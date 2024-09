Un vistazo al interior de los canales de música electrónica más famosos de YouTube

Este artículo se publicó originalmente en THUMP EUA.

Antes de la ubicuidad de los servicios de stream como Apple Music y Spotify, la manera más fácil de escuchar una canción era en YouTube. En 2009, Luke Hood, un estudiante universitario de Reino Unido creó los canales de YouTube UKF Dubstep y UKF Drum and Bass, subiendo canciones en el momento en el que el dubstep estaba entrando fuerte en el mainstream británico. «En lugar de mandar archivos de música –que era muy lento–» explica Hood, «podías subirlos a YouTube y tendrías el link que puedes mandarle a tu amigo para que escuche».

Curzando el Oceano Atlántico, en Vancouver, el sello completamente digital Monstercat, fundado en 2011, expandió la idea de Hood, usó YouTubo como el principal portal para promover sus propios artistas. Eventualmente, Monstercat creció para convertirse en un sello bien armado. Trabajando con artistas como Marshmello, Slushii y Krewella. Junto con UKF Dubstep and UKF Drum and Bass, Monstercat se convirtió en un modelo a seguir para los actuales canales de música de YouTube.

Para mediados de 2010, el mercado musical de YouTube se llenó de elementos clave como Proximity (con 4.9 millones de seguidores), Mr. SuicideSheep (con 6.7 millones de seguidores), Trap Nation (con 14.2 millones de seguidores) y docenas de otros con cientos de miles de seguidores. Mientras que estos canales alcanzaron un nivel de escala masiva, empezaron a tener una influencia considerable en la escena –probaron que es más fácil persuadir a los DJs del radio que tocaran una rola que ya había «explotado» en YouTube. En 2011, por ejemplo, Bass Cannon de Flux Pavilion y Feel Good de Modestep encontraron el éxito en la Radio 1 de Reino Unido en parte porque ya eran populares en el canal de UKF Dubstep.

Pronto, las grandes disqueras empezaron a entender como estos canales proveían una gran plataforma para la promoción y empezaron a trabajar más de cerca con sus creadores.

«Interscope fue el primer sello con el que trabajé cuando alcancé los 70,000 subscriptores», dice Blake Coppelman, quien en 2012 fundó el canal Proximity. El año pasado, Proximity creó un video oficial de lyrics para la colaboración de DJ Snake y Justin Bieber «Let Me Love You,» la cual sigue siendo el video con más vistas del canal hasta hoy con 400 millones de reproducciones.

Hoy, muchos grandes canales de YouTube trabajan mano con mano con las grandes disqueras, artistas y managers para promover tracks. Sin embargo, sigue habiendo obstáculos en el camino –en 2015, el canal Majestic Casual tuvo que dejar de funcionar por un tiempo debido a violaciones de copyright.

Para tener una mejor idea de los origenes –y el futuro– de esos enormemente populares canales de YouTube, THUMP habló con Luke Hood de UKF, Blake Coppelman de Proximity, Gereon de Cloudkid, Gibran de Mr. SuicideSheep, e Iskander de La Belle Musique.

THUMP: ¿Qué fue lo que inspiró en un inicio a tu canal de YouTube?

Gibran (Mr. SuicideSheep): Cuando empecé, casi no había nada de canales de «promoción musical» en YouTube. Las unicas grandes que recuerdo eran UKF y Liquicity.

Gereon (Cloudkid): Había algunos otros canales que me gustaban cuando empecé en la música electrónica. Me gustaba mucho lo que estaban haciendo: construyendo una plataforma para que los artistas compartieran su música con el mundo. Como sea, no había algún canal allá afuera que se enfocara en lo que a mí me gustaba especialmente en el aspecto audiovisual.

Blake Coppelman ( Proximity ): Empecé a hacer mis propios mash ups y cada blog al que lo mandaba los rechazaban. No tenía ninguna manera de compartir mi música. Inicialmente estaba subiendo las rolas a YouTube, porque no sabía como hacer un sitio web y mandar MP3 no era eficiente realmente, así que subía los tracks para enseñárselos a mis amigos porque no podían encontrarlos en ningún otro lugar.

¿En qué se basa su proceso para la selección de canciones?

Gereon (Cloudkid): Solamente subo aquello en lo que realmente creo. Un track tiene que azotarme, ser único y tocarme emocionalmente. No me importan los nombres grandes, fans o una calidad de producción loca. Si escucho un track y me resuena en algún nivel, lo subiré.

Gibran (Mr. SuicideSheep): Cuando empecé básicamente envolvía el encontrar una canción que me gustara buscando en SoundCloud y en blogs, y después encontrar el permiso para hacerlo. Ahora recibo tanta música diariamente que me resulta difícil el encontrar tiempo para hacer mi búsqueda personal.

