Una guía ilustrada para dar placer sin penetración

Jüne Plã, de 37 años, es una diseñadora gráfica francesa. Hace un par de años, comenzó a publicar contenido en Instagram sobre técnicas para estimular los genitales utilizando las manos, la lengua y otras partