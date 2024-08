Un sommelier de cannabis nos cuenta cómo catar las mejores flores

Existen tantas variedades de cannabis como de vino y café. Por eso, en la actualidad, hay cursos y seminarios donde ayudan a perfeccionar al detalle la manera de diferenciar cada una y así entender el uso que le damos, ya sea para colocarnos, para uso medicinal o culinario.

Frederic tiene 38 años, es de México y si bien comenzó a consumir cannabis a los 19, fue de más grande, bajo sus efectos terapéuticos, que comenzó a investigar sobre el tema y buscó perfeccionar sus conocimientos. “En ese momento me di cuenta los beneficios que tenía la planta y me involucré de lleno, a nivel político, medicina, social”, cuenta.

La inquietud lo llevó a tomar cursos de sommelier de cannabis y hoy es capaz de preparar una guía perfecta para comprar, cosechar, consumir y tener un uso responsable de acuerdo a lo que cada uno necesita y le hace bien.

¿Cuándo y cómo decidiste ser sommelier de cannabis?

Me había informado mucho sobre el tema, desde que el cannabis me hizo bien durante un tratamiento de salud, así que busqué clases en línea con certificación y viví el proceso en línea como sustento de mis conocimientos que había adquirido durante los últimos años.

¿Qué aprendiste exactamente?

Uno aprende a hacer una valoración del producto en sí. Ya sea de una flor o de un extracto de la planta. Aprendes a evaluar si lo que tenés enfrente está apto para consumir y de qué manera.

¿En qué consiste esa valoración?

Lo primero que tenemos que saber es que existen plagas, moho, bichito; un universo que puede vivir y convivir en cualquier planta. Es importante saber identificarlo para entender qué calidad de flor tenemos delante.

También valoramos lo que las pruebas en laboratorios no pueden hacer. Por ejemplo, un laboratorio puede mostrarte los porcentajes de THC o los porcentajes de otros cannabinoides, sin embargo, no dice si es agradable al consumo o para qué tipo de consumo se recomienda, si es para una persona principiante o si es para una persona que está acostumbrada a consumir mucho cannabis. También valoramos su efecto psicoactivo a través del olfato, el oído y la vista. Por último, que no es lo más importante, pero hace parte del conjunto, valoramos el sabor. Al probarla entendemos qué efecto tiene y cuánto tiempo se sostiene en el cuerpo.

¿Cómo es el proceso de entrenamiento a través de los sentidos?

Es un aprendizaje constante. Se trata de entrenar la nariz para distinguir algunos olores como si lo hiciéramos con un café o con un perfume para el cuerpo. Las personas que valoran ese tipo de productos aprenden constantemente, es práctica.

¿Podrías describirnos cómo es un proceso de cata?

Para hacerlo solo se necesita la muestra de una flor o un pequeño extracto. Como herramienta necesitaremos una lupa de joyería para ver de más cerca lo que hay en la planta y ahí comenzamos un periodo de etapas a seguir:

La primera es catar a través de la vista, ahí evaluaremos cómo se ve la flor, si no tiene moho, si no tiene bichos, semillas, pelos. Qué color tiene; eso nos da la pauta si la flor está bien secada o curada.

La segunda parte es el oído, nos podemos acercar la flor a nuestro oído para ver si cruje y eso nos sugiere la cantidad de omega que tiene.

La tercera parte es la nariz, con ella vamos a detectar los terpenos; los terpenos también actúan como principio activo, más allá de los cannabinoides. Tienen un olor que produce una sinergia y estos compuestos también pueden incluirse en la aromaterapia. Las plantas frescas tienen olores mentolados o cítricos que se suavizan al curarse. La planta de cannabis despide mucho olor durante ciertas horas del día y distintas estaciones.

¿Cómo nos afecta según estas características?

Si huele a cítrico nos dará más energía, si huele más a lavanda nos calmará y tranquilizará. Todo el conjunto de olores que se percibe en la flor puede distinguirse y así podemos recomendar mejor según la persona; si una persona necesita concentrarse por la mañana para hacer algo recomiendo una variante, si una persona está muy estresada y necesita descansar entonces recomiendo otra.

¿Para qué tipo de persona o situación recomendarías una sativa o una índica?

Generalmente las índicas son narcóticas, relajantes, sirven más bien para la noche, antes de dormir. Si alguien necesita más energía por la mañana o salir de fiesta, recomiendo una sativa.

¿Cuál es la mejor manera de catar una flor de cannabis?

Lo mejor es hacerlo en ayunas, para no tener en el paladar el sabor de una comida que hayas ingerido antes. También debes hacerlo en condiciones de humedad adecuadas, en un 60 por ciento. Y es mejor que estemos recién bañados para no incomodar los olores por si tenemos algún perfume u olor de la calle. Por supuesto tener las manos limpias y por último, es importante usar un modo de consumo que no va a incomodar los sabores del cannabis, por ejemplo cuando lo fumamos en un porro, eso puede alterar el sabor, es mejor hacerlo en una pipa o en un tubo de vidrio.

¿Podrías decir que el rol de sommelier de cannabis es el mismo que el de sommelier de cualquier otra bebida o comida?

Así es. Nuestro rol se basa en evaluar lo que nos genera en el cuerpo en el momento indicado, al igual que el vino, el café, el perfume. Para reconocer la calidad del producto es importante entender las diferencias.

Pero en este caso, el cannabis, más allá del uso medicinal, no es legal.

Esa sería la única diferencia, varía la prohibición según el país. En algunos sitios está totalmente prohibido, en otros no, y en otros se encuentra en una zona más bien gris. Para tener un buen espacio de cata de cannabis hace falta tener, como hay en Holanda o España, espacios como los Coffee Shops donde esto está regulado. Aquí en México es más complicado, y por eso no puedo participar abiertamente.

¿Un sommelier de cannabis conoce también de semillas?

No necesariamente. Si bien conocemos algo sobre las semillas no somos expertos. Podríamos recomendar una variedad u otra si alguien quiere cultivar o crear menús específicos en los Coffee Shops o podemos ayudar a productores que buscan desarrollar una calidad alta más allá del laboratorio con el que trabaja.

¿Qué le recomendarías a las personas que buscan consumir responsablemente?

Les recomiendo que busquen productos de calidad con respecto a lo que vayan a consumir. Parte de lo que hago se trata de reducir el daño. Cuando uno consume algo, aunque sea agua, buscamos que esté limpia o purificada, si no uno se puede enfermar; con el cannabis pasa algo similar. Por otro lado, el cannabis es un producto natural que no está regulado, entonces existen personas que no lo cultivan correctamente y eso puede causar un problema de salud, y no se trata únicamente del cultivo, también puede suceder algo malo durante el almacenamiento o el transporte, puede nacerle un hongo por ejemplo y eso nos puede dañar la salud. Hay que exigir y poder detectar la calidad de los productos.