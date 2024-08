Una charla sobre amigos con Mike Taylor de Pg. 99

Punk rock significa libertad, que te guste y aceptes lo que tú quieras. Tocar lo que tú quieras y tan sucio como tú quieras, mientras sea bueno y lo hagas con pasión. Con esas palabras comienza «In love with an apparition», uno de los temas icónicos de Pg. 99, el cual abre lo que podría ser su álbum más popular, Document #8 (Robotic Empire, 2001).

El intro es una vieja entrevista que algún medio de comunicación le realizó a Kurt Cobain. La respuesta del líder de Nirvana, aquel suicida con espíritu de adolescente que cambió al mundo, es simplemente ancestral. Cada una de las letras incrustadas en esa oración representan a la página noventa y nueve, su sonido confuso y profundo, la disonancia que al transcurrir los años se acumuló –hasta hacer ebullición– en un montón de canciones que arrastraron los sentimientos que emergían como pócima de sudor-saliva-sangre durante sus presentaciones en vivo, para que así se convirtieran en una leyenda furtiva de la época en la que el hardcore era más pasional que brutal. Haya sido con seis, ocho o más músicos tocando sus instrumentos con intensidad y con brío, en aquel viejo y oscuro sótano de su ciudad natal (Virginia, Sterling) donde crecieron los hermanos Taylor junto a sus amigos que en el futuro también formarían parte de City of Caterpillar, Malady, Verse en Coma, Pygmy Lush, Ghastly City Sleep.

Imagino esos primeros intentos de ensayo de Pg. 99 desconectando las guitarras y bajos, guardando los platillos de batería en sus estuches, apagando los amplificadores y micrófonos, saliendo de aquel sótano que también usaron para hacer sus shows DIY, y así pasar los últimos minutos del atardecer contemplando el ocaso del sol, en aquel extraño lugar que se ubica en los suburbios de Washington, D.C., mientras la radio local, a mitad de la década de los noventa, emitía canciones de Sonic Youth y Dinosaur Jr., sin ni siquiera imaginarse que años más adelante se convertirían en uno de los grupos más representativos del screamo.

A raíz de todo eso, y por el inesperado regreso de esta banda a los escenarios, charlamos con Mike Taylor, guitarrista y fundador de Pg. 99, para hablar sobre el origen de la legendaria página que decía que «el punk rock estaba en las manos equivocadas», lo que significa la amistad entre ese grupo de amigos que creció en Sterling y lo que los motivó a volver a tocar por algunos lugares de Estados Unidos junto a Majority Rule, en una época de tensión política que se vive en su país, recaudando dinero para la comunidad LGBT, Richmond Reproductive Freedom Project y Imigration Refugee Action Coalition, entre otros.

Foto: Farrah Skeiky

NOISEY: ¿Cómo estás Mike? Musicalmente hablando, ¿recuerdas cómo era vivir en un lugar como Sterling durante aquellos años que se estaba formando Pg. 99?

Mike: Hola, amigo. En aquellos años si vivías en Sterling, gracias a la radio local fue como se abrió una puerta llena de magia para nosotros. Canciones de Fugazi, Bikini Kill, The Jesus Lizard y Sebadoh nos tentaban el alma.

¿Cómo llegaron al mundo del hardcore? Si no me equivoco, una de sus bandas favoritas y que los influenció mucho fue Born Against.

Bueno, es natural que las bandas que antes mencionaba nos llevaron a otra puerta y otras bandas como Rorschach, Black Flag y, por supuesto, Born Against que, como mencionas, fue una de nuestras grandes influencias para que formáramos Pg. 99 y comenzáramos a gritar sobre nuestras propias cosas. Fue todo muy raro, ya que nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeño lleno de campesinos, justo entre la civilización y las montañas.

¿Ya existían algunas bandas que tocaran hardcore en Sterling?

