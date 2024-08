Un viaje a los inicios musicales de Larry Heard

Texto originalmente publicado en Thump.

En general trato de darle algo de color a la plática contando todo lo que pasó ese día, pero fue una llamada y, honestamente, mientras traducía sus respuestas me di cuenta de lo fascinante que había sido hablar con uno de los más grandes pilares de la música electrónica sobre Frank Zappa, Rush y su mamá tocando Parliament Funkadelic en piano.



Videos by VICE

Dicho de otro modo, una vez pasados los nervios de hacer el oso entrevistándolo, me di cuenta de que valía mucho la pena (por sus respuestas) no meterle mano, ni tijera. Acá la plática tal cual transcurrió.

Thump en Español: Yo aún recuerdo cuando decidí entrarle a la música electrónica. ¿Cómo lo decidiste tú?

Larry Heard: Yo no lo decidí, fue sólo lo que estaba evolucionando alrededor nuestro, después del periodo disco vino más música hecha con sintetizadores. Eso era lo que estaba pasando y nosotros sólo empezamos a participar en ello.

¿Cuál fue tu primer set up?

Lo primero que compré fue unaE Roland TR 707 drum machine y un sintetizador Roland Jupiter 6. l sintetizador costó alrededor de $3,500 dólares de ese tiempo, hace 30 años, bastante equiparable a lo que los sintetizadores cuestan hoy día. La caja de ritmos costó $500 o $600 dólares, una pequeña inversión para empezar, comparado con lo que ahorapodrías tener por ese mismo precio.

¿Los tienes todavía?

No.

¿Los vendiste?

Regalé el sintetizador en algún punto porque estaba cansado de llevarlo y traerlo, era un gran gigante, un sintetizador dentro de una caja metálica, así que eso cansa después de un tiempo.

Por cierto, justo te iba a preguntar en relación a Fascinoma: ¿vas a mezclar o tocar en vivo?

Voy a tocar en vivo; todo está programado a como toco ahora, a través de computadoras y controladores y cantaría en el micrófono.

Cuando empecé a dar clases de historia de la música electrónica, en el momento en que me puse a investigar de dónde salió el deep house, todo apuntaba hacia ti. ¿Es correcto?

Ok, bueno, puede ser… Estoy tratando de pensar, es raro pensar en ello. Tal vez sí, yo venía de un background musical diferente, recién salido de un grupo de soul en el que tocaba la batería. Tal vez traje esta sensibilidad en adición al uso del sintetizador y la caja de ritmos, tal vez traje un punto de vista diferente a esto.

En un libro español llamado Loops, se menciona tu aportación al género, brindándole el peso teórico musical que hacía falta en ese entonces; cuando mucha de la gente que hacía house se beneficiaba de las máquinas porque no sabían realmente de música.

No lo hice deliberadamente, como te cuento yo estaba en una banda de soul y en ella tocaba los tambores, así que no tenía la satisfacción de participar teniendo las ideas musicales. Probablemente es que estaba tan listo para hacer eso, de producir algo por mí mismo que esto salió de mí.

De alguna manera terminaste teniendo una «one man band»…

Sí, no lo pensé nunca mientras tocaba la batería, pero creo que es algo a lo que poco a poco nos adaptamos conforme las cosas fueron evolucionando alrededor nuestro que era el principio de lo que tenemos ahora, donde tienes que ser tu propia banda para lograr algo.

¿Qué opinas del hecho de que tanto el house, como el techno eran más populares en Alemania e Inglaterra, en lugares como Tresor o Hardwax?

Depende de qué años hables, de mediados de los años ochenta a mediados de los noventa esta música fue realmente muy popular en los Estados Unidos y algunas partes de Europa; el Reino Unido y los Países Bajos ya le habían entrado, porque nos invitaban a tocar en estos lugares.

¿Estás haciendo varios re-lanzamientos en vinilo en Amsterdam?

¿Amsterdam? Ah, no, Alleviated está haciendo su manufactura en Rotterdamporque es donde se está moviendo todo este material, en Europa, no en América donde todo mundo tiene un iPhone con MP3 y nadie tiene tornamesas, esa es una realidad, que no son la elección de nadie aquí.

