me coman (risas).

Para conseguir estar tanto tiempo «preparado» y con ganas de follar, ¿te cuidas de alguna manera?

No, simplemente busco algo en la chica que me guste, las tetas o el culo, no sé. Y voy tocando por ahí. O pienso en mis cosas. La clave es encontrar algo que me motive para mantenerme ahí, ya sabes.

Ya, pero yo me refería a si te cuidas…

No fumo, intento hacer deporte, aunque hago poco. Bebo, muy de vez en cuando y poco más.

¿Piensas seguir en esto del porno?

Si puedo, claro que sí. De momento, sólo actuando. Se gana uno bastante bien la vida, siempre que el trabajo no falte. A mí con Fakings no me ha faltado. También he trabajado algo fuera de España, en Budapest y Londres. Allí las cosas son distintas, se cuida más la iluminación y esas cosas. Pero a la hora del sexo es lo mismo.

Cuando no trabajas, ¿ves porno?

No, no. Alguna vez tráilers, para ver lo que está grabando la gente. Me gusta el trabajo de algunos actores, como Rocco Sifredi.

¿Has conocido ya a la chica con la que vas a grabar ahora?

Acabo de verla ahora mismo. Es madurita, tendrá como 40 años, rubia y no lo sé, normal.

¿Sabes lo que vas a hacer con ella?

Ahora me lo explicarán.

Oye, Jordi, tú tienes mucha más experiencia que un chico de tu edad en esto del sexo, te toca enseñar cosas a las chicas con las que pillas.

Depende, algunas son más paraditas. A veces, cuando se enteran que eres actor son más entregadas, o lo intentan. Hay de todo.

¿Tienes novia?

No, no tengo, ni he tenido así una relación larga. De momento, prefiero estar así.

Gracias, Jordi.