“Una canción latina se adueña del mundo entero”: hablamos con Steve Aoki

La música latina pasa por uno de los momentos más saludables de su historia. En casi cualquier rincón del planeta, con acceso a Internet, suena reggaetón. Alguno de los nombres más pesados de la industria musical global quieren colaborar con los Josés y Benitos del planeta. Cardi B, Demi Lovato, Justin Bieber, Dj Snake, los Jonas Brothers, Ed Sheeran, entre otros, han bebido de las aguas del reggaetón. Y todo esto en español. Atrás quedó el “crossover” del español al inglés. Quedó atascado en el siglo pasado y hoy es algo más asociado a otra época.

La música latina es un fenómeno global. Asistimos a un momento clave en su evolución que tendrá bastante que decir sobre la dirección que tomará este movimiento.

Steve Aoki es un nombre obligado a la hora de hablar de pop y música electrónica. Su aporte a la cultura es claro y conciso. Alguien que entiende de tendencias y estéticas. Alguien que definió el sonido y el camino de su género por bastante tiempo. Aoki conoce los ritmos latinos. Los ha sonado en sus sets. En 2018 colaboró con Elvis Crespo, Daddy Yankee y Play-N-Skillz para dar luz a “Azukita”. Claramente ha hecho su tarea.

Aoki está estrenando “Maldad” ft Maluma; una canción que suena a lo que probablemente tiene que sonar un sencillo que tiene ansias de ser un éxito global. Es común decir que nadie tiene las herramientas para hacer hits cada vez que quiera, pero “Maldad” tiene todos los ingredientes necesarios para que una canción en el 2020 recorra la mayor cantidad de ciudades posibles y se convierta en un éxito.

Hablamos con Steve Aoki sobre su más reciente sencillo ft Maluma, “Maldad”, el estado de la música latina, el streaming y más.

VICE: Cuando tengo que investigar para una entrevista, lo primero que hago es ir a la página de Spotify de la banda, o el artista, para ver los números. ¿Tus números de streaming te importan?**Steve Aoki:** Sí, por supuesto que me importan mis números. Si saco cualquier sencillo al mundo, es como un hijo mío, claro que lo voy a amar. Amo cada parte de mí que le enseño al mundo, ya sea popular o no, sigue siendo especial para mí. Esa es la base de cómo pienso sobre toda la música y el arte que hay ahí fuera. Ahora, cuando los números aumentan en ciertas canciones, la forma en que lo veo es que más personas escuchan esa música, lo que significa que mi trabajo está cumpliendo su cometido de esa manera. Puedo comunicarme, conectarme con más personas y, en este caso, con música latina en todo el mundo. Entonces, cuando ese número aumenta, es como si me estuviera conectando con más personas, lo que al final del día, es uno de mis objetivos como artista, es una de las metas de mi carrera.

Acabas de estrenar “Maldad”, con Maluma, un nombre importante para el reggaetón y la música latina. ¿Cuáles son tus antecedentes con el género?

Ok, la primera parte es un poco más larga, pero mi experiencia con el reggaetón y la música latina… Yo diría que la primera gran canción de reggaetón que escuché fue “Gasolina”, y recuerdo que cuando Daddy Yankee la sacó, yo era DJ en ese entonces y siempre ponía esa canción. Con el reggaetón todo es cuestión de ritmo, y la música latina se trata de ese ritmo y de ese swagger sexy, ese swagger que ningún otro género tiene. Soy fan de eso y también intento emularlo con mucha de mi música, esos ritmos de reggaetón, que, en realidad, si diseccionas algunas de mis canciones que no son de reggaetón, encontrarás esos ritmos. Por ejemplo, “Just Hold On”, mi canción con Louis Tomlinson, que en gran parte es una canción pop.

¿Cómo ves el presente de la música latina?