¿Cómo haces para mantener una diferencia entre Mr. Fingers y Larry Heard, tus dos proyectos musicales?

Es algo que sé cómo hacer por feeling, es raro pero sé con qué nombre se acomoda cada cosa.



Foto vía Discogs

¿Y qué opinas del EDM?

Bueno, no sé cómo sentirme al respecto de ninguno de los nombres, porque la gran mayoría de las veces los pone gente que no está involucrada con la música. Así que no tengo un sentimiento fuerte al respecto de esto, ayuda a que la música se mueva, ¿sabes? Porque yo mismo tuve ese problema con que haya tantos nombres, porque yo sólo estoy buscando buena música y se confunde uno, hagamos EDM, o super-trance o baggy dance o millones de cosas diferentes, terminas sintiendo que necesitas una clase para poder navegar tantos géneros. Yo sólo quiero oír la música.

Soy muy fan de Alien, es un disco bellísimo.

Muchas gracias, es un favorito personal mío, lo hice en algo así como 9 días. Es muy loco cómo pasó todo.

De hecho te quería preguntar sobre el rumor de que habías visto la película y te había encantado el concepto y el diseño sonoro.

No realmente, pero algo cercano a eso. De hecho fue René de Fascinoma, él fue quien sugirió el título para un álbum musical y yo pensé que era una idea intrigante cuando lo dijo. Empecé a leer enciclopedias (en aquel tiempo) e informándome sobre el espacio exterior, la exploración del espacio, para poner mi mente en el lugar correcto para averiguar cómo entrarle al proyecto, era un reto, es como el soundtrack de una película que no existe…

Ahora que está tan de moda, ¿alguna vez consideraste tocar Alien en su totalidad?

No estoy seguro de que se pueda hacer, la manera en que lo hice fue toda sin ensayo, no me acuerdo de qué hice y no tomé notas, sólo lo hice, mucha improvisación.

¿Estudiaste música?

No.

¿En serio?

Tomé clases básicas en la primaria, algunas clases de teoría básica que no entendí en su momento y pasé de panzazo. Cuando tuve que escoger un instrumento fue la guitarra acústica y pasé de panzazo. Así que yo tomando clases de música no estaba funcionando, pero yo tocar de lo que oía en discos sí podía, tocar al par de la música y encontrar las notas correctas.

Qué divertido que jamás tomaste lecciones.

Las tomé, sólo que no funcionó.Yo en un cuarto con discos funcionó mejor que yo en un cuarto con un maestro.

¿Hay discos a los que regresas?

Sí, probablemente toda esa serie de discos de Stevie Wonder de 71 a 76, hasta Songs In The Key of Life. Tuvo toda una serie de grandes álbumes, lo mismo con Bob James. Hubo esta serie de lanzamientos increíbles con grandes selecciones dentro. Creo que fui muy afortunado de crecer en un gran período en lo que respecta a música, de cosas como Jefferson Starship a Rush, porque yo era fan de Rush y toqué en una banda de covers de Rush tocando la batería y Genesis. Crecí escuchando toda esa música.

Qué chistoso que tocabas Rush, voy a escribirlo ya.

Oh, sí, me gustaban Rush, Yes, Genesis y Zappa.

Así que eras un clavado de la música, vienes de una familia musical.

Mi madre y padre compraban discos, mis tías y tíos también, creo que en ese tiempo era algo tradicional juntarse a pasar un rato familiar junto al estéreo. En mi casa también había piano, eso era adicional, pasábamos mucho rato de pequeños jugando con el piano.

¿Alguien más de tu familia era músico?

No, sabían tocar el piano, pero nunca grabaron o tocaron en vivo.

Pero era un tema eso ¿no? La gente solía comprar las partituras para tocarlas en casa.

Mi mamá hacía eso, recuerdo haberle comprado la música de One Nation Under a Groove o algo así, de Funkadelic y de habernos reído mucho con ella tocándola, sonaba como algo de música clásica.

Conecta con Larry Heard en Facebook.