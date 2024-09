Un sommelier nos enseñó a hacer cocteles con productos baratos de tienda

Llegó el fin de semana y con él llegaron las miles de formas en las que los colombianos conocemos para emborracharnos.

En la sala de redacción de VICE recordamos ese día que pusimos a un sommelier muy ‘pro’ a hacer una cata de tragos chirris, de tienda, y lo volvimos a llamar para que hiciera algo más sofisticado: cocteles de tienda. Fui entonces con Juan Sebastián Giraldo y compré con él gomitas, frutas, galletas y trago barato. Queríamos hacer varios cocteles, con varios tragos y varios elementos, así que pensamos en que se hiciera una serie de cocteles con tan solo $40.000.

Juan Sebastián es egresado de la prestigiosa escuela húngara Gundel Károly, profesor de la Escuela Mariano Moreno y dueño de su propia empresa de catering.

Fuimos a una tienda y Juan Sebastián estaba emocionado, como si mercar fuera lo que más le gusta hacer en la vida:

«¿Será que le echamos moritas?», decía, «no hay nada más representativo de una tienda de barrio que el jugo Hit», decía, «quiero copiarme de varios cocteles pero hacerlos a lo barato», decía y seguía mirando productos de manera meticulosa.

Pensando que de pronto nos iban a sobrar algunos pesitos, esto fue lo que compramos: vino espumoso Katich, un cuarto de aguardiente Antioqueño Rojo, un cuarto de ron Viejo de Caldas, un jugo Hit de mora, una leche de chocolate Alpin, una Pony Malta, un jugo de durazno marca Surtimax, tres dulces de mora, un coffe delight, un Boobaloo, dos mentas, una gomita Trululú de durazno, cuatro limones, y un manojo que tenía hierbabuena, limonaria y manzanilla. Un cuarenta con tres ceros al lado. Exacto.

Armado de un mezclador, un medidor por onzas, el shaker y un colador, empezó a toda marcha, como esas personas que saben de su oficio.

Aclaración: una onza es medio shot grande. Dos onzas son un shot grande.

Estos fueron los cocteles que Juan Sebastián creó en ese momento:

«Colombia Mora»

Ingredientes: 2 onzas de aguardiente, 1 onza de jugo Hit, 2 dulces de mora, Líquido de un Bubbaloo.

Preparación: Lo esencial de este trago son las moritas. Se machacan con un mortero para que suelten el sabor, las mete en el shaker, y luego las baña con aguardiente en el vaso con un poco de hielo. Se cuela en el vaso de servir y se le añaden dos onzas de jugo hit. Luego, se echa un hielo grande, una hojita de hierbabuena y el toque final es el líquido de Bubbaloo por encima.

Resultado: delicioso.

«Criollini»

Ingredientes: 2 trululús de durazno, Algunas hojas de hierbas aromáticas (hierbabuena, limonaria y manzanilla), 1 casco de limón, 2 onzas de jugo de durazno, Vino blanco espumoso Katich.

Preparación: Este trago es inspirado en el Bellini, que es Proseco, un vino italiano espumoso que se mezcla con zumo de durazno. Criollini, entonces, porque es vino espumoso de tienda con jugo hit. «Tiene sello de Icontec, importante», dijo, cuando nos empezó a hacer reír. Se parte la Trululú en pedacitos y se echa en el vaso para mezclar. Se le echan las hojas aromáticas para aromatizar la bebida. Se le vierte el jugo de limón y dos onzas del jugo de durazno. Este no lleva hielo servido entonces se enfría previamente el vaso. Se mezclan los ingredientes hasta que queden bien fríos. Se cuela y se le pone el vino para llenar el vaso. Un casco de limón, un palito de limonaria y media gomita para decorar.

Resultado: refrescante, pero con un leve sabor a pecueca.

«Black colombian»

Ingredientes: 1 leche achocolatada Alpin, 1 Coffee Delight, 2 baloncitos de chocolatina Jet, 1 Nucita en dulce, 2 onzas de aguardiente.

Preparación: Este trago está inspirado en el Black Russian, que es licor de café y vodka. También existe el White Russian que es con crema, licor de café y vodka. Para colombianizarlo Juan Sebastián decidió meterle Alpin y para ponerle el toque de café que le falta «un siempre confiable Coffee Delight», dijo, cuando nos hizo reír más. Se machaca el dulce con un mortero, se pica una chocolatina Jet en baloncito y se incorpora con el dulce para mezclar con el aguardiente. Encima se llena el vaso con Alpin. Se pica la Nucita chocolate encima para decorar y otro baloncito de chocolatina Jet.

Resultado: delicioso. Muy parecido al Baileys.

«Chapinero Libre»

Ingredientes: 2 onzas de ron, 1 onza de limón, 3 casquitos de limón, Pony malta, hierbabuena.

Preparación: Este trago esta inspirado en el Cuba Libre. Para esta ocasión se mezcla el ron con el limón y algunos hielos. Mientras tanto en el vaso de servir se echa la hierbabuena, el hielo y varios casquitos de limón. Se vierte el ron con el limón y encima se llena de Pony Malta.

Resultado: increíble que eso funcionara.

«Nueva quinceañera»

Ingredientes: 1 onza de jugo de durazno, ½ limón, 2 onzas de aguardiente, 1 onza de Pony Malta, 1 hoja de limonaria.

Preparación: Se mezcla el limón, el aguardiente y el hielo. Luego se vierte encima del zumo de durazno. Para decorar, una hoja de limonaria encima.

***

Después de esto, vino el reto sorpresa: sacamos una botella de aguardiente Caucano y le dijimos a Juan Sebastián que se inventara algo.

«Pony para adultos»

Ingredientes: 2 mentas, 1/2 limón, 2 onzas de Caucano, Pony Malta, Hierbabuena.

Preparación: Se mezcla el aguardiente, las mentas machacadas, y el limón con el hielo. Se cuela todo en el vaso para servir y se vierte encima para llenar con Pony Malta.

Resultado: tal vez fue el mejor.

***Especificaciones

Si usted no tiene medidor de onzas o mezclador profesional no hay de qué preocuparse. Para medir, la copa de aguardiente larga equivale a 2 onzas y el vaso desechable con la cuchara encima le sirve perfectamente para mezclar. Un colador no sobra y en todas las cocinas de Colombia hay una.

¡Salud!