Bueno, es increíblemente grande, es enorme y no solo eso, tiene una audiencia muy, muy devota y una base de fans que vive y respira esta música. No es algo irrelevante. A veces escuchas una canción en la radio y la escuchas y la cantas, porque es pegajosa pero no te hace sentir nada. Pero cuando ciertas canciones te hacen sentir algo, te impulsan a levantarte y bailar, divertirte y ponerte de buen humor, y se te quedan en la mente durante todo el día; y te invitan a estar con tus amigos para que puedan hacer cosas divertidas juntos, ese es el tipo de música con la que me quiero involucrar. Eso es el reggaetón, esa es la cultura en la que no se trata solo de la música, la música habla de la cultura que une a las personas y con la que la gente baila y se divierte. Eso es lo que hace un DJ. Esta energía ya está allí, y me encanta, la tomo y no va a ninguna parte, no es una tendencia, es un accesorio de un estándar de música.

Maluma y yo somos amigos desde hace ya unos años y comenzamos a chatear en WhatsApp, empezamos a hablar sobre cómo hacer música y establecer ideas. Yo le mandaba algunas ideas musicales y él cantaba algo; hacíamos video llamada para tratar de ver cuál sería la idea, esto pasó hace años. Incluso llegamos al punto de hacer esta canción. Pero toma tiempo llegar a una resolución, es una base de prueba y error, de intercambiar ideas hasta que sale la buena, y cuando lo logramos, primero comenzamos con una melodía que es la que abre el track, que es la que preparara el escenario para la canción. Y luego seguimos intercambiando ideas hasta que terminamos la canción.

Pareciera que casi cada canción de reggaetón hecha por los nombres grandes del género tiene muchas posibilidades de ser un éxito global. ¿Qué crees que una canción (de cualquier género) necesite tener hoy para ser un hit?

Creo que todos queremos responder esta pregunta como productores. ¿Qué se requiere para tener un éxito? ¿Qué necesita una canción para ser un éxito? Mi proceso es… Hago mucha música y todos son éxitos para mí. Primero y principalmente, tiene que hablarle a mi alma, a mis entrañas, a mi corazón, a todo mi cuerpo, a mi cerebro, a todo lo que me hace sentir algo. Una vez que lo sé, bombea por mis venas de una manera que no ocurre con otras ideas. Entonces ese es el comienzo de un hit para mí. Y luego pongo todo mi ser en ello. Y si no se convierte en un éxito para otras personas, al menos es un éxito para mí y eso es lo único que importa.

¿Sientes que “Maldad” es el tipo de canción que puede ser un hit global?

Sí, un éxito mundial. Una canción latina se adueña del mundo entero. Hay canciones de habla inglesa que pueden ser famosas a nivel mundial, pero si quieres adentrarte de lleno en una canción tiene que ser latina. Eso fue lo que sentí con “AZUKITA”, primero sentí que todo el bullicio alrededor de esa canción empezó fuera de América, en España e Italia, América Central y del Sur, y luego, Norteamérica. Y veo muchos fans japoneses a los que les gusta mucho este tipo de música.

En realidad, cuando me pongo a ver la respuesta de la gente y de dónde viene, es algo mundial. Esta canción es mundial, Maluma es mundial. Y tenemos un éxito, así que… Esto para mí es muy emocionante, poder participar en canciones tan grandes como esta.

Hay una tendencia entre djs gigantes de colaborar con artistas latinos y hacer este tipo de canción.

Supongo que hay una tendencia, sí. Porque está claro que la música latina está arrasando con el mundo. Es decir… en 2019 creo que “Con calma” de Daddy Yankee fue el video número uno en YouTube. Fue la canción más popular en YouTube, en el mundo. Y es una canción latina.

Antes Daddy Yankee la rompió con “Despacito” creo que hace tres años. J Balvin lo tiene. Bad Bunny lo tiene. Está claro que son sensaciones globales. Es algo más grande que la radio. Y eso es emocionante para artistas como yo, productores como yo que vivimos fuera de la radio. Si nuestra canción llega a la radio está cool, pero nosotros hemos sobrevivido y tenemos una carrera sostenible sin la ayuda de la radio. Entonces, incluso sin esa ayuda, seguimos haciendo giras, tenemos fanáticos para los que tocamos y tenemos nuestra línea directa de comunicación. Pero la radio obviamente cambia el juego, no es necesariamente lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, si bien existe un género completo que sobrevive con o sin la radio de manera tan masiva, es, primero que nada, algo increíblemente inspirador, y segundo, por supuesto que quiero colaborar con artistas que literalmente están allanando el camino y cambiando las reglas del juego. Y como DJ, quiero ese ritmo, quiero esa vibra y energía que ofrece la música latina y el reggaetón que ningún otro género ofrece.

