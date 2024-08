Una charla entre carnales con Mico y Fabián de Apocalipsis

Apocalipsis y su post metal regresaron a los escenarios después de un buen rato sin actividad. De lo último que supe de ellos fue que lanzaron su tercer material Dimensión maldita , para posteriormente irse de tour por Europa durante los meses de junio y julio de ese mismo año, 2015.

El tiempo pasó volando y Mico (batería), Fabián (guitarra) e Israel (bajo) otra vez se dieron la oportunidad de brindar algunos shows junto a sus amigos de León, Guanajuato, 33. Igualmente, apenas el fin de semana que pasó tocaron con dos enormes grupos que vinieron del extranjero: Basement del Reino Unido y Russian Circles de Estados Unidos. El martes 18 se presentaron en Bajo Circuito (Circuito interior esquina con Juan Escutia, en la CDMX), el miércoles 19 en León y hoy jueves finalizan su reencuentro en San Luis Potosí.

Su regreso me alegró bastante y vino a ser una gran sorpresa, una oportunidad que nadie tendría que dejar pasar, y así ver –de nueva cuenta o por vez primera– su excelente ejecución en sus instrumentos durante el transcurso de su set. Fabián, quien ahora vive en República Checa y recientemente se convirtió en padre de familia, en está ocasión tuvo que cruzar el Planeta Tierra con la finalidad de poder compartir nuevas aventuras con sus amigos y compañeros de banda.

Lo que sí estoy seguro es que Apocalipsis, al compás de sus canciones y en esos recorridos por carretera, fueron y serán eternamente ese majestuoso trío instrumental que sorprendió a muchos tras surgir como un proyecto alterno de su otra banda de hardcore, Nazareno El Violento.

Me puse en contacto con Mico y Fabián, un par de viejos amigos con los cuales pude contemplar el crecimiento que han tenido desde el momento en que los conocí –en persona– afuera de un supermercado en Santa Catarina, Nuevo León, cuando fueron a tocar por primera vez allá. Charlamos sobre algunas anécdotas y otros misterios por resolver, como la loquera que se hizo después de su tocada en la segunda edición del Jungle Fest en Monterrey, el número de integrantes que alguna vez conformaron a Apocalipsis, de qué forma surgió el grupo, su amistad, Europa, el presente, entre otras cosas.

Noisey: ¿Cómo andan?

Mico: Ansiosos por haber regresado a tocar.

Fabián: Sí. Yo a parte ando disfrutando de mi familia, la música y la cultura de mi país.

La neta nunca me imaginé entrevistarlos y no puedo dejar pasar la oportunidad de saber ¿a quién chingados se le ocurrió poner la canción de Cepillín, «La gallina Cocoua» en la loquera que se hizo después del Jungle Fest 2 en Monterrey?

Mico: Creo que se le ocurrió al Fish [ex-vocal de Weedsnake]. Sino mal recuerdo todo fue porque era la primera vez que íbamos a tocar a Monterrey y de camino no se quién verga dijo que Cepillín era de ahí. Aunque la canción no recuerdo si la puso él o los Lactobacillus Casei Shirota Para El Fat Baby.

Fabián: Es correcto lo que dice Mico, el Fish quería poner a Cepillín porque era de ahí, y pues sólo fluyó hasta que todos salieron en calzones a tratar de mover la camioneta donde viajamos [risas].

Debo confesar que me fui de La Casita del Amor (cuarto de ensayo en Santa Catarina, Nuevo León) porque no aguanté el desmadre que ustedes traían esa madrugada. ¿Qué más sucedió esa noche?

Mico: Había sido mi cumpleaños y estábamos demasiado briagos y felices de haber tocado. Hubo un slam en la sala, se vomitó Pedrito de Puebla que venía con los Caos Villa, el Fish empezó a poner canciones y estuvimos cotorreando hasta que pasó por nosotros a las seis de la mañana este Carlitros, el bato que venía manejando la camioneta en la que veníamos. Nos regresamos a la Ciudad de México bien cotorreados.

Fabián: También hubo calzones chinos, bailes exóticos, borrachísmo amistoso y el espanto de un cuadro que había en La Casita del Amor bien black metal [risas].

