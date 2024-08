Una copia de ‘The Black Album’ de Prince se vendió por $27,500 dólares en Discogs

Una copia rara en vinilo del LP de Prince cancelado en 1987, The Black Album, se convirtió en el artículo más caro en la historia de Discogs después de venderse por $ 27,500 dólares.

Para su lanzamiento en diciembre de 1987, The Black Album––También conocido como The Funk Bible en algunos comunicados de prensa de la época––era turbio, sarcástico y líricamente vicioso, una aparente respuesta a los críticos que afirmaban que Prince se había alejado de la música pop negra. Una semana antes de que el álbum saliera a la venta, Prince tuvo una posible “epifanía espiritual” relacionada con MDMA. Él veía a su álbum como una obra del “mal”, así que le pidió a su sello, Warner Bros, que destruyera las 500,000 copias. Odiaba tanto el disco que incluso pagó la destrucción por sus regalías. La piratería del disco inundó las calles, para consternación de Prince. Pero Lovesexy, un álbum subestimado fusionó la sexualidad y la religión en formas que incluso el propio Prince no había explorado antes, fue su siguiente álbum. Una versión oficial de The Black Album apareció en Warner en 2014, y llegó a Tidal en 2016.

Esta copia de The Black Album no es el Black Album más caro alguna vez vendido––una copia fue pactada por $ 42,298 USD a principios de este año––pero es especial. Fue rescatado por un empleado de la planta de prensado en Canadá, no tenía idea de su valor hasta que aparecieron cinco copias estadounidenses selladas del álbum en 2016. El hombre no identificado se puso en contacto con Jeff Gold, un ex vicepresidente ejecutivo de Warner que ahora dirige una tienda de memorabilia.

“Sé mucho sobre los discos coleccionables de Prince”, dijo Gold a la BBC en junio. “Así que pensé, ‘¿Cómo podrías? ¡Tal cosa no existe!’”

