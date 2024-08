Una experiencia hacia el audio 8D

Esta entrevista es presentada por Aspirina Sound Off.

Es abril del 2020. Una pandemia mundial está acabando con el planeta y el comienzo del encierro empieza a meterse con tu mente. Te llega un mensaje de tu tío a las 7:00 de la mañana. “Esta es la nueva tecnología del 8D”, dice. “Escucha esta canción solo con auriculares. Será la primera vez que escuches una canción con tu cerebro y no con tus oídos”. Wow. Lo abres con curiosidad. De repente estás buscando “8D” en YouTube y cuando menos te das cuenta ya llevas 12 horas oyendo lo mejor de Maná en ocho dimensiones. Un día en la vida.

El 8D explotó como fenómeno en Latinoamérica de manera sincronizada a través de ese audio particular, que en realidad es ”Hallellujah”, una canción de Pentatonix. Y desde esa primera instancia, fue imposible no preguntarse ¿qué es esto que estoy escuchando y por qué llegó a mi vida cuando más lo necesitaba?

Lo primero es más simple de lo que pensamos. En realidad no estamos escuchando ocho dimensiones, de hecho, nadie sabe cuáles son esas “ocho dimensiones”. El efecto de 8D es una estructura de audio rotativa que genera una atmósfera de sonido de 360 grados a través de dos tipos de formato distintos: el formato binaural y el ambisónico. Es algo similar a las tradicionales mezclas con paneo left-right tan presentes en la música popular actual, pero en un espectro que cubra no solo nuestros dos oídos de un lado hacia el otro, sino también de arriba a abajo, de frente y por detrás; básicamente por cualquier dimensión que tu oído permita.

Para ello, Aspirina vuelve para innovar de nueva cuenta con su Soundoff, que el año pasado nos regaló un memorable concierto silencioso con Fobia y Bronco. En esta ocasión, podremos disfrutar del show audiovisual 8D de Kinky el próximo 22 de octubre a las 8 pm solo en su web donde además estarán acompañados a la distancia por Los Ángeles Azules y Bomba Estéreo. Garantía de satisfacción.

De ello y más platicamos con Gil Cerezo, DJ, compositor y vocalista de Kinky. Checa la plática que tuvimos a continuación, y nos vemos en el futuro.

¿Qué has escuchado o leído de la música en 8D? ¿Te parece un formato interesante, o incluso necesario, de producir?

Pues la primera vez que escuché del formato 8D creo que fue como muchos de nosotros, me llegó ahí un Whatsapp con un audio, era una canción medio de electrónica, y sí, lo que me impresionó de primera fue la capacidad que tenía ese audio de transmitir y hacerte sentir un espacio, que era algo que nunca había sentido antes. Creo que está padre explorar cualquier novedad que surja dentro del audio, sobre todo para los que nos dedicamos a la música.

Lo que me parece más interesante del 8D es eso, sentir cómo un espacio que te lleva un poco más lejos el sonido y que te pone en una posición física solo con audio, como si fuera un sentido extra ¿no? Creo que de ahí parten muchas posibilidades, porque bueno, va a ser un formato que se va a poder explorar mucho a futuro, que va empezando y tiene todavía mucho por delante. A mí me llegó en esta época de la pandemia y efectivamente, ahora nosotros realizamos un ejercicio audiovisual donde vamos a poder explorar un poco el 8D con la parte visual que también lo complementa. Algunos movimientos de cámara están estudiados para que el audio viaje de un lado a otro en tus audífonos de manera sincronizada a lo que ves.

Como miembro de una banda que siempre le ha dado mucho valor al en vivo, y con gran parte de su música consumida y ambientada en el contexto de la fiesta, ¿qué posibilidades ofrece una tecnología como el 8D, pensando también en que el oído es el único de nuestros sentidos verdaderamente 360°?