Eran buenas épocas, no creen… Con Yimi de Garrick diciendo que era straight edge y a los quince minutos bebiendo alcohol. Con Pako Ramírez de Lactobacillus sorprendiéndolos por su aguante de alcohólico nato, etcétera. Además de todas esas vivencias que podría decir surgieron gracias al MySpace y el MSN donde comenzamos a conocernos entre muchos músicos…

Mico: Pues ya todos sabemos qué clase de persona es ese sujeto llamado Yimi. En esa época tocábamos mucho con Human Plague, incluso queríamos hacer un Split pero nunca se armó. También en esa época conocimos a Maladie y Satie. Se formaron muchas amistades legendarias.

Fabián: Pues creo que éramos bastantes personalidades buscando más variedad en la música y cultura sin dejar pasar que se trataba de unos adolescentes un poco alterados y con ganas.

Recuerdo ese tipo de cosas porque si no me equivoco Apocalipsis era un proyecto nuevo en aquel año de 2009. Había hablado con Mico por Internet para que Nazareno El Violento fuera a tocar al «festival de screamo mexicano» que me atreví a organizar en Monterrey, Nuevo León con algunos amigos y rápido me propuso que también se sumara Apocalipsis, que en ese entonces me parece era un cuarteto o quinteto. ¿Por qué no continuaron con esa alineación?

Fabián: Pues al final los que teníamos ganas de rockear y una clara idea de lo que queríamos éramos mi carnal Mico y yo, así que simplemente las piezas se iban acomodando.

¿Qué pasó con los otros integrantes?

Fabián: En esa época estaba nuestro aún carnal Aldo «Naruto» y Joel que era segunda guitarra. Pero para ser honesto sólo bastaron un par de shows para saber que estábamos más locos, y que sólo un simio podía tolerar a un cardenal, y un cardenal a un simio [risas].

Siempre he creído que Apocalipsis tuvo que nacer en los ensayos de Nazareno El Violento. ¿Sí fue así?

Mico: Según recuerdo si fue así pero antes nos llamábamos Charles Barkley, que era un nombre provisional, no sabíamos cómo llamarnos.

Fabián: Pues un poco sí se formó en los ensayos, pero desde antes Mico y yo ya tocábamos, hacíamos nuestros pininos y creo que era nuestro mood más al natural. Después sólo basto con llamarlo Apocalipsis.

¿Desde un principio lo planearon como un grupo instrumental?

Fabián: Cuando ya decidimos llamarlo por su nombre, sí; pero cuando estábamos en la creación también buscábamos algún vocal, sólo que jamás nos gustó cómo una voz sonaba en las canciones. Eso nos dejó claro que tenía que ser instrumental.

No es porque sean amigos-musicales y los conozca desde hace mucho tiempo, pero me parece que son de las mejores mancuernas en México. ¿Desde cuándo tocan juntos?

Mico: Ya tiene como unos catorce años.

Fabián: Así es. Llevamos dos reencarnaciones y lo que va de esta.

¿Cómo se conocieron?

Mico: Tocando. Yo empezaba en un grupo con un par de amigos, un vocal y un guitarrista; tocábamos covers de Sepultura, Korn y Deftones. Un día se armó una tocada en un terreno con otros amigos de la secundaria, tocaron más bandas y en una de ellas estaba Fabián. Cuando tocamos nosotros se acercaron él y Naruto que ya se conocían. Nos preguntaron si podían tocar unas canciones con nosotros que se sabían y de ahí en adelante. Estuvo chido. Empezamos a ensayar y a hacer una banda.

Fabián: Mico lo dice perfectamente, fue amor a primera vista [risas].

Ahora, Fabián, la otra noche me encontré a Mico y me comentó que sólo vienes a México por quince días, que al parecer sólo ensayaron un día completo para cumplir con las fechas que se armaron. ¿Sí ha surtido efecto el combo Cardenal + Highmico?

Fabián: Creo que lo que se hace bien no se olvida. Siempre nos ha gustado hacerlo al cien por ciento. Sin duda la amistad y el rock jamás se han ido entre nosotros. Sólo nos tomamos un tiempesito.

