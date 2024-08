Un trance abstracto de jazz y psicodelia en el disco debut de Caguamas y Navajas

Siempre me he preguntado por qué los primeros discos son tan buenos. Tal vez tiene que ver con la pureza de un proyecto, con la naturaleza de un sonido que no ha sido desvirtuado por factores ajenos a lo creativo. O igual y es sólo una cuestión de percepción, la propuesta sonora de un disco debut te atrae y conforme evoluciona en nuevos materiales, ya no te sientes tan enganchado a ella. Encima ponle que creces y cambias de piel como serpiente en el desierto. Algo así.

Alguna vez un compa me dijo que tiene que ver con que «nadie espera nada de ti en tu primer disco». Hace sentido. A nadie le importa si vas a hacer música o no, o cuándo y en qué momento de tu vida la hagas. Por eso el resultado puede terminar por ser algo sesudo, creativamente franco, laborioso y sin presiones. Como un tequila reposado que se guarda por años hasta que llega su momento.

Caguamas y Navajas es una banda que lleva ya un par de añitos haciendo lo suyo, pero apenas ahora lanzaron su disco debut Casa de Jaime, bajo Raccoonin Records. Alain, Francisco y Javier son jóvenes, pero los diez tracks detrás de su primer elepé caen como manzanas en su punto, maduras y listas para ser consumidas. Detrás de esto se notan muchos relojes de arena concluidos.

Una propuesta depurada y complicada de definir. Jazz es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el sax y el clarinete escondidos en Casa de Jaime. Después escuchas unos bajos robustísimos y se convierte en funk. Unas secuencias esotéricas y es psicodelia progresiva. Ellos dicen estar en el limbo de lo rítmico y lo espiritual, pero definitivamente los veo más sumergidos en lo segundo: en una espiral que te acerca al universo, a lo divino, al trance.

En sus canciones además del uptempo y las secciones de viento, insertan una que otra voz y el toque fino de los samples de Chet Baker, Nina Simone y Marvin Gaye, todo en un plano secundario que le da un buen aire de abstracción al asunto. A final de cuentas eso es Casa de Jaime, abstracción, pero materializada del mejor modo.

Escucha el disco abajo o en el Soundcloud de Caguamas y Navajas.