Creo que es algo de cómo evoluciona la comunicación, y cómo la tecnología se va haciendo más inmersiva. El paralelo del 8D en otros términos sería como la realidad virtual, ¿no? Cuando te pones los goggles de realidad virtual prácticamente te metes a ese otro espacio sensorial. Poco a poco se van a ir dividiendo las barreras en cuanto a gráficos o sensaciones, al grado de que nos vamos a poder envolver en una sensación literalmente idéntica a la realidad. Vamos a poder confundirnos y estar inmersos en ese otro mundo virtual.

Pienso que la transmisión musical siempre va ligada a la tecnología. Desde que conectamos una guitarra y se convierte en un instrumento que emite un sonido, desde que estamos en una sala de teatro y existe la posibilidad de escuchar mejor al cantante de ópera sin micrófono, desde la calidad de los micrófonos que nos permiten escuchar cada vez mejor, desde ahora si, los conciertos en vivo donde cada vez se pone más sonido con más calidad. O sea, siempre vamos avanzando a algo de mayor definición y mayor calidad. Eso es indiscutible, en cualquiera de las ramas del arte, en cualquiera de las ramas del audio y el video.

Creo que nunca vamos a poder explorar algo del todo, siempre va a haber una evolución, van a salir unos audífonos mejores y el hecho de poder ir creciendo tecnológicamente con la parte artística es como ir caminando de la mano. Siempre vamos a buscar lo mejor en tecnología, creo que la música es uno de los recursos o de los placeres que como seres humanos compartimos casi todos, a la mayoría de la gente le gusta la música y consume música, ahora más que nunca. Entonces sí lo veo como un fenómeno imparable, el hecho de que sigamos explorando una cosa y otra para escuchar cosas nuevas de maneras distintas.

¿Crees que la música en 8D genera verdaderamente una mejor experiencia? ¿O solo se trata de una especie de placer momentáneo?

Yo creo que es una experiencia distinta. Más que mejorarla es como algo que sucede en paralelo y sí se me hace muy interesante. No creo que venga a suplir de alguna manera el mix al que estamos acostumbrados, sin embargo, creo que pueden hacerse cosas, audiovisuales sobre todo, muy interesantes, que es el ejercicio que estamos intentando hacer nosotros. Ojalá nos salga bien.

¿Qué relación encuentras entre la coyuntura actual, especialmente hablando de la pandemia de Covid-19, y el estado de popularidad que vive la música en 8D?

Pues sí, fíjate que es un paralelismo muy interesante, ya que el estar encerrados de cierta manera nos ha generado melancolía por los espacios. El cambiar de espacio es muy importante dentro de la rutina diaria de todos los que vivimos en ciudades y de cierta manera hace un sentido raro porque nos transporta a un estado, a otro volumen, a otro espacio simplemente con el oído.

Creo que puede ser una experiencia mucho más inmersiva. Sentir el espacio y el movimiento, la distancia, la profundidad, quizá hasta los materiales donde se proyecte o transmita la música va a hacer que la sensación de estar ahí, de estar en el sitio, sea mucho más sensorial. Es extraño que el oído puede aceptar esas instancias a través de simplemente escuchar.

En este ejercicio que estamos haciendo nosotros para Aspirina, estamos tratando no solamente de tocar sentados en la sala, sino de tener mucho movimiento. Hay algunas narrativas muy interesantes que se incluyen, por ejemplo, estando en un coche, en unas escaleras, en un espacio más grande. Todas esas dinámicas se pueden sentir con mucha más profundidad con el 8D. Creo que definitivamente no es un sustituto de lo que es la música en vivo, como te digo, no creo que se pueda cambiar el estar en un concierto porque no incluye nada mas el show, incluye todo el ambiente, incluye la demás gente en el lugar, incluye la dimensión del audio, el contexto, etcétera.

¿Qué futuro ves en las maneras en la que se consume la música, pensando en una línea del tiempo que ha pasado por todo tipo de tecnologías y formatos físicos y digitales? ¿Hacia dónde apunta?

