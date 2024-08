Una bitácora de la gira de Playa Gótica en Estados Unidos

Hace unas semanas, Playa Gótica se emprendió en una aventura más. El conjunto de Santiago, que publicó su álbum debut Amigurumi el año pasado, se fue de gira a Estados Unidos, invitados por el Ruido Fest a Chicago y después a Nueva York. A su regreso, sus integrantes –Fanny Leona (voz), Carlos Fariña (guitarra y sintetizadores), Cristóbal Loader (bajo), y Andrés “Pipa” Ugarte (batería)–, nos regalaron un diario de su primera gira internacional, con fotos y anécdotas. Léelo abajo.

Pipa: Cuando supe que viajaría a Estados Unidos me dio un poco de miedo por el tema de la entrada al país (es algo difícil). Bueno, llegamos y no tuvimos ningún problema, primera barrera superada.

Cristóbal: El hecho de salir de gira por primera vez con esta banda ya era algo increíble, pero que todo saliera tan encima y que el destino fuera Estados Unidos, lo hacia aún mas emocionante y raro.

Carlos: La invitación desde Chicago a tocar en Ruido Fest había llegado hace meses pero la adjudicación de los fondos vía Ventanilla Abierta, para poder hacer realidad la gira, fueron confirmados muy encima, lo que nos tenía algo nerviosos.

Fanny: Primera vez que salgo de Chile y abordo un avión. Realmente estaba muy asustada, pero la angustia se fue apenas despegamos y la ciudad se volvió chiquitita. Hasta pasamos por arriba de Quintero. Fue hermoso, lo vi. El vuelo fue rudo. Llegamos a Dallas a las 5 de la mañana. Estaba terrible atrapada por la policía internacional, tanto que terminé echando la talla con el policía para salir del nerviosismo.

Carlos: Afortunadamente todo salió bien y después de 14 hrs en avión con una escala, llegamos a Chicago.

En las calles de Nueva York

Pipa: De ahí en adelante comenzó un viaje bastante especial, la verdad. Era la primera gira al extranjero que tenia con mis compañeros de Playa Gótica. La primera parada fue Chicago, invitados por Ruido Fest.

Carlos: Lo que más me sorprendió fue el clima, porque cuando aterrizamos estaba lloviendo. Al salir la temperatura fue un combo en el hocico, era una temperatura muy elevada para mi experiencia con lluvia, 30º. Nos costó mucho tomar un Uber, ya que andábamos con instrumentos y maletas. Después de varios intentos, subimos a un auto gigante de una señora polaca muy simpática; hasta ese momento mi primera impresión de alguien de Chicago. Me sorprendí cuánto se demoraba el Uber a llegar a nuestro destino: 1 hora 30 minutos.

Fanny: Llegamos a alojarnos a la casa de Amara, que era un amor.

Carlos: Pilsen era el barrio al que íbamos a llegar, por medio de un contacto de Feluca, que fue nuestro sonidista en un inicio y había tenido la oportunidad de visitar por trabajo la ciudad. Al llegar al barrio de Pilsen, sabíamos que Los Crudos, una banda punk de los 90, había nacido ahí y nos sorprendió que en algunos locales destacaban letreros de “se habla español”. Fuimos a buscar las llaves de la casa donde íbamos a alojarnos.

En el Ruido Fest

Fanny: Parecíamos soldados de guerra derrotados unos por aquí, otros por allá, descansamos un ratito pero igual nos pegamos un ensayo para matar la oxidación. Al día siguiente era el Ruido y nunca en mi vida había cantado en tantos shows seguidos. El éxtasis de estar tan lejos y de haber cruzado tanto para llegar me dejaron más vigorosa que nunca, así que fue puro pasarlo bien.

Carlos: Nos instalamos y nos contactan desde Ruido Fest para preguntarnos si queríamos ir a ensayar; no lo dudamos ni un segundo, ya que por compromisos no habíamos ensayado en dos semanas. Al llegar a la sala de ensayo, me sorprendió que era un edificio gigante, con por lo menos tres pisos de salas de ensayo. Ahí nos recibió Pepe, un músico muy amable de Chicago. Ensayamos y habían algunos amigos de él, conversamos de muchas cosas y compartimos experiencias. Realmente fue un gran recibimiento al comenzar la gira.

Fanny en Chicago

Pipa: No puedo partir sin escribir la increíble y cariñosa recepción de Amara, Jonathan y Pepe.

Fanny: En Chicago conocimos a Jonathan gracias al Feluca (un beso para él) y fue una experiencia hermosa. Jonathan aparte de sacar fotos y acompañarnos en el Ruido Fest, fue nuestro hado padrino en Chicago.

