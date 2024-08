Encuentran el tesoro de un millón de dólares enterrado en las Montañas Rocosas

Forrest Fenn, un expiloto militar, coleccionista de arte y escritor que aseguraba haber enterrado un cofre del tesoro con un valor de más de 1 millón de dólares en algún lugar de las Montañas Rocosas en 2010 —lo cual atrajo a miles de aventureros y cazatesoros de todo el mundo— dijo en un blog a principios de junio que el tesoro había sido finalmente encontrado, diez años después.

“Estaba en un dosel de estrellas entre la espesa y exuberante vegetación de las Montañas Rocosas y no se ha movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años”, escribía Fenn. “No sé quién lo encontró, pero el poema de mi libro lo llevó hasta ese preciso lugar”.

Fenn confirmó la noticia al Santa Fe New Mexican y dijo que la persona que encontró el tesoro envió fotografías para demostrar el hallazgo. Fenn no ha confirmado dónde estaba el tesoro o la identidad de la persona que lo descubrió, y solo ha dicho que era del este de los Estados Unidos”.

El descubrimiento pone punto y final a una búsqueda que según Fenn atrajo a 350 000 personas a las Montañas Rocosas.

El cofre de bronce contenía monedas de oro y artefactos poco comunes que Fenn ha ido añadiendo a lo largo de los años. Las pistas para encontrar el tesoro estaban en un poema que aparece en sus memorias, The Thrill of the Chase, también publicadas en 2010. A lo largo de los años, Fenn ha limitado la zona de búsqueda al área geográfica de las Montañas Rocosas y entre los estados de Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana.

En entrevistas anteriores, Fenn había dicho que había enterrado el tesoro para dar esperanza a la gente —algo que él necesitaba tras sobrevivir a un diagnóstico de cáncer terminal en 1988—.

Pero la caza del tesoro ha sido controvertida, e incluso peligrosa, desde el principio.

Algunos creen que la caza del tesoro es un bulo, y el Santa Fe New Mexican informó que cinco personas habían muerto mientras buscaban el cofre, aunque nosotros no hemos sido capaces de verificar esas muertes. En 2017, el jefe de policía de Nuevo México pidió a Fenn que cancelara la caza del tesoro, preocupado por la seguridad de aquellos que lo buscaban. Además, una mujer que aseguraba haber descifrado las pistas dijo que había sido hackeada por la persona que encontró el tesoro, y ahora piensa tomar medidas legales.

Dal Neitzel lleva un blog bastante conocido entre aquellos que buscaban el tesoro, el mismo en el que Fenn anunció que el cofre había sido encontrado. Neitzel fue en busca del tesoro por primera vez en 2010, cuando leyó una nota en el sitio web de Fenn, y dice que desde entonces ha hecho al menos 80 viaje. Explica que tuvo sentimientos encontrados cuando se enteró de que la caza había terminado.

“Decepcionado de que no lo hubiese encontrado yo y aliviado porque ya puedo dejar de ser un bloguero profesional”, nos dice Neitzel.

Él cree que ahora es importante que Fenn anuncie dónde estaba escondido el tesoro, por todos aquellos cazadores que han estado tantos años buscando.

“Todos queremos saber lo cerca que hemos podido estar” dice Neitzel. “Si nuestras ideas eran fundadas o absurdas”.

Aunque Neitzel nunca ha encontrado el tesoro, no se arrepiente del tiempo que ha pasado buscándolo y dice que piensa seguir yendo al área donde estaba escondido.

“Mi principal objetivo a partir de ahora será apreciar la belleza de la montaña, en vez del cofre”, dice Neitzel.