Pues creo que se va a integrar mucho a esta realidad virtual de la que hablamos, me ha tocado ver algunos conciertos con esas cámaras esféricas en donde puedes ver hacia todos lados, pero creo que en algún momento llegará el punto en donde la realidad y la realidad virtual no sean muy diferentes, o sean totalmente idénticas para nuestro cerebro. Creo que vamos a llegar a ese nivel donde en un futuro, de aquí a 8 o 10 años podamos ir a un concierto, sin estar ahí fisicamente.

De hecho, no sé, como que a mi hasta se me ocurre que podrías rentar a un ser humano para que estuviera ahí, en Coachella y que tú puedas dirigirlo, ¿no? Tienes a tu ser humano de renta o tienes el programa que escoges donde esta “persona” va a ir ahí armado con equipo de cámaras y vas a poder vivir el festival de manera muy parecida a la realidad.

Has creado y participado en live performances de todo tipo, desde full band en festivales masivos hasta dj sets en clubes nocturnos. ¿Cómo es trabajar y preparar un set como este, donde la experiencia gira en torno a crear una atmósfera 8D?

Nosotros siempre tratamos de recorrer y pasar un poco por todas las canciones más populares, que también nos dan mucha energía a la hora de ser retroactivas con el público. Obviamente presentar material nuevo es siempre importante para una banda, para no estancarse y seguir avanzando. Y también la parte divertida para la banda, ¿no? Que es escoger las canciones que nos gusta interpretar siempre. Creo que eso se transmite y llega más sólidamente al público que lo ve. Nosotros tenemos ya casi 20 años tocando entonces sí intentamos mover un poquito los sets, sobre todo por giras más que por shows, pero hay veces donde tocas media hora en un Coachella y hay veces donde tocas 2 horas en un concierto propio, entonces vas ahí cambiando y haciendo tu mapita. A mí me gusta creer que un set es como una película, con una línea que va avanzando, subiendo y bajando, un poco dramática, luego descansas un poco, subes, y terminas arriba. También en vivo la parte de la puesta en escena tiene mucha comunicación, que en el caso de Kinky hacemos nosotros mismos también. Ese diseño va corriendo según vamos poniendo las canciones para que, por ejemplo, prendan más focos al final y tenga su parte dramática y tenga sus momentos, ¿no? Creo que es eso, tomar el set musical como una obra de teatro, como una película.

En una industria como la de la música en vivo, donde la oferta es cada vez más amplia y la competencia más feroz, ¿cómo encaja y qué posibilidades entrega una experiencia 8D como la de Aspirina Soundoff?

Es tratar de empujar lo que ya hemos visto mil veces. O sea, al principio de la pandemia nos vimos saturados de pseudoconciertos donde los artistas estaban en su sala o en su cuarto de ensayo con su teléfono o cámara fijo, y eso era lo que nos presentaban. Se va evolucionando, se van haciendo cosas más grandes y creo que hay todavía mucho por donde explorar para hacer este tipo de ejercicios.

He visto algunos programas de Colbert, y empezaron a surgir ideas nuevas, desde estar en espacios pequeños pero mover un poco la iluminación, hasta tener un poco de performance, luego empiezan ciertos movimientos de cámara, dónde posicionar una cosa o la otra. Y me pareció interesante poder explorar el mismo formato de tener un set o live a cámara y presentarlo de una manera distinta. Entonces pensamos también en eso nosotros, yo ahorita estoy en Ciudad de México, dos de los integrantes están en Los Ángeles y otros dos en Monterrey, entonces es pensar en cómo nos interconectamos, cómo hacemos esta edición de una manera más interesante, cómo mostramos también esos diferentes escenarios para sacarles jugo: que si nos filma la novia, que si la ponemos fija, etc. Toda esa dinámica creo que todavía no se ha explorado tanto como puede llegar a hacerse, sin embargo, espero que pronto los shows en vivo vuelvan a surgir. Bueno, hasta ahora a mí no me llama mucho la atención eso de los automóviles o de los corrales, entonces esperemos pronto exista una manera de poder volver a la música en vivo sanamente.

Pudes oír y ver a Kinky en el concierto de Aspirina Sound Off este 22 de Octubre en su web; acompañados a la distancia por Los Ángeles Azules y Bomba Estéreo.