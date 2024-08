Un nuevo estudio prueba que escuchar death metal genera alegría y no violencia

“Mi semen sangra, el olor de la descomposición. Escurre por su cavidad genital, el olor es insoportable, mientras la desentierro”. ¿Hay algo que te haga sentir más alegre, boyante y dichoso que escuchar “I Cum Blood” de Cannibal Corpse? ¿No? Pues tiene una razón de ser.

Un nuevo estudio llevado a cabo por el laboratorio musical de la Universidad australiana de Macquarie, ha venido a dar paz a todas esas madres de soldados del Chopo al establecer que, contrario a lo que puede parecer, escuchar death metal inspira felicidad y no violencia.

El estudio involucró a 32 fans de las guturales y a 48 personas con gustos más universales, que escucharon una canción de death metal –”Eaten” de Bloodbath, que habla de canibalismo explícito– y de pop –”Happy” de Pharrell Williams, que es la canción de los minions– mientras veían imágenes “poco agradables”.

El experimento es descrito como una “rivalidad binocular” que mide qué tanto los participantes perciben escenas violentas, a la vez que determina de qué manera su sensibilidad es afectada por la música que escuchan.

¿El resultado? El profesor Bill Thompson, encargado de conducir el experimento, estableció que “los fans del death metal mostraron tener el mismo comportamiento de procesamiento de imágenes violentas que las personas que usualmente no escuchan esa música”. Además, añadió que “si existiera una clase de desensibilización hacia la violencia por escuchar death metal, no mostrarían el mismo comportamiento que quienes no lo escuchan”.

En términos prácticos, la violencia no es una emoción que se active al escuchar a Amon Amarth, por el contrario, parece hacerte feliz. “ La respuesta emocional dominante de esta música es alegría y empoderamiento. Pensar que se puede transformar esta música en una experiencia bonita es una cosa increíble”, declaró Thompson.

Para terminar, el profesor dijo que “todo se trata de una paradoja psicológica”, añadiendo que “la mayor parte de fans del death metal son personas inteligentes y pensantes que simplemente tienen una pasión por la música, como la gente obsesionada con las películas de terror”.