¿Pensaron que Apocalipsis fuera a ser tan popular en la escena independiente del país?

Mico: Pues creo que no.

Fabián: Jamás creamos algo pensando en ello.

¿Qué tocadas son las que más recuerdan?

Mico: Hubo varias. Una en León donde Ismael Borderline nos invitó a comer hongos, tocaba El Ahorcado y Apocalipsis un día antes; llegamos cuando estaba dándole El Ahorcado y arribó también la policía a parar el show que era en casa de Ismael. Al otro día fuimos por los hongos, comimos, pasaron algunas cosas y regresamos a casa de Ismael y ahí estaba todo el equipo del día anterior. Ismael nos dijo que estaría bueno que tocáramos, le marcó por teléfono a algunos amigos para que le cayeran y ese día tocamos al máximo en todos los aspectos.

Otro fue en Mérida en Año Nuevo con nuestros compas de allá, estábamos de gira con Zeta. Nos quedábamos en una casa pequeña donde vivían Juako y Freddy de Per Se y Fuerza Interior. Nos íbamos a reunir con toda la pandilla de ahí y llegaron como a la medianoche. No sé en qué momento nos pusimos a tocar y se puso muy bueno. Terminamos sacando un sofá a la callé y había muchos fuegos artificiales. En general esa gira con Zeta estuvo muy loca.

Igual El Polis y Ratas Fest en Tijuana. Tocó Rogue State, Dogs Of Fire, Drowning With Our Anchors, Negative Standards, Human Plague, Bumbklaat, Satie, Maladie y no recuerdo quién más. Conocimos a gente muy chida y también tocamos con Nazareno el Violento. Por supuesto que se armó un fiestón.

Fabián: Uff… todos esos shows que dice Mico, más otro en León, en un día que se cancelaron varías tocadas allá. Al final este Ismael propuso que todas las tocadas se juntaran en la sala de su hogar. Recuerdo que era una banda nacional onda crust punk, Total Chaos y nosotros. Fue brutal. La gente gritaba del ruido que había dentro del departamento [risas].

Creo que la única ocasión que los vi un poco nerviosos, o no sé si andaban más mariguanos que lo acostumbrado, fue cuando tocaron en el festival NRMAL, antes de Brujería. ¿Sí era así o estoy exagerando?

Fabián: Más que estar nerviosos fue una buena experiencia. Estuvimos ansiosos todo el día viendo a nuestros compas tocar en ese festival. Teníamos que controlarnos para así poder rifar como se debía.

Vi cómo fueron creciendo sin dejar de ser ustedes mismos. Cuando me enteré que se iban a tocar a Europa me dio mucho gusto. ¿Musicalmente fue lo mejor que les ha sucedido?

Fabián: Siempre es muy interesante salir de tu nicho a lugares nuevos para expandir y llevar a otros cerebros y corazones lo que hacemos. Tocamos con bandas brutales e hicimos muchos amigos. Pero nuestra música yo creo que refleja más las experiencias y sentimientos que podemos atravesar en nuestras vidas. Sin duda fue algo a otro nivel.

Desde mi punto de vista podría decir que sí, incluso tú, Fabián, hasta hace poco tiempo te convertiste en papá de un pequeño mitad mexicano, mitad de Republica Checa. ¿Cómo va hoy en día tu nueva etapa de vida?

Fabián: La verdad muy feliz. Mi hijo ha cambiado los latidos de mi corazón.

Por último, ¿está serie de shows es un adiós o habrá más Apocalipsis para un futuro?

Fabián: Esto es algo q me da un poco de risa ya que el amarillismo a nivel nacional es bastante consumible. Yo veo bandas que vienen, tocan y después cada integrante viaja a distintos lugares en el mundo; luego regresan a tocar otra vez, como si nada. Creo que las redes sociales contaminan un poco todo esto porque cada quien hace sus historias. Somos y seremos carnales. No veo por qué esto debe de acabar. Al final todo depende entre nosotros y me hace muy feliz tener esta hermandad llamada Apocalipsis.

