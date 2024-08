Un mapa para identificar estatuas racistas en Estados Unidos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En todo Estados Unidos, los monumentos en honor a los Estados Confederados, que perdieron una guerra infame por su derecho a poseer esclavos, están siendo decapitados, derribados y arrojados al río. La organización Southern Poverty Law Center tiene un mapa que muestra dónde se encuentran estos monumentos.

Tener monumentos de soldados confederados es como tener estatuas en honor a Martin James Monti, quien confesó haberse unido a las Waffen SS durante su juicio por traición en 1949: ¡es algo extraño de celebrar! No tiene sentido que tantos estados quieran celebrar el hecho de haber perdido una guerra, hasta que haces clic en el mapa “Whose Heritage” de la Southern Poverty Law Center, que te indica no solo la ubicación de estos monumentos, sino también cuándo fueron erigidos. Por ejemplo, el busto del general confederado Stonewall Jackson en el Bronx, que fue retirado en 2017, fue erigido en 1957 por la organización fraternal United Daughters of the Confederacy. Eso fue mucho después de la Guerra Civil, pero justo en medio del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Qué mejor manera de atemorizar a los negros que erigir estatuas de soldados confederados en barrios donde la mayoría es gente negra, ¿no? Aunque estos monumentos son intentos descarados de asustar a los negros para que se mantengan dóciles, algunos todavía están protegidos por el estado, como esta estatua del “Grand Wizard” del Ku Klux Klan en Tennessee, que fue erigida en 1975.

Sin embargo, a esta lista le vendría bien una actualización, ya que todavía muestra la estatua de Jefferson Davis en Richmond, Virginia, como “activa” a pesar de que los manifestantes la derribaron recientemente. Aunque esta estatua tiene más de un siglo de antigüedad, se instaló más de 50 años después del final de la Guerra Civil en 1865, cuando los esclavos liberados podrían necesitar un recordatorio sobre quién estaba realmente a cargo. Motherboard contactó a la Southern Poverty Law Center para preguntar si está rastreando los monumentos derribados por los manifestantes, pero no respondieron.

Afortunadamente, la Southern Poverty Law Center tiene un formulario donde puedes actualizar el estado de varios monumentos. Incluso podrías, no sé, subir los monumentos que faltan, especialmente si están cerca de grandes cuerpos de agua. Si te llamó la atención esto del mapa, también podría interesarte este hilo de Twitter sobre cómo eliminar de forma segura los obeliscos, o cualquier otra estatua grande, en su mayoría vertical. Nunca se sabe cuándo serán útiles estas habilidades.