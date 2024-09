Una charla sobre el pasado y el presente con Meghan O’Neil (ex vocalista de Punch, y ahora parte de Super Unison)

Comenzó el verano y Carcoma Records recientemente anunció un nuevo tour por México. Super Unison, proyecto de post hardcore formado en Oakland, California donde están involucrados Justin Renninger (ex Snowing), Kevin DeFranco (ex Dead Seeds) y Meghan O’Neil (ex Punch), a partir del 18 de julio, junto a Kristina Esfandiari A.K.A. Miserable –shoegaze de la costa californiana–, darán una serie de conciertos por la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey y Querétaro. Por ello aprovechamos para contactar a Meghan, bajo y voz de este grupo que viene tocando desde finales de 2014, y ha editado un Self titled (Conditions Records 2015), participó en un compilado de 2015 llamado Idiot bleach , y apenas el año pasado lanzaron su primer LP, Auto (Deathwish 2016), el cual en distintos medios reseñaron como unos de los mejores discos del año.

Hablamos sobre sus días con Punch, su ingreso a Super Unison, las mujeres que la influenciaron dentro del punk, entre otras cosas. Checa lo que nos dijo y ve abajo el flyer con las fechas de esta gira veraniega.

Noisey: Hola Meghan, ¿cómo estás?

Meghan: Todo bien, gracias. Disfrutando de un hermoso día aquí en Oakland.

Muchas personas te conocemos desde que eras la vocalista de Punch. Aún recordamos que después de lanzar su último LP, They don’t have to believe , en 2014, saliste de la banda. ¿Qué razones hubo para tomar esa decisión?

Estar en la banda comenzó a volverse muy estresante para mí. Me di cuenta que era el momento exacto para seguir adelante por mi propia cuenta. Sin embargo, lo más triste fue ya no salir más de gira. Si algo extraño de mis días con Punch es conocer bastante gente por diferentes ciudades.

Pero me imagino que aprendiste mucho siendo parte de Punch. Seguramente ahora valoras más cosas relacionadas a la música y sobre todo, experiencias que viviste.

Sí, absolutamente. Ingresé a Punch cuando tenía 20 años de edad. La banda me ayudó a crecer mucho como persona y a ser menos tímida.

¿Qué es lo más significativo que te dejo Punch, diez años después de que se formaran como banda?

Me ayudó a darme cuenta para lo que soy capaz. Nunca imaginé que podía escribir canciones y estar en los escenarios. Punch me empujó a aprender, probar y hacer cosas nuevas; mostrándome a mí misma que con esfuerzo uno puede hacer cosas inimaginables.

Meghan tocando en Guadalajara con Punch. Foto: Chaba RM

En relación a Super Unison, ¿cómo te uniste a ellos?

Resultó que teníamos amigos en común. Me preguntaron si quería cantar para su nuevo proyecto. Ya tenían compuestas cinco canciones, fui al ensayo y rápido acabamos haciendo clic. Desde entonces estamos juntos.

Pasó muy poco tiempo entre tu salida de Punch y el ingresó a Super Unison para tocar junto a Justin Renninger y Kevin DeFranco. Super Unison, a mi parecer, se convirtió en una mezcla de furia y energía por parte tuya, más un toque de emoción y melodía de Justin y Kevin. ¿Crees que por eso el sonido de Super Unison es más maduro?

Creo que simplemente nos hemos dado la libertad para hacer la música que queremos crear, impulsándonos mutuamente para ser creativos.

Leí en una entrevista que decías que ahora sí te sientes como un músico, ya que con Punch «sólo gritabas» y ahora tocas el bajo y cantas. ¿De dónde vino tu gusto por inclinarte a tocar el bajo?

Quería tocar un instrumento para probar algo nuevo dentro de una banda. Siempre me ha gustado el sonido del bajo, todo lo que aporta. De hecho, comencé tocando el bajo del ex bajista de Punch, durante el tiempo libre en las giras o ensayos.

Algunas chicas que tocaran el bajo fueron tu inspiración.

Sí. Jasmine de Torso.

Super Unison en vivo. Foto: Teddy Taylor

Y no cabe duda que también influenciaste a chicas para que quisieran formar parte de una banda. ¿Cómo fue esa época en la que se acercaban a ti, viéndote como un ejemplo a seguir?

