Un músico puede ser un esclarecedor de la historia: Charlamos con Estela de Carlotto

«Hola, soy Gustavo Cerati y puedo decirlo porque sé quién soy».

Desde 1976 hasta 1983 una dictadura militar instauró el terrorismo de Estado en la vida de los argentinos. Entre las muchas consecuencias que persisten en la cultura política, la economía y el corazón del país, todavía hay que encontrar 300 hijos e hijas de mujeres secuestradas en campos de concentración. Ellos fueron separados de sus madres al nacer y entregados, en muchos casos, a familias allegadas a las Fuerzas Armadas. Desde 1977, quienes buscan a los niños de entonces son sus abuelas, las Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres que perdieron hijos a manos de los militares y que convirtieron la búsqueda de sus nietos en un camino de amor y compromiso que en octubre cumplirá 40 años de construcción colectiva y se ha convertido en un ejemplo de lucha a nivel global.

Como parte de esa lucha, en abril de 2007, Gustavo Cerati sumó su voz. Se acercaba el 30 aniversario de Abuelas y 87 nietos ya habían recuperado su identidad y su familia. Diez años después, son 124 los hombres y mujeres que, al igual que Gustavo, pueden decir quienes son. Porque lo saben.

Lo que sigue es un diálogo entre Noisey y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sobre el vínculo de la organización con la música de Argentina y el mundo, el apoyo de las Abuelas hacia las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la importancia de construir día a día memoria y futuro colectivo.

Mensaje del Indio Solari durante su show de marzo pasado, al que asistieron alrededor de 400 mil personas.

Noisey: ¿Cómo se da el vínculo entre las Abuelas y la música popular?

Estela de Carlotto: Desde en la etapa que nos tocó conformarnos como Abuelas, año 1977, en adelante y para toda la vida, los músicos fueron muy solidarios y nos acompañaron con el corazón. Incluso algunos tuvieron que exiliarse por el riesgo que significaba comprometerse con sus letras, canciones revolucionarias que contaban lo que estaba sucediendo durante la dictadura en Argentina. León Gieco, Víctor Heredia, Copani, por ejemplo. Ya en democracia y con la posibilidad de hablar de una manera más libre, pudimos hacer muchos festivales para acompañar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia con música. En octubre, por ejemplo, cumplimos 40 años de lucha y vamos a hacer un festival en el El Centro Cultural Kirchner de Argentina, con artistas como León Gieco y Gustavo Santaolalla. Ellos y muchos más, nos han dado fuerzas y nos acompañan con el alma.

Por otra parte, tengo la suerte de que mi nieto que encontramos, es músico. Y tengo también más nietos músicos, así que estoy personalmente en contacto con ese arte.

Son muchos los artistas que nos han acompañado y sería imposible mencionarlos a todos, gente como Gustavo Cerati, a quien extrañamos mucho. También pedro Aznar, un querido amigo que incluso nos ha acompañado en una gira por la costa atlántica de Buenos Aires. Ni hablar de Fito Páez, otro queridísimo amigo, como Charly García, a quien veo de vez en cuando. También un amplio espectro de artistas extranjeros apoyaron esta lucha: desde Peter Gabriel y Sting, quien bailó con nosotras en el estadio de River, hasta Joan Manuel Serrat y las murgas del Uruguay.

Festival por el 39 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires.

¿Cómo está la situación de los Derechos Humanos hoy en Argentina?

Estamos viviendo con mucha preocupación desde que asumió el nuevo gobierno y esa realidad no es un misterio para nadie. Se publica, se dice y se manifiesta. Tratan de cambiar el rumbo de una historia que está dicha, escrita y probada en la Justicia. Pero por más que el gobierno invierta mucho dinero en un equipo poderoso de comunicación, esto no va a cambiar. Estamos en un momento difícil e imagino que allí en México saben que tenemos un desaparecido en democracia, Santiago Maldonado, que lo estamos buscando. Un joven que fue desaparecido por unirse a los mapuches que reclamaban la devolución de sus tierras. Llevamos más de 40 días buscándolo y el gobierno, al principio, estuvo inerte, desconociendo la naturaleza forzada de la desaparición. Ahora quizás por la demanda internacional y el desprestigio que están obteniendo se han comprometido algo más. No obstante, siguen minimizando nuestra labor. Nuestra porque es de todos los organismos de Derechos Humanos y de la sociedad en su conjunto. Porque así como está la situación de los DDHH también están siendo afectados el derecho a la vivienda, el trabajo, la educación. Todo se intenta destruir para hacer de eso un comercio. Parece una empresa más que una Républica. Se desmerece a la escuela pública diciendo que los alumnos «caen» en ella, por ejemplo. Todo esto es una sumatoria desagradable con la que nos despertamos y nos acostamos cada día.

Sin cadenas en los pies

Como Abuelas nos preocupa todo esto y, al mismo tiempo, seguimos con nuestros objetivos originales: buscar a nuestros nietos, que son los desaparecidos vivos. No bajaremos los brazos. Hace poco dije algo que molestó. Dije que si pudimos con Videla vamos a poder con Macri. Está claro que no son lo mismo uno que otro, el poder de este gobierno no es igual que el poder nefasto e ilegal de Videla, pero sí contradice todos los derechos que estamos defendiendo. Afortunadamente, el consenso nacional e internacional de respeto por nuestra labor va en aumento y siempre que puedo asisto a donde me invitan para hablar de todo.

Rosa y su nieto Guillermo, 21 años despues. Foto: CINU Buenos Aires

Abuelas estuvo con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y también ha acompañado otras causas, ¿qué puede decirle a la gente que en todo México busca todavía a sus seres queridos?

Seguimos muy de cerca todos los acontecimientos de Latinoamérica y lo que pasa en México nos preocupa porque es algo de vieja data. Yo estaba en Guadalajara cuando secuestraron a los chicos y me reuní con los padres y fui CDMX para conversar con ellos. Estaba con Raúll Zaffaroni [ex juez de la Corte Suprema argentina], una eminencia y un amigo y pudimos acompañarlos y aconsejarlos. Ellos después han venido y los hemos recibido y tengo entendido que han formado un grupo de presencia y reclamo permanente. Aún hoy no hay respuesta sobre dónde están. A ver si esa gente que es tan cruel se pone en la piel de un padre, una madre que espera un hijo que no vuelve… Pude reunirme también con profesores y gente que milita por los Derechos Humanos en otros casos de desapariciones. Y puedo decir que hay un valor muy grande del pueblo mexicano, pero quien tiene el poder no resuelve. Eso sí: a la larga sigo creyendo que el poder lo va a tener el pueblo.

Y entre esas ideas y causas sobre Derechos Humanos que a veces pueden sonar complejas y la emoción de la gente, puede mediar la música.

Claro. Un músico puede ser un esclarecedor de la historia. Puede gozar de la libertad del alma, del corazón, y expresar con su arte una lucha. Así, los chicos empiezan a aprender y acompañar las distintas búsquedas relacionadas con el derecho a la vida. Nosotros también estamos buscando la verdad: ya sea buscando a los 30 mil o buscando devolverle su identidad a más nietos. Ya hemos recuperado 124, pero faltan más de 300 y la tarea a futuro es muy, muy larga todavía. Pero tenemos el relevo ya: quedan nuestros nietos.

