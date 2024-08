Un fin de semana con el Furry Fandom mexicano

El Furry Fandom es una subcultura que existe alrededor de las personas que se identifican con un alter ego de animal antropomorfo o Fursona. Esta comunidad se expande por todo el mundo y en México lleva varios años en desarrollo, aunque se ha mantenido al margen de la visibilidad y la apertura por varias razones, incluidos los tabús y malas coberturas por parte de los medios que tratan de hacer de esta escena algo sensacional y excesivamente virado a temas de sexo y, aunque existe ese aspecto, la comunidad se trata de muchas cosas más.

Fotos por Carlos Espinosa.

Para conocer más empecé con una simple búsqueda de Facebook: Furries México, y caí en la página del Furry Summer, un evento que acaba de celebrar su cuarta edición a finales de julio de este año. Ángel Saldívar está detrás de esto, un joven ingeniero en domótica (sí, construye casas inteligentes) que cuando no está trabajando prefiere que lo llamen YXM Tiger o Tigre YXM ( Uai Ex Em, en inglés), nombre de su fursona, un tigre negro con rayas blancas. Para Ángel, el imán del furry fandom fue de tal potencia que lo hizo dejar su trabajo en Guadalajara para restablecerse en la Ciudad de México para estar más cerca de sus amigos y esta comunidad que lo ha consolidado como un individuo y la Furry Summer es muestra de esto.

La pasión de Ángel por el mundo Furry lo ha llevado a viajar a las convenciones más grandes en Estados Unidos y es en base a estas experiencias que congenió la idea de hacer la Furry Summer, básicamente la única convención de furries mexicanos.

Lo primero es asumir que todos vienen disfrazados en un traje completo, pero no siempre es posible, ya que puede ser costoso elaborar o conseguir alguien que te fabrique un traje personalizado de tu fursona. Ángel me recalcó que no es necesario tener un traje o Fursuit, «lo importante es definir a tu fursona». Para compensar esto, la mayoría de los asistentes traen de base gafetes conocidos como badges que incluyen el nombre y una pequeña ilustración de su fursona, lo cual ayuda a todos a saber quién eres realmente dentro de la convención.

Con una organización realmente sorprendente y envidiable dentro del acercamiento do it yourself (DIY), Ángel y un consejo de amigos Furros, armaron una agenda de dos días llena de talleres y actividades que tratan de abordar la ilustración, ficción gráfica y el convivio. En estos dos días los asistentes aprendieron a ilustrar a sus fursonas, participaron en dinámicas como el aclamado concurso de talentos y nominaron a los Furries mexicanos más significativos del año en una entrega de premios.

La mayoría de los participantes eran hombres jóvenes entre los 16 y 30 años. Llegué a ver algunas chicas, igual muy jóvenes, e inclusive unos cuantos niños y niñas bastante más pequeños, de entre 7 y 11 años. Supongo que hay varias explicaciones para esto pero en lo personal creo que se cruzan distintos aspectos del furry fandom que son del interés de distintos grupos. Lo primero y más llamativo es todo el imaginario que existe alrededor de las fursonas. Con los más jóvenes esto apela debido a que mucho del imaginario furry sucede a través de ilustraciones e historietas, y crónicas ilustradas. Es totalmente normal que a los niños les guste lo que parecen ser caricaturas, pero aquí es algo que va más lejos dentro del psique porque empiezas a imaginarte a ti mismo dentro de la caricatura, es una afición profunda por la estética de personajes caricaturescos-ilustrados y el escape a través del alter ego. Con los participantes más grandes continúa esa afición por la estética de las ilustraciones y la inmersión de las historias que las acompañan pero aquí, con un mayor nivel de madurez, empieza también a meterse el aspecto del estilo de vida en todos sus ejes.

La rama más polémica del furry fandom es la que tiene que ver con la sexualidad y el erotismo. Mucho del arte gráfico que existe alrededor del furry fandom tiene que ver con esto. «La parte sexual del furry es muy importante, es el motor de muchas cosas», dice Edgar, creador de Gab Shiba, una página de arte y ficción furry mexicana. «Hay un cierto despertar sexual. La cosa es educar, no abrumar a alguien que apenas está despertando, esa es la clave». Es muy interesante la perspectiva de Edgar en el sentido que, para muchas personas, ser Furry es una especie de llamado para expresar quién eres realmente, no sólo en términos de personalidad si no también en términos de cómo te percibes en cuanto a tu identidad sexual y de género.

No sé si los papás que trajeron a sus pequeños entienden todo este aspecto de la escena, pero hay varios que están dispuestos a apoyar la expresión de sus hijos. «Al principio me sorprendió porque no conocía nada de esto y le abrió la curiosidad por hacer su disfraz», nos dice Liliana, madre de Elieth de 11 años quien en la Furry Summer se presentó como Vinny Scratch, un zorro amarillo y negro con una desquiciada sonrisa rasgada como el Guasón. «Es algo nuevo y ojala que siga avanzando y haya un poquito más de conocimiento en la gente aquí en México. Muchas veces los papás son muy a la antigüita y esto no lo ven como algo muy bueno. No sé por qué lado se van que no entienden la parte divertida que es para los niños».

El tema del sexo es sólo un fragmento de algo más completo que es el estilo de vida furry, que como casi cualquier otro estilo de vida incluye modos de convivio, la búsqueda de afecto y comprensión, y también modos de intimar con otras personas en lo privado. Uno de los ángulos más interesantes en este aspecto del furry fandom es su aspecto pansexual, ese fragmento del espectro de géneros que se refiere, según el wiki, a las personas con una orientación caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual que trasciende género, sexos e inclusive al mismo ser humano como foco principal. En esta época en la que hay una búsqueda por abrirse completamente a la diversidad sexual y de género, tal vez sea relevante incluir a comunidades como los furries a este diálogo, a modo de reconocer y respetar su existencia.

El fin de semana de furry summer terminó con una pequeña marcha de casi 100 furries al aledaño Monumento a la Revolución para la tradicional foto grupal donde evidentemente captaron la atención de todas las personas en el sitio. Todo esto fue a buen efecto porque, más que burlarse o portarse de modo irrespetuoso, fue fuerte la atracción de las personas por tomarse fotos con ellos. «Es nuestra mejor forma de darnos a conocer. Es importante salir, mostrarnos y que la gente nos conozca. También en caso de que hayan otros miembros de esta comunidad, que nos conozcan y sepan dónde encontrarnos». Creo que ahora sí estamos en el inicio de una búsqueda por un nivel más amplio de apertura y visibilidad de parte del furry fandom frente a la sociedad mexicana.