No, en aquel entonces no había una escena local en Sterling que hiciera las cosas de una forma autogestiva. A los alrededores de nuestra ciudad sí había un montón de grupos ligados al punk y el DIY. Incluso ya existía Majority Rule. También estaba Enemy Soil, Frodus, Darkest Hour, Avail y toda esa historia de punk-indie-hardcore de D.C. Podría decir que nosotros construimos nuestro propio mundo. Sólo éramos un círculo de buenos amigos que se entregaban por completo a la música. A partir de ahí hicimos una especie de escena con nuestras bandas.

Ahora suena más mágica la manera de cómo fue tomando forma Pg.99 y todas las bandas que vinieron después. ¿Tienes alguna época favorita en ese lapso de 1997 a 2003 que Pg. 99 estuvo tocando?

Es demasiado difícil elegir una época porque ya pasaron veinte años de que Pg. 99 comenzó y terminó. Es raro, pero ahora que volvimos a tocar juntos me siento igual que en esos años que estuvimos activos. En general disfruté de todas las épocas, de todas las alineaciones que tuvimos, ya sea tocando desde seis personas hasta catorce dentro de un skatepark o en el interior de la casa de algún buen amigo. Cada año fue especial. Aprendí que si en verdad amas algo y trabajas duro en ello, es más seguro que eso en algún momento pueda tener éxito. Ahora valoro profundamente el tiempo que he pasado con mis amigos.

Y en cuanto a todos sus discos, conocidos como Documentos, ¿alguno tiene un valor especial para ti?

Todos nuestros discos me gustan por distintas razones en las cuales no podría dejar de hablar. Pero en el presente siento una especie de nostalgia y me agradan mucho más las reediciones de los documentos #5 , #7 , #8 y #12, los cuales llevamos como mercancía en la reciente gira junto a Majority Rule.

Pg. 99 y Majority Rule

Teniendo en cuenta que son amigos desde la adolescencia y que cada quien ha hecho su vida, ¿qué sentimiento hubo entre los integrantes de Pg.99 en sus más recientes ensayos?

Hubo de todo. Emoción, nervios, ansiedad, motivación, determinación. Pero principalmente estuvimos completamente listos para volver a hacer ruido.

¿Cómo la pasaron con los preparativos en su regreso a los escenarios?

Fueron de mucho estrés, pero sobre todo hubo mucha emoción.

¿Los ensayos fueron complicados o lo que bien se aprende jamás se olvida?

Podría decir que fueron bastante agradables. Tuvimos el tiempo suficiente para ensayar lo mejor posible. Gracias a ello estuvimos tocando alrededor de quince canciones. Creo que ha sido el mayor número de melodías que hemos planeado para cualquiera de nuestros tours.

Ahora, teniendo en cuenta que algo que hasta el día de hoy se recuerda mucho de Pg. 99, eran sus presentaciones llenas de intensidad que los caracterizaba, ¿crees que ustedes fueron el primer grupo de su región en llevar el show de un grupo de hardcore a otro nivel?

No lo creo. Como te comentaba, en nuestra zona había muchas bandas tocando antes que nosotros. Ellas lo hacían con la misma o incluso con más pasión que Pg. 99. Recuerdo mucho a Frodus, quienes siempre fueron bastante brutales en vivo. Pero en realidad vimos a un montón de bandas llenas de emoción que nos influyeron. Podría mencionar a Coalesce, Denada, Daybreak, Pig Destroyer, Behead The Prophet NLSL.

Foto: Farrah Skeiky

Pregunto lo anterior porque hay una fotografía muy popular donde alguno de ustedes está arrodillado, sosteniendo una guitarra con un brazo sangrando. ¿Recuerdas qué ocurrió?

