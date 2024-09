Un fabricante chino de juguetes convierte al futbolista alemán Schweinsteiger en un muñeco nazi

La compañía DiD de Hong Kong se dedica a la fabricación de juguetes. Pero no de juguetes cualquiera, no: en su web podéis pedir figuras de Stalin, o de Churchill, o un soldado napoleónico… o al futbolista alemán Bastian Schweinsteiger vestido con un uniforme de la Wehrmacht nazi.

Podríais pensar que se trata tan solo de una similitud visual… si no fuera porque la figura se llama ‘Bastian’. Así, directamente. Y qué narices, de similitud visual nada: es clavada al pobre Schweini.

En una entrevista con el medio alemán Bild, un empleado de la compañía aseguró que su figura «no estaba basada en Schweinsteiger» y que el parecido era «pura coincidencia»: «El juguete se inspira en el típico alemán. Creemos que todos los alemanes se parecen», declaró el tipo. Ahí está, tío, arreglándolo con diplomacia.

Según el propio Bild, el centrocampista teutón del Manchester United ya ha iniciado acciones legales contra la marca.

Como dicen nuestros compañeros de VICE Sports Alemania, parece que la Humanidad ha alcanzado un nuevo récord negativo en lo que refiere a la transfiguración de alemanes populares como nazis.

Aquí tenéis algunos modelos más de la figurilla.

Insistimos: mirad esta última foto y esta otra y decidnos si no es una jodida evidencia que se trata de Schweini.