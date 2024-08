Un tipo escribió su nombre en su bolsa de MDMA en caso de que la perdiera

Este fin de semana, la policía detuvo a un hombre en un festival de arte australiano después de que un perro de la policía olfateó algo de MDMA en él. Una vez arrestado, los policías encontraron su material que estaba en una bolsa para sándwich, y tenía una etiqueta que decía su nombre y «MDMA- en caso de extravío llamar al 04…»

Escribió su nombre y número de teléfono en la bolsa por si lo perdía. ¿Se los repito? Escribió su nombre, número de teléfono y las letras «MDMA» en su bolsa con droga, en caso de que la perdiera. Gracias buenas noches.

Videos by VICE

Relacionados: El MDMA podría ser utilizado como cura para el alcoholismo

Ok. Todos hemos pasado por la angustia de perder esa bolsita. No hay nada como eso. Ese estado de pánico que te invade cuando le empiezas a preguntar a todos si alguien la tiene o la ha visto. Te tocas el pantalón, los bolsillos, haces que todos saquen su celular para alumbrarte. Maldices al aire, mientras repites lo mucho que valía esa bolsita. La gente hace todo lo posible para convencerte de que te la puedes pasar bien sin drogas, pero les dices que eso no tiene sentido. Claro, es totalmente posible pasártela bien sin drogas, pero sólo si ese es el plan inicial. Esta noche pensabas que todo iba a salir bien y eso lo arruina todo y pides un taxi para largarte a tu casa.

Sin embargo, no escribes tu nombre y número telefónico en la bolsa. No lo haces. No escribes «en caso de extravío» en la bolsa. Sobre todo, no escribes literal «MDMA». ¿Apoco si te cuesta tanto recordar lo que hay en la bolsa? En serio. Se sabe que no es sal de roca del Himalaya.

Según yo aquí hay dos causas posibles. Tal vez el tipo no sabía que el MDMA es ilegal. Tal vez era la primera vez que salía en su vida y nunca se había metido a internet o hablado con otro ser humano. Sin embargo, parece poco probable, esto me lleva a pensar en mi segunda explicación: su mamá le envolvió el material.

Hace años que su mamá le pone nombre a todas sus cosas en caso de que las pierda. Entonces, después de comprobar lo que era escribió las letras M-D-M-A en mayúsculas, como si fuera un frasco de mermelada hecha en casa.

Regrésate y ve el tamaño de esa bolsa para sándwich. Sólo una mamá te mandaría a un festival con una bolsa de ese tamaño. Moraleja: arresten a la mamá.