Una breve historia de personas furiosas atacando a los políticos con alimentos

La comida no solo es para comer. Pregúntale a los adolescentes suburbanos que utilizan Mentos para hacer cohetes de botella, o a los «sploshers» que obtienen erecciones con frijoles horneados. También hay una larga historia de manifestantes utilizando alimentos como su arma preferida. No estamos hablando de hojas de afeitar incrustadas dentro de las cortezas de pizza o sandías metidas en los cañones (aunque eso sería maravilloso), sino más bien de algo old school como lanzarle un huevo en la cara a alguien, haciéndolo parecer un completo estúpido. Tener que limpiar una gruesa capa de yema viscosa de los ojos no hace maravillas para la seriedad de un político.

Lanzar misiles de alimentos ha sido durante mucho tiempo un buen término medio para los manifestantes que tratan de lograr un mayor impacto del que generarían entregando folletos, pero que en realidad no quieren conducir un camión lleno de explosivos por las puertas del palacio. La semana pasada, esta lógica llevó a que el consulado ruso en Odessa se asemejara a las secuelas de una despedida de soltero en Bella Italia. Al parecer, tanto en Ucrania como en Rusia, «colgar fideos en los oídos» significa estar tomando el pelo, que es exactamente lo que un grupo de ucranianos consideró que los medios de comunicación rusos estaban haciendo con su dudosa cobertura de la crisis en Crimea. Así que se dedicaron a cubrir las vallas y puertas del consulado con una porción saludable de fideos, adornados con un par de litros de cátsup.

El primer caso registrado de atacar a las personas con productos perecederos se remonta al 63 DC, cuando Vespasiano, gobernador romano de lo que hoy es Túnez y Libia, fue atacado con nabos. Protestando políticas punitivas y dificultades financieras en general, sus súbditos le lanzaron una tormenta de verduras todopoderosa, aunque no hay registros relacionados sobre el tino de los manifestantes. Hay algo de ironía en ello, pero, para ser justos, los nabos funcionan mejor como destructores de cráneos que en la sopa, así que ¿quién puede culparlos? A pesar de su eventual ascenso a emperador, parece ser que los alimentos asquerosos plagaron a Vespasiano hasta su último día, cuando murió de un caso severo de diarrea. Por cierto, su creencia y deseo de que «un emperador debe morir de pie», junto con un caso extremo de mierda, debe haber sido una gran salida.

Las protestas con alimentos han recorrido un largo camino desde el nabo romano. Uno de los ejemplos más brillantes de hoy en día es el pastel de crema. Amado por los directores del cine mudo de la primera parte del siglo pasado, el pastel de crema fue popularizado como una forma de protesta en la década de 1970. De hecho, hay muchos grupos de activistas que han basado todo su ethos en el pastel de crema, entre ellos Al Pieda, los Biotic Baking Brigade, y los Entartistes, de los cuales un miembro lleva el nombre de Pope Tart. Probablemente no quieres pasar mucho tiempo con esta gente, pero al menos hay algo de estilo en los juegos de palabras.

Uno de los primeros y más notables pasteles en la cara se plantó sobre Anita Bryant, una sensación pop de 1950 de EE.UU. famosa porque odiaba a los homosexuales. Al tratar de racionalizar sus prejuicios en una conferencia de prensa en 1977, recibió un pastel sustancial en la cara por parte de un activista de derechos de los homosexuales. Más extraño que el pastel en la cara fue la reacción: el lanzador fue inmediatamente inmovilizado y tuvo que esperar mientras Bryant y su marido se pusieron inmediatamente a orar, presumiblemente en un intento por salvar su alma gay lanza pasteles. Busca en Google rápidamente «pastel de crema» hoy en día, y es probable que también voltees al cielo mientras te enfrentas con una serie de payasos y asquerosas vaginas porno.

Para algunos descontentos, la elección de los alimentos es simbólica. La práctica griega de yaourtama, por ejemplo, es el acto de lanzar yogurt sobre alguien como forma de protesta. La práctica parece haberse originado entre los teddy boys griegos de los años cincuenta, que salieron a lanzar yogurt a las «plazas» de su tiempo. La popularidad de la tendencia se aceleró por la introducción de macetas de plástico (en lugar de las de cerámica), dando lugar a las bombas de yogurt perfectas y portátiles. Se convirtió en un asunto de tal magnitud que, en 1958, el gobierno griego presentó la controversial Ley 4000 para frenarlo Según la ley, cualquiera que sea sorprendido lanzando tzatziki o similares a los ancianos podría ser arrestado, se le raparía la cabeza y se le recortarían los jeans antes de desfilar por las calles de Atenas como una vaca de premio usando pantalones extraños.

