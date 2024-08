Un nuevo capítulo del ‘caso Odebrecht’ se abre en México: implica a un exfuncionario de Peña

El caso ‘Odebrecht’, uno de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina, abrió un nuevo capítulo en México.

Desde que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht comenzó a colaborar con la justicia de su país, decenas de políticos de al menos doce países del mundo, incluyendo presidentes, diputados y ministros, han sido acusados de recibir sobornos para que la constructora Odebrecht realizara obras públicas en países como Argentina, México, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros.

En México, país gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la trama corrupta no había alcanzado a las altas esferas, pero en abril de este año se supo que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), podría haber estado involucrado en el caso. Un alto ejecutivo de Odebrecht denunció que en noviembre de 2014 recibió la petición de pagar ilegalmente 5 millones de dólares al entonces director de Pemex, como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña.



La acusación fue revelada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, aunque en el documento judicial no se aclaraba si el pago ilegal lo solicitó el propio Lozoya o algún otro funcionario de Pemex, y tampoco precisa si finalmente se concretó el soborno.

Sin embargo ahora, una nueva investigación, elaborada por Alejandra Xanic, premio Pulitzer 2013, y el periodista, Ignacio Rodríguez Reyna, detalla que según los altos exejecutivos de Odebretch, Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares.

«Toda la información (…) está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil», dice la investigación que hoy fue publicada en dos medios nacionales: la revista Proceso y Aristegui Noticias.

Emilio Lozoya habría recibido primero 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre del 2012, cuando él era el vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la presidencia de México.

También, la investigación revela que Lozoya proporcionó a Luis Alberto de Meneses, director de Odebrecht en México, una cuenta de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Una vez que el político obtuvo el cargo en la dirección de Pemex, las relaciones entre la constructora se consolidaron, pues ellos le pidieron ayuda para ganar uno de los proyectos de remodelación de una refinería. Por haber hecho este favor, el que fuera uno de los brazos derechos del presidente, habría recibido otros 6 millones de dólares, con los cuales sumarían los diez.

El reportaje cita las declaraciones de Luis Alberto de Meneses ante la justicia brasileña donde relata acercamientos que tuvo con Lozoya Austin:

«Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años», contó al fiscal André Bueno en diciembre de 2016.

La investigación incluye algunos cuestionamientos que los fiscales le hicieron a Meneses:

—¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? —pregunta uno de los fiscales

—En 2012, como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex

—¿Él recibía favores ya como director general de Pemex?

—Seis millones— asiente Meneses.

—¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? —desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses.

—Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.

Lozoya Austin salió de la dirección de Pemex en febrero del 2016 en medio de una fuerte crisis de la empresa estatal de petróleos. En el tercer trimestre del 2015, la deuda de Pemex alcanzaba los 87,318 millones de dólares.



Apenas hoy el ex director declaró que las acusaciones no tenían fundamento, pues, según Lozoya, los delincuentes confesos pueden decir cualquier cosa a cambio de reducir su condena.

Los autores de la investigación señalaron a su vez que próximamente más documentos se harán.