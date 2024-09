Un experto en tecnología explica la nueva patente de Apple para bloquear cámaras en conciertos

Sigue a THUMP México en Facebook

Cuando se anunció el mes pasada que Apple recibió aprobación para patentar señales infrarrojas para enviar datos a sus celulares y otros dispositivos, la noticia se esparció con reacciones mezcladas. Mientras la tecnología tiene una amplía variedad de usuarios potenciales, quizá lo más notable fue su potencial para bloquear cámaras y grabaciones de vídeo en conciertos y otros eventos, surgiendo también el miedo a que pudiera ser usada para bloquear la documentación de incidentes que involucren violencia policíaca.

Algunos observadores han señalado que la compañía intenta usar esa tecnología para propósitos de realidad aumentada, en los cuales un usuario podría girar la cámara en sus alrededores y recibir información adicional o tener anuncios apareciendo en su teléfono en locaciones especificas. Para ayudarnos a entender esta patente y si podría significarse el fin de los vídeos en conciertos, hablamos con Robert Kori Golding, un desarrollador de plataformas de realidad aumentada en el Albedo Informatics de Toronto.

THUMP: ¿Esta patente pretende bloquear cámaras o de verdad sólo sirve para mandar publicidad a la gente en espacios públicos?

Robert Kori Golding: Es sobre tecnología guía infrarroja y las diferentes cosas que puede hacer a un teléfono. Básicamente, puedes poner una guía IR en algún lado y el sensor IR del teléfono reconocerá la guía, entonces recibirá un paquete de datos. Ese paquete puede ser cualquier cosa, desde una foto, un vídeo, un anuncio o información que aumente tu locación, pero también podría enviar una señal que apague tu cámara, que desconecte tu habilidad de hacer llamadas o incluso desactive tu teléfono. Los ejemplos que usaron en la patente fueron para impedir que la gente grabe los conciertos, pero es sólo un ejemplo de para qué podría usarse.

¿Cubre un gran rango de usos porque están tratando de patentar todo lo que podrías hacer con una guía infrarroja?

Apple se ha estado moviendo en el espacio de la realidad aumentada, están trabajando potencialmente en lentes y podrían poner más funciones de realidad aumentada y de realidad virtual en su próxima generación de teléfonos. Pero no necesariamente necesitas IR para hacer estas cosas. El IR funciona bien en interiores o lugares donde hay poca luz, donde hay mucho movimiento, o donde no tienes buena señal GPS.

Podrían estar construyendo su portafolio de realidad aumentada para lidiar con estas situaciones. Podrías instalar guías en cada cine y la gente no podría filmar dentro del cine. Podrías hacerlo en conciertos para prevenir vídeos piratas. Tiene muchos alcances pero es problemático que estén poniendo tecnología potencial en un teléfono que permita apagarlo con una señal. Eso es lo que la gente encuentra problemático. No creo que lo hagan, no es algo que Apple haría, pero quién sabe.

¿Así que sería efectivo bloqueando grabaciones de una película o concierto, pero no tan eficiente bloqueando la grabación de una campaña política?

La campañas se mueven mucho y tendrían que usar demasiadas guías. Tendrían que tenerlas en todas partes. No es como transmitir una señal que cubra el área. Sólo funciona si el teléfono está apuntando a esa dirección.

¿Para qué otras cosas positivas se puede usar esa tecnología?

Cualquier clase de experiencia en un espacio oscuro o saturado. Por eso podría usarse por los bomberos, porque su visión se oscurecería y la visión de una computadora les sería útil. También funcionaría bien en supermercados, parques y para ayudar a la gente a encontrar dónde están. El GPS se ha vuelto mejor, pero incluso con triangulación WiFi es acertado en un rango de 15 metros. Esto sería completamente acertado, así que las cosas aparecerían exactamente donde las quieres.

¿Qué le dirías a la gente preocupada por esta patente?

Si la gente de verdad está preocupada, pueden cambiarse a Android. Los teléfonos Apple son muy comunes, pero también hay un montón de teléfonos Android y esto es específicamente para el ecosistema de Apple.

