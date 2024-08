Un recién nacido fue nombrado “Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl” por su familia

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Olvídense de los nombres de bebés populares. Parece que las personas están empujando progresivamente los límites de las convenciones para nombrar a un recién nacido.

El año pasado, la pandemia desató una oleada de nombres de bebés inspirados en el coronavirus. Luego llegó el bebé de Elon Musk, que puso el internet en un frenesí sobre cómo pronunciar X Æ A-12. Los nombres que no siguen una lógica fonética pueden hacer que las personas tengan dificultades con su pronunciación, pero las interacciones sociales incómodas no disuaden a los padres creativos que buscan nombres únicos para sus hijos. La última incorporación al club es un recién nacido en Filipinas cuyo nombre no contiene vocales: Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl.

Nacido el 27 de abril en la provincia de Cotabato, la llegada del bebé fue celebrada en Facebook por Yuleses Romneck Cequiña Referente, un amigo de la familia, junto con una foto del certificado de nacimiento del recién nacido.

“Bienvenido a este mundo maravilloso, Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl M. Buscato”, escribió Referente en una publicación que desde entonces se ha vuelto viral, con más de 28.000 reacciones en Facebook y compartida 49.000 veces al momento de este artículo.

El nombre único fue ideado por el tío abuelo del bebé, el estudiante universitario de 25 años Raugyl Ferolin Estrera, a quien también se le ocurrió el tan adecuado apodo de Consonante.

“Me tomó semanas formular el nombre de mi nieto y fue una especie de prueba y error, porque fue difícil al principio”, contó Estrera a VICE, agregando que se le habían ocurrido muchos otros nombres.

Los padres del bebé finalmente se decidieron por el nombre de Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl, que consideraron “extraño” pero “hermoso”, según Estrera.

El universitario dijo que el nombre está “derivado de manera asombrosa”, ya que toma algunas letras de los nombres de diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, en “Glhynnyl”, las letras G y N provienen de la madre de Consonante, Geraldine, mientras que N, Y y L fueron tomadas de la abuela del bebé, Joralyn.

Estrera explicó que reemplazó las vocales con la letra Y para rendir homenaje a un patrón recurrente de nombres en la familia. Sus hermanos y él tienen nombres con las letras Y y L, como Joralyn, Jeoradyl y Jerrylyl.

La secuencia aparentemente aleatoria de consonantes parece destinada a causar confusión desde el principio. Estrera contó a GMA News que tuvieron que volver a imprimir el certificado de nacimiento del bebé porque el administrador lo escribió mal la primera vez.

El nombre de Consonante está polarizando rápidamente a la multitud en las redes sociales. Mientras que algunos se burlan del nombre Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl por parecer una sopa de letras, otros aprecian su significado subyacente.

Algunas personas también imaginaron cómo sería cuando Consonante tenga que decirles a sus atónitos maestros del jardín de niños la pronunciación correcta de su nombre.

Entonces, para evitar que las futuras amistades de Consonante se avergüencen de pronunciar el nombre incorrectamente, Estrera respondió nuestra incógnita más importante: ¿Cómo se pronuncia exactamente Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl? Pueden decirlo como “Glinil Hayler Izihil”, explicó.

A Estrera, una persona experimentada en la creación de nombres, se le ocurrieron nombres particulares para otros bebés de la familia, como Precious Faith y Reu Devinne Ci.

“Estoy realmente fascinado con la creación de nombres en la familia”, dijo.

Sigue a Koh Ewe en Instagram.