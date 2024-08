Un incendio destruyó un Museo de Historia y la exposición de Kurt Cobain que tenía

El pasado sábado un incendio acabó con el edificio de la Armería en Aberdeen, Washington, destruyendo el Museo de Historia y su exposición dedicada a Kurt Cobain. Según NPR, no había personas dentro del edificio cuando el fuego comenzó al rededor de las 9:30 a.m., tampoco hubo informes de heridos. Se necesitaron 77 bomberos de 14 condados diferentes durante 10 horas para controlar el incendio, y el periódico local The Daily World informa que la Armería ahora es «un casco vacío, sin techo, con ventanas ennegrecidas y lleno de escombros carbonizados».

El museo albergaba varias reliquias de Cobain, incluido un sofá donde el líder de Nirvana durmió en la casa de un amigo en el otoño de 1985. El edificio de la Armería era una parada popular para quienes viajaban a la ciudad natal de Cobain para conocer su infancia.

https://twitter.com/KristNovoselic/status/1005553069642268672

Aún no está claro que puede rescatarse del incendio. Muchos de los documentos históricos del museo fueron resguardados en el sótano, y pocos tienen un respaldo digital. «Estamos tratando de armar un grupo para recuperar los archivos y documentos que están en el sótano», dijo el alcalde de Aberdeen, Erik Larson, a The Daily World . «Al parecer el fuego no los daño, pero quedaron inundados». Trataremos de entrar y recuperar lo que se pueda recuperar «. Según NPR, también se desconoce el destino de los artilugios de Cobain.