Esta ley draconiana fue abolida en los años ochenta, pero el poder de yaourtama vive, pues la reciente crisis económica en Grecia desató una nueva ronda de lanzamiento de golpes y de yogurt. En 2012, días después de que el periodista griego Panagiotis Vourhas entrevistara al portavoz de Golden Dawn, Ilias Kasidiaris, en su programa, los manifestantes (al parecer agraviados porque se le permitió tiempo al aire a Kasidiaris) irrumpieron en el estudio de noticias y le lanzaron a Vourhas lo que debe ser el lanzamiento de yogurt más preciso y eficaz en la Historia.

Míralo. Simplemente sigue apareciendo:

No obstante, no solo los griegos llevan su cocina nacional a primera plana. Probablemente recuerdes que, en marzo de 2009, Peter Mandelson quedó con la cara cubierta de crema pastelera verde debido a su apoyo a una tercera pista de aterrizaje en Heathrow. No fueron los Euromaidan, sino una mujer enloquecida de un grupo llamado Plane Stupid. Todo el episodio es tan torpemente británico que me sorprende que no se dieran la mano después. Aún así, fue un muy buen lanzamiento, y todavía permanecen solo dos pistas de aterrizaje en Heathrow, así que debe haber funcionado. También se rumora que los fans acérrimos de Diana una vez emboscaron a Camilla Parker Bowles en el estacionamiento de un Sainsbury y le lanzaron pan. Esos cabrones locos.

Si bien la gran mayoría de las protestas con alimentos de la historia dirigidos por jóvenes se han llevado a cabo por tipos progresivos, un grupo de estudiantes australianos rompió la tendencia en 2013, cuando le lanzaron sándwiches a la primera ministra Julia Gillard en dos ocasiones distintas.Slate argumentó que los ataques fueron deliberadamente simbólicos del meme sexista «make me a sandwich» para recordarle a la primera ministra que el verdadero lugar de una mujer está en la cocina, ¡no en el parlamento! Pero estos eran chicos de 15 años de edad, y aunque es aterrador pensar que Australia está invadido de adolescentes misóginos, Gillard desestimó el ataque de sándwich como «un pequeño acto de diversión».

Aún así, Gillard ya no está. ¿Y sabes quién es el nuevo primer ministro de Australia? Un terrible misógino .

Pero hay un alimento en particular que supera a todos los demás en la carrera armamentista de armas de alimentos. Amado por anarquistas y niños que piden dulces en Halloween por igual, está el huevo, también conocido como una cápsula portátil y bien ponderada de huevo de pollo explosivo y maloliente. Otro partido del trabajo OG participó en uno de los más famosos lanzamientos de huevo de los últimos tiempos. En 2001, un granjero molesto le lanzó a quemarropa huevo con un mullet al entonces primer ministro adjunto, John Prescott, en protesta por la falta de apoyo a los agricultores del gobierno de Blair. Prescott, un ex boxeador, respondió con su propia protesta de alimentos y lanzó uno de sus puñetazos de jamón en la cara del joven con parecido a Lovejoy.

Otros receptores de huevo famosos incluyen a Arnold Schwarzenegger, a Ed Miliband (lo desestimó, como si le pasara todo el tiempo), David Blaine (le lanzaron huevos mientras vivía en esa caja de cristal, así que probablemente tenía demasiada hambre como para importarle) el racista favorito de todos, Nick Griffin (sacado por el personal de seguridad como un invitado histérico de Jerry Springer), y el presidente de Ucrania recientemente depuesto, Viktor Yanukovich. No todo el mundo maneja bien una situación de lanzado de huevo, o cualquier lanzamiento de comida en general, incluso en cámara. ¿Podrías tú, si tus pestañas estuvieran pegadas con trozos de cáscara y pollo bebé no fertilizado? Tal vez es la medida de la confianza de un individuo, la facilidad con su posición y las trampas que la acompañan, lo que determina qué tan bien maneja una persona un lanzamiento de huevo.

Según esta lógica, Yanukovich no tenía esperanza. Durante su primera campaña presidencial fue golpeado por un huevo al bajar del autobús. Después de un rápido examen del desastre en su chamarra, se cayó rápidamente al suelo como si hubiera recibido un disparo. Tal vez era un huevo duro.

