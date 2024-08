Un Pastor quiso el culo de Nicki Minaj, y ahora tiene culo ‘e problemas

Desde tiempos bíblicos se le enseñó a las personas que tomaran agua, y sin embargo tomaban vino. Nada ha cambiado desde ese entonces, mucho menos con la llegada del internet. En esos tiempos, solo las personas que parchaban contigo en una montaña simultáneamente podían ser testigos de tu libertinaje, mientras que hoy en día se pueden enterar de tus movimientos, y peor aún: pueden twitear al respecto.

Un pastor de Memphis, Tennessee, aprendió eso de la aldea global de una forma dura. No estaba fantaseando con unos sorbos de vino; fantaseaba con el culo de Nicki Minaj, lo cual equivale a volverse el blanco de los trolls inquisidores de twitter contemporáneos.

Videos by VICE

El sufrimiento del pastor se desencadenó por el post de Instagram de Niki aquí arriba, en el cual comentó en términos poco cristianos «I’ll love to eat your booty @nickiminaj», lo cual traduce «Me encantaría comerme tu culo @nickiminaj». Como es de esperarse, Minaj se ha rehusado a hacer comentarios sobre el tema, y por supuesto, el comentario del pastor fue borrado. Pero el internet siempre está observando, listo para desatar la ira de Dios vía screenshots, lo que empeoró aún más el sufrimiento de Dewberry_2017.

Incluso antes del tercer retweet, el auto proclamado pastor y hombre «temeroso de Dios», como se lee en su perfil de Instagram, defendió en Facebook sus impulsos naturales y anti-cristianos. «Alguien creó un perfil falso a mi nombre. No sé quién lo hizo, pero tienen que eliminarlo cuanto antes».

Si está diciendo la verdad, y Elder William Henry Dewberry III se atiene al octavo mandamiento, «no mentirás», y a al sexto, «no desearás a la mujer del prójimo», entonces quien sea que creó el perfil falso ha hecho un gran trabajo durante el último año y medio. La cuenta contiene fotos del pastor con sus amigos y familiares desde enero del 2016, lo cual es un trabajo exhaustivo si el fin era twitear par comentarios calientes bajo un seudónimo, ¿no?



Dewberry, quien es pastor de la comunidad «Church of God in Christ» de Memphis, no solo está siendo atacado por cuentas anónimas sino también por sus propios amigos de Facebook. Muchos de ellos no aceptan su versión de los hechos:

Screenshot via Facebook.

-«¿Cómo es esto falso? Tu has usado esta página…»

-«Yo no cree esa página»

El pastor dice que dewberry_2017 no es su cuenta real de Instagram, pero que dewberryinstagram es la real; esta última es privada, lo cual hace que sea difícil de comprobar. Ya sea que la cuenta fuera falsa o que el pastor mintiera, solamente existe una entidad que puede juzgarlo al final del día: Dios. Hasta entonces, la comunidad de Twitter estará feliz de encargarse de su purga en la tierra.

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.