Entiendo. Además de tener esa vibra y energía que dices, el reggaetón hace números gigantes. ¿Sientes que la pelea y búsqueda de algunos artistas por lograr estos números está comprometiendo el valor artístico de la obra?

No, no creo. Porque creo que el streaming ha permitido la idea de esta nueva era de descubrimiento, en la que te conectas a Internet, y si tienes tiempo, vas a buscar cosas diferentes. Te gusta un artista y luego te encuentras con otros artistas, y luego terminas escuchando a alguien del que nunca habías escuchado que tiene miles de streams y te gusta la canción. Todo está disponible en línea. Y creo que la era del descubrimiento ahora es que las personas crean su propia lista de reproducción, es decir, tienen el control de enseñar las cosas que les gustan. Y también compartirle a otras persona nuevos artistas que les gustan. Que es, básicamente, como comencé mi sello Dim Mak: encontrando nuevos artistas y queriendo compartir su increíble música con otras personas. Y observar cómo crece, y ver la cara de las personas cuando escuchan una canción y tienen la misma sensación que tú. Por lo tanto, el streaming permite que eso suceda más. Creo que al final, no mata el arte. Me gusta tener más porque eso significa que más personas están haciendo cosas diferentes y luego creas un mundo de música completamente nuevo en lugar de tener todo tan controlado. Debe ser gratuito y las personas deberían poder hacer cualquier tipo de música que quieran, y como quieran hacerlo, y no ser controladas por una determinada estructura. Con el streaming, puedes hacer cualquier tipo de sonido que quieras y publicarlo y, cambiar a otro y así.

¿Crees que debido a eso que dices la música ha evolucionado?

Absolutamente. La música está evolucionando debido a lo compartible y abierta que es ahora. Y mientras más abierta sea, más información se compartirá, más mentes creativas se sumergirán en el arte y la música y podremos encontrar muchas más canciones de géneros y direcciones hacia donde este yendo la música, entonces, la respuesta es sí.

Suenas esperanzado sobre el futuro de la música.

Tengo muchas esperanzas sobre el futuro. Es por eso que estoy obsesionado con esta idea, con la frase, “Neon Future”, ese es mi álbum, es mi cómic. Creo en un futuro de neón, creo en un futuro utópico donde la tecnología y nosotros, nuestra especie se fusionará y viviremos a través de nuestra tecnología. Eso es lo que creo que sucederá en el futuro. Esperemos que nos toque mientras estemos vivos porque cuando esto suceda, cuando esta idea de la tecnología y la humanidad se fusionen, básicamente, viviremos para siempre. Imagínate qué tipo de creatividad saldrá de eso, es decir… Ni siquiera es algo que podríamos explicar o entender, es una locura. Así que creo que es muy emocionante a dónde estamos yendo con la tecnología y la música para encontrar nuevas formas de expandir nuestra creatividad.

Si, absolutamente. Creo en la filosofía de que tienes algo… Tienes arte que influye en mucha gente. Quitemos la palabra mainstream, porque tiene connotaciones muy negativas. Pero tienes arte que influye en mucha gente. Eso va a influir en muchos otros artistas para crear arte. Esa es la regla general en mi opinión. Lo que creo es que es bueno para la cultura, bueno para la sociedad. Entonces, por supuesto, el arte underground es increíble porque cambia las reglas del juego y eventualmente evoluciona y ayuda a redirigir las cosas en el futuro. Pero lo que la gente llegue a disfrutar en ese momento, a eso le llamarán “mainstream” también porque es popular, es algo hermoso. Soy fan de todo el arte y conozco este juicio de lo que es positivo o negativo sobre el arte, creo que si te gusta, no debería importar si a Steve Aoki no le gusta. Si te afecta de cierta manera, si te ves reflejado, si te hace sentir algo que quieres compartir con otras personas, entonces es algo poderoso. No dejes que alguien más te diga que algo apesta o que algo no debería ser así, o que algo es cool. Debes encontrarlo dentro de ti, ya sea mainstream o underground.