Bueno, no suelo pensar en mí misma, pero gracias. Hubo mujeres que hicieron lo mismo por mí, y realmente estoy orgullosa de ahora ser parte de esa tradición. Incluir a las personas en el punk es algo demasiado importante.

¿A ti qué mujeres dentro del punk te inspiraron?

Definitivamente Tobia de Look Back and Laugh y Eva de Gather. Ellas dos me dejaron ver que estar en una banda era algo que incluso podía llegar a considerar en algún momento de mi vida.

En México he notado que últimamente las chicas, dentro del punk, están haciendo sus cosas, organizándose entre ellas, y es algo muy importante. Tú que has estado de gira por tu país, Europa, Japón, México y otros sitios de Latinoamérica, ¿qué consejo les puedes dar a las nuevas generaciones?

Principalmente apoyarse. Me parece que la misma sociedad siempre ánima a las mujeres a competir entre sí, por lo que pienso tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ayudarnos unas a las otras y crear espacios para los demás, sin ningún tipo de distinción. Creo que esto podría ser más fácil haciendo punk y hardcore más diverso, con música honesta e interesante. Eso podría llevar más y mejor a un cambio.

Aparte de crear música con Super Unison haces otra cosa artística o creativa en Oakland…

Me gusta tomar fotos y coser. Pero ahora mismo la música es mi mayor producción artística. Actualmente soy DJ de bodas. Es un trabajo muy divertido. Pero lo que más me gusta es viajar y pasar tiempo con mis amigos y gato.

Foto: Bernie McGinn

Ahora, creo que después de escuchar a Super Unison es inevitable pensar en Drive Like Jehu , de donde supongo tomaron el nombre para la banda por una de sus canciones. Su sonido creo que se remonta un poco a las bandas de post hardcore de los noventa. ¿Cómo desarrollaron el sonido de Super Unison?

Bueno, sí hay algo de los años noventa. Pero para mí el mayor cumplido que hemos recibido es que tenemos un sonido único. Pienso que eso se dio por la combinación de nuestras tres distintas influencias, y sobre todo gracias al impulso creativo que tiene Kevin por hacer algo interesante, componiendo canciones.

Otra cosa que noté, es que como la gran mayoría de las bandas de California, ustedes volvieron a grabar su LP con Jack Shirley (ex guitarrista de Comadre ), en su estudio Atomic Garden. ¿Cómo es trabajar con él?

Siempre ha sido bastante cómodo porque es un muy buen amigo desde hace mucho tiempo. Siempre apreciaré su enfoque y lo que aporta a la música.

Sobre las canciones que escribes. Con Punch tus letras eran más directas, se inclinaban a tocar temas como el feminismo, veganismo, equidad, etcétera. Sin embargo, ahora, con Super Unison, las letras parecen más íntimas. ¿Cómo se dio la evolución en tu manera de escribir?

Cuando inicié a escribir canciones con Punch sentí un poco de presión para abordar temas específicos, sólo que con el tiempo me fui sintiendo más cómoda al momento de expresarme. Eso ha continuado hasta el día de hoy con Super Unison. Sigo haciendo temas políticos, pero también existen un montón de temas personales. Escribir me ayuda a procesar las cosas. La sutileza surge por querer centrarme más en los temas universales, para que las canciones se relacionen con los demás, en lugar de que sólo traten sobre mis problemas.

En relación a lo anterior, con Punch me imagino muchas chicas y chicos se acercaban a ti para explicarte que cierta canción les había ayudado a superar algo, o les abría los ojos hacía ciertas cosas. ¿Ya te sucedió lo mismo con Super Unison?

Wow. Muchas gracias, eso significa mucho para mí. Tener ese tipo de conexiones con la gente realmente ha cambiado mi vida. Espero tener esa misma experiencia con Super Unison, es algo muy bonito. Hasta ahora estoy muy agradecida por la respuesta que ha tenido este nuevo proyecto, y realmente me ha dado la oportunidad de expresarme con naturaleza. Quiero potenciar más eso para otras personas, tratando de escribir letras con un giro positivo, y si eso ayuda, qué mejor. A mí me ha ayudado mucho.

Por último. Creo que todos los cambios son para mejorar. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde tu primer show con Punch, hasta el último con Super Unison?

Lo más importante es que me ha permitido ser realmente yo misma. Todo el tiempo que ha pasado me ha dejado conocer personas maravillosas, y eso se aprecia.