Bueno, con muchos integrantes en una banda, tocando en espacios muy pequeños, era muy común que chocáramos entre nosotros mientras corríamos. Nos empujábamos unos a los otros, etcétera. Podría decir que todos los que conformamos Pg. 99 entregamos nuestra sangre por la banda. Y sobre la fotografía que preguntas, creo que Cory [bajista] fue quien se estrelló con la guitarra de alguien más. En general fueron muy buenos tiempos.

Otra cosa que tiene Pg. 99 es que, al escuchar sus discos, ver sus fotografías o videos, se siente que son una especie de familia. ¿Crees que por eso realizaron muchos discos y giras por Estados Unidos y Europa?

Todo el sentimiento que existe en Pg. 99 siempre nos ha hecho vernos como una familia. Seguimos siendo unos amigos demasiado cercanos. Siempre quisimos que nuestros shows se sintieran como una reunión familiar, especialmente cuando salíamos de gira. En particular, esta reunión creo que ha sido maravillosa, compartiéndola con otros viejos amigos que acudieron a los shows a decir «hola» y compartir recuerdos. Durante todo lo que duró Pg. 99 en verdad que hicimos amistades. Desde quien se acercaba a comprar una playera, quien deseaba obtener un sticker, quien organizaba un show… Todos éramos amigos.

Reedición del Document 8 por Robotic Empire.

Imagino que todo eso que mencionas tuvo mucho que ver para que se diera su regreso.

Sí, por supuesto. Se siente bien reencontrarte con todo el mundo que ya no ves a menudo. Se sintió muy bien volver a ver a George [guitarrista], Blake [vocalista] y Brandon [bajista], que ahora viven fuera del Estado. Todos los demás seguimos frecuentándonos, tocando juntos. Pero nuestra principal motivación para que se diera esta reunión fue el asunto de ayudar a nuestro país. Buscamos contribuir con las personas que se dedican a defender los derechos humanos, haciendo la diferencia en Estados Unidos durante estos momentos totalmente marginados. Así fue como quisimos ayudar y divertirnos. Es la única manera como pudimos haberlo hecho. También ahora estar de tour junto a Majority Rule lo hizo aún más surrealista, diferente y muy especial para nosotros.

Justo es a lo que iba. Supongo que estar junto a Majority Rule fue más nostálgico, ya que ellos también regresaban a los escenarios después de muchos años. ¿Creen que haya la posibilidad de entrar al estudio a grabar algo nuevo?

¡Sí! Estar al lado de Majority Rule durante esta aventura lo hizo aún más especial. Sobre grabar algo nuevo, podría decir que siempre estoy abierto a cualquier cosa… Aunque creo que no me veo grabando algo… Sólo que la puerta no está totalmente cerrada. Lo que sí haremos será lanzar algo inédito, el Document #15 que originalmente habíamos grabado para lanzarlo en un Split junto a Creation is Crucifixion. Espero que pueda salir pronto en mi propia disquera [YRSCREAMINGYOUTH]. Y claro, con la ayuda de Robotic Empire.

Robotic Empire siempre fue muy importante para Pg. 99 ¿Cómo nació su relación y qué tanto ha cambiado hasta el día de hoy?

Nosotros le debemos mucho a Robotic Empire. Andy Low, quien está al frente de la disquera, era un chico que vivía en la misma zona de nosotros, su banda [Reactor 7] tocaba mucho con nosotros. Él deseaba hacer un Split de Reactor 7 y Pg. 99. Ya el resto es historia. Andy inició a editar más cosas como Robotic Empire y todavía seguimos colaborando juntos, lanzando nuevas bandas, manteniendo la tradición de editar discos. Robotic Empire, hasta el día de hoy, siempre está tratando de mantenerse relevante.

Por último, y entendiendo que Pg. 99 para siempre seguirá siendo el mismo grupo de amigos que se juntaban en un sótano de Sterling. Su frase «Love your friends… die lauging» significa.

Bueno… Tal vez sólo se trate de nuestro propio mantra. «Ama a tus amigos… muere riendo». Suena como un final feliz. ¿No crees?