Luke Hood (UKF Drum & Bass/Dubstep): Beatport solía ser una gran fuente antes para los nuevos releases, o Juno. Pero ahora, cuando tienes tantas relaciones con compañías de PR, sellos, artistas y amigos, tu bandeja de entrada de Facebook se llena de información. Quieres escuchar su música y contestarles pero te mandan 5 demos y te preguntan: ¿Qué opinas de esto? ¿Lo puedes subir? Y de repente estas siendo muy reactivo en lugar de proactivo en encontrar la música lo cual no es algo malo, pero es la naturaleza de convertirte en algo más establecido.

Blake Coppelman ( Proximity ): Son solamente canciones que me gustan. No importa que tan grande o chico sea el artista, siempre se trata de la canción. Por ejemplo, Galantis es uno de los más grandes artistas y yo siempre posteo su música, pero uno de sus últimos sencillos no me gustó en un inicio y ya era demasiado tarde, pues inicialmente dije que no. Siempre es la intención detrás de la música lo que va a llevar una rola más lejos que el propio nombre del artista.

¿Cuándo empezaste a notar crecimiento en el canal?

Iskander ( La Belle Musique ): Cuando creamos nuestro canal en 2013, fue a la mitad del verano, en solo un mes obtuvimos 20,000 subscriptores. Solo pensamos «wow». Pero no sabíamos mucho sobre copyright y derechos de YouTube así que después de una semana, nuestro canal estaba abajo –tres golpes de copyright. Inmediatamente empezamos uno nuevo y seguimos teniendo subscriptores muy rápido. Nos dimos cuenta de que a las personas les gustaba nuestro sonido y empezamos a subir dos o tres canciones la día.

Gereon (Cloudkid): cuando empecé con el canal, subía música siempre que encontraba un gran track. Usualmente una vez cada una o dos semanas –y en cierto punto me di un descanso de un par de meses sin subir nada, pero el tráfico seguía llegando. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo le resultaba interesante a las personas y le daba atención a las música que estaba subiendo.

¿Tenías una idea sobre el tipo de sonido y estilo que querías para el canal?

Iskander ( La Belle Musique ): Desde el principio de La Belle Musique no sabíamos exactamente lo que queríamos ver en nuestro canal. Pero la industria musical se está moviendo rápido y cada año vemos nuevos artistas y nuevos géneros apareciendo. Pero hoy, la gente quiere escuchar el viejo La Belle Musique de chill y sonidos más profundos.

Gereon (Cloudkid): Mi canal no está definido por algún género en específico. Diría que es un estilo baso o una vibra a la que me apego, pero no hay un género con el que podría definir al canal. Desde el día uno, he construido el canal para que funcione así. Nunca quise limitarme a un tipo de sonido o género, prefiero ajustarme y moverme. Me gusta experimentar con sonidos únicos, raros y extraños que no podrías esperar pero que aún así quedan bien con el estilo del canal.

Gibran (Mr. SuicideSheep): Nunca ha habido una dirección clara hacia donde quiero que vaya el canal. Empecé subiendo drum and bass con dubstep o algún track de progressive house ocasional. Con el paso de los años, constantemente mi gusto ha cambiado. Ha habido definitivamente diferentes fases donde un género es más prevaleciente que otros, pero siempre ha sido una mezcla de diferente música.

¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Piensan ir más allá de YouTube?

Gereon (Cloudkid): Desde el día uno mi objetivo ha sido el de crear una plataforma para que los artistas compartan su música con el mundo. Ahora me he dado cuenta de que si subo una canción y eso ayuda al artista, realmente puedo ofrecer mucho más. Mi siguiente paso es el de construir un sello alrededor del canal de YouTube para ayudarlos no solo con subir una rola al canal, sino ofrecérles un paquete completo del sello para llevar su música al siguiente nivel.

Blake Coppelman ( Proximity ): El siguiente objetivo a corto plazo es el sello. Estoy en pláticas con algunos sellos y seguiría haciendo lo que hago, curaduría, pero ayudando a los artistas a un nivel mayor. Creo que podría describir a Proximity como una marca de lifestyle. Algo como lo que hace Red Bull, que es una marca de bebidas energizantes pero se expandieron a la música y a los deportes. Quiero ir fuera de la música y crear contenido original o series alrededor de la música electrónica y tal vez más allá de eso.

Luke Hood (UKF Drum & Bass/Dubstep): Creo que YouTube siempre ha sido la base y el cuartel, pero construir una conexión en el mundo real con tus fans siempre ha sido lo que amo más, más allá de solo sentarme y hacer cosas en línea. Obviamente es muy importante, pero es la cima del iceberg de la manera en la que las personas descubren UKF. personas reconocen UKF por los videos de YouTube, pero significa que cuando lo vean en un escenario de un festival, en un evento o en un álbum, se convierte en un sello de aprobación más.