Pipa: Tocamos un día viernes a las 15:45. Horario difícil, con algo de lluvia, algo de barro (era en un parque), pero tuvimos una muy buena recepción según la gente que nos vio y asistió a shows en años anteriores.

Fanny: Llegamos en pleno mes del orgullo así que luego del festival tuvimos algunos días libres y fuimos a celebrar el Pride como el espíritu unicornio exige, todos apatotados; la Chubi no solo lo dio todo como manager y el Victor en las mesas de sonido, ahí estuvimos con los chicos de Chicago y los góticos meneando la cadera entre plumas, latex, gliter y ritmos que a ratos parecían demasiado juveniles o muy retro. Quedé impactada, los seres allá andan sin miedo, me sentí en mi salsa.

Tocando en el Ruido Fest

Carlos: En Chicago tuvimos la oportunidad de por primera vez ir a un Guitar Genter, a ver si encontrábamos cosas que no estaban en Chile y por sobre todo a un precio más bajo que en nuestro país. A la tienda nos llevo un amigo que nos recibía en la ciudad, Jonathan. Al llegar me sorprendió la cantidad de secciones que tenía la tienda, me fui directo a los accesorios de guitarra (pedales, straps, cables) Pipa y Loader hicieron lo mismo. Cada algunos minutos nos encontrábamos y comentábamos lo que habíamos visto cada uno.

De pronto entraron a la tienda un par de personas hablando en español. Con Cristobal nos miramos y reconocimos que eran Los Mirlos del Perú, justo tocábamos ese mismo día en el Main Stage antes de ellos. Nos presentamos y conversamos varias cosas, de dónde se quedaban y cuántas fechas tenían y les contamos de nosotros. Inmediatamente tuvimos buena onda, nos pidieron una selfie y después nosotros le pedimos una. Horas más tarde cuando terminamos nuestro primer show en Ruido Fest estaban nuevamente Los Mirlos, esta vez ya con sus trajes. Nos felicitaron mucho y compartimos unas cervezas, nos preguntaban hace cuanto tocábamos y varias cosas más. Finalmente terminamos prestándole la caja de la batería.

Playa Gótica y Los Mirlos

Pipa: Teníamos dos fechas confirmadas en Chicago, finalmente terminamos tocando tres ya que por desgracia para una banda llamada Los Exquisitoz y la negación de la entrada al país de alguno de sus miembros, nos preguntaron si queríamos tocar al otro día, no lo dudamos ni un segundo. El horario fue el mismo, pero día sábado. Había mucha gente y el día era soleado y con una agradable temperatura. Luego de tocar, teníamos que volar a probar sonido a un lugar llamado Sleeping Village donde teníamos una presentación en la noche y compartiríamos escenario con la banda nacional Rubio, agradable coincidencia. Un par de horas antes de tocar fuimos a comer algo en un lugar cercano y mientras lo hacíamos un grupo de personas comienzan a hacer señas y a dibujar corazones con las manos en el vidrio del lugar, miramos para para atrás de nosotros, no había nadie, insisten en el vidrio, miramos, entra uno de ellos y nos dice que los saludos eran para nosotros.

Fanny: Bueno me voy a pegar un salto cuántico, acabamos de aterrizar en Chile después de un día de retraso por tormentas, tuvimos que quedarnos en Dallas. Sólo diré que fueron mis vacaciones de invierno en verano y aprovechando que estábamos ahí me pegué el piscinazo. Estoy toda atropellada en este momento pero con mi corazón camión feliz entre las manos, descubrí los tremendo ronquidos de los compañeros de banda, que los aviones no se caen tan fácil, que un humano puede comer pizza como 6 días consecutivos sin morir. Estoy aún emocionada por la visita que hicimos con Victor al museo de Brooklyn donde vimos anunakis y la expo de David Bowie. Y que Nueva York, que fue donde tuvimos el último show, es un lugar impactante al que debo volver.

En Vocalo

Cristobal: Desde chico fui super fan de la cultura chicle gringa y de su música, así que fue una gran oportunidad para conocer desde dentro este lugar, y claro ahora entiendo perfecto como pudieron salir de acá bandas o personajes tan extraños como donald trump, gg allin, lady gaga o bad brains, porque aquí extrañamente convive todo eso en la armonía mas mutante que he visto.

Conocer el micro clima (macro a estas alturas) que han creado los latinos en EEUU fue muy sorprendente, y por momentos sentimos que aun estábamos en latinoamérica, fue muy bacán. Nunca pensé que esa música que inventamos en ese espacio de 2×2 iba a sonar tan lejos.

Todas las fotos cortesía de la banda.

