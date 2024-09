Un playlist con canciones terribles que sabemos que no puedes sacar de tu cabeza

Llevo dos semanas haciendo tareas comunes y corrientes, con un virus en mi cabeza que no tiene solución alguna. A ver, es como si alguien me hubiese inyectado una pastilla con un MP3 dentro de ella, y cada vez que hago mis tareas comunes como comprar un café o ir a clases de boxeo, la melodía de «Felices los Cuatro» de Maluma invade mis días y no me deja vivir en paz. Es como una especie de tortura a distancia de alguien que probablemente me odia y quiere que mis días sean infelices. No puedo sacarla de mi cerebro. Cada conversación con mis amigos tiene esta rola de fondo y ya siento que soy amigo de Maluma a distancia. Quizás le de follow en Instagram.

A todos nos llega el momento en el que alguna de estas canciones de terror se nos queda inyectada en nuestro hipotálamo, oídos, cuerpo, alma; y no nos deja existir hasta que escuchamos otra parecida y el ciclo se repite hasta el final de los tiempos. En serio.

No sabemos cómo sacarnos este tipo de rolas del cerebro y probablemente tú tampoco, pero hicimos este playlist de terror por si necesitas opciones pegajosas para reemplazar la melodía que arrastras en tu cabeza desde hace días.

HIMNO NACIONAL

Para que saques al patriota que hay en ti.

GOLOSA – IMPACTO MC

Una rola que se llame «Golosa» no puede tener un final feliz.

FEY – MEDIA NARANJA

Fey y esta rola son Patrimonio Nacional al parecer.

TARKAN – KISS KISS

No oigas esta canción, en serio. Si la escuchas no va a poder salir de tu cabeza jamás. Estás advertido.

LA VACA MERENGUE – MALA FÉ

Me quedo sin palabras para esta obra maestra, digna de The Beatles.

EL SONIDITO – RAMMSTEIN

Quizás con esta rola bailan antes de hacer sacrificios al diablo.

