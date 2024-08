Una charla sobre equivocaciones y feminismo con Umfang

Cuando Emma Olson se monta en el booth, los parlantes empiezan a temblar agresivamente. Los sonidos que escoge para hacer bailar a la gente, que se dividen entre techno tronador, acid y algo de electro, suenan sinceros, sin pretensiones. Así, también, es Umfang, una DJ y productora nacida en Nueva York, criada en Kansas, que lleva construyendo escena en la ‘Gran Manzana’ desde que volvió a vivir en ella, en 2010. En 2014, junto a otras artistas y empresarias, fundó a Discwoman, un colectivo feminista de música electrónica, que se enfoca en visibilizar, bookear y fortalecer las redes de artistas mujeres y queer, quienes muchas veces quedan invisibilizadas por la evidente brecha de género que la industria electrónica no ha logrado erradicar: algo por lo que lucha este colectivo a diario.

Comprometida con la expresión plural dentro de la escena global, hace un par de años Umfang creó la fiesta Technofeminism, un evento que se puede definir plural en todos los sentidos: desde la gente que asiste, pasando por los sonidos que se escuchan a lo largo de la noche, hasta las formas de expresión de artistas y público.

Luego de una gira veraniega que tuvo paradas en Lisboa, Ibiza, Munich y el festival Dimensions en Pula, Croacia, donde también se presentaron selectoras como rRoxymore, pudimos hablar con esta artista sobre lo que significa ser una mujer que se equivoca, como todas, dentro de la industria electrónica global.

Descríbeme el mejor momento que tuviste tocando en este verano que acaba de pasar. ¿Por qué fue el mejor momento?

Es difícil escoger un solo momento, pero diría que me siento muy orgullosa de lo cómoda que me sentí durante mi tour en agosto. Todo el tiempo sentí que estaba preparada y confiada para los toques, incluso para esos con los que generalmente se siente cierta presión adicional. No siempre me siento bien durante mis toques, así que fue muy gratificante sentir un bienestar constante durante este tour.

¿Cómo puedes describir la experiencia de tocar en un festival Dimensions? ¿Cómo sentiste la vibra del público?

Tuve mucha suerte de tocar en el escenario “The Moat”, un espacio que jamás había visto en ningún otro lado. Estaban estas paredes gigantescas cercando un canal oscuro lleno de gente agolpada bailando en medio de este lugar tan estrecho pero tan largo: no podía ver el final de la locación desde el escenario. La gente estaba muy emocionada de estar en este festival, y este tuvo muchas opciones de movilidad, en caso de que quisieras tomarte un descanso en otra locación más despejada.

¿Cuál es tu club favorito y tu festival favorito para tocar en este momento? ¿Por qué?

Esa elección siempre está cambiando de acuerdo a mis destinos recientes. Nueva York, por ejemplo, finalmente tiene un club grande que disfruto mucho, se llama Nowadays. Bassiani, ubicado en Tiflis, Georgia, es masivo y pienso que es el club más comparable con Berghain en este momento. Hace poco toqué en un club de tenis en Johannesburgo, Sudáfrica, y se sintió como un lugar ideal para una fiesta a su manera.

Espero que recuerdes cuando viniste a Colombia en 2016. Tocaste en Video Club después de tener un conversatorio sobre la brecha de género en la escena electrónica global. ¿Cuál fue tu mejor recuerdo de esa noche?

Claro que recuerdo mi visita a Colombia, ha sido uno de mis viajes favoritos hasta ahora. Amo estar en conversatorios y que estos hagan parte de una típica noche de fiesta en un club, porque todos conectamos con lo que verdaderamente está pasando en la escena local. También amé que todas las fundadoras de Discwoman pudieran estar presentes y que hayamos podido conectar con mujeres feministas locales que estaban trabajando en sus propios proyectos.

Foto por Ollie Kirk.

Discwoman es un colectivo muy admirado en Latinoamérica y se ha convertido en ejemplo para colectivos feministas locales como Nott, con base en Medellín, Colombia. De lo que hablamos en ese conversatorio a hoy, ¿cuáles han sido los cambios más notorios que el colectivo ha identificado en la industria electrónica respecto al tema de género y de qué manera Discwoman ha contribuido a estos cambios?

Pienso que nuestra presencia ha ayudado a empujar esta conversación, a través de decir nuestras protestas en voz alta cuando vemos injusticias de género en la industria. Entre más gente hable sobre esto, muchos más van a unirse a la conversación porque sienten que hay espacio para hablar. He visto de qué manera un montón de grupos activistas de mujeres artistas en muchas ciudades están empezando a ser bookeadas en clubes grandes, festivales o incluso están empezando sus propios sellos. No me atrevo a decir que hemos influenciado directamente a alguien, pero sí siento que cada vez más artistas como nosotras están uniéndose a nivel global, y todas estamos sintiendo el apoyo del resto de nosotras.

Hace más de un año le dijiste a Resident Advisor que estabas usando tu posición en Discwoman y como artista electrónica para inspirar a la gente a pensar en cosas que no fueran cómodas y aletargadas. ¿Piensas que la escena electrónica global continúa así: ¿cómoda y aletargada? ¿De qué manera y cómo combatir esto?

El mejor ejemplo de eso que dije es la frase “it’s about the music” (se trata de la música), que simplifica mucho lo que la música electrónica significa para mí. Al vivir en una sociedad capitalista con una historia extensa de colonización y opresión que persiste hasta hoy, pienso que es importante hablar de por qué nos comprometemos con una expresión, quién tiene acceso a esta expresión y cómo podemos construir comunidad desde el underground. Y gran parte de esto que digo tiene que ver con nutrir y nutrirnos de artistas que tienen algo que decir y construir apoyos para facilitar este tipo de expresiones, incluso cuando no son tan digeribles para el público general.

¿Cómo defines una fiesta típica de Technofeminism? ¿De qué manera es este evento diferente a los demás?

Technofeminism ha crecido de formas que ni yo puedo controlar de la mejor manera. El público ahora es mucho más joven y muchas mujeres gritan emocionadas durante la fiesta. La gente llega con mucha energía porque generalmente bookeo artistas que no son tan conocidos, entonces el público llega confiando, llega abierto. En general todos bailan y gritan mucho.

Todavía no hay muchos espacios para la música más intensa y rápida, y en este momento estoy bookeando muchos artistas así, mezclándolos con otros que se toman su tiempo para explorar. Muchas veces me ha pasado que el personal del bar Bossa Nova me pregunta quién está tocando, o qué está sonando. Me encanta que hasta los guardias de seguridad están poniéndole atención a quién está tocando. Crear una fiesta con identidad propia es un gran logro en Nueva York, y estoy feliz con la identidad que he ido construyendo con la mía.

Tienes un punto de vista muy interesante sobre lo que significa equivocarse cuando se es DJ. Eso me hace pensar en varias publicaciones de DJs que muestran parte de su vida real, cuando no están arriba del booth haciendo bailar a la gente: a veces se equivocan mezclando, a veces no conectan con la gente y pasan mucho tiempo solos entre aeropuertos. Ser DJ no es la súper carrera que tantos sueñan tener. ¿De qué manera crees que la industria puede cambiar esa narrativa de la ‘perfección’ y empezar a discutir sobre la realidad y los riesgos de esta profesión: salud mental, salud física, adicciones…

Pienso que entre más hablemos de estos temas de manera abierta, más va a cambiar la percepción general sobre lo que significa ser DJ. Pienso mucho sobre las estrellas del pop en los años noventa, los tabloides, todo eso, porque esos elementos son muy diferentes a los que tenemos ahora. La vida de una estrella de pop es muy diferente a la de un DJ global. La cultura ha cambiado por el internet, ahora podemos conectarnos con lo que queremos y con quién queramos de una manera muy íntima. Estos canales de conexión no existían antes de internet.

¿Piensas que esta cultura de la perfección ejerce una presión mayor sobre las mujeres de la industria? ¿De qué manera piensas que sucede esto?

Existe mucha presión sobre las mujeres para que hagamos todo de manera perfecta, pero también esperan de nosotras que seamos más abiertas sobre nuestras vulnerabilidades, entonces se hace más complejo todo. A veces veo colegas con maquillaje perfecto y una ropa minuciosamente escogida y pienso “diablos, hoy no me arreglé, estaba muy cansada”, y a veces es difícil saber qué es lo verdaderamente importante en esto. Constantemente tengo que recordarme que mis playlists y mis mezclas son mi trabajo. Nada más importa.

¿Cuáles son tus planes para 2019?

Quiero terminar el tour para trabajar en mi música y descansar. También quiero mantener una vida normal por un rato y dedicarme más a la producción en el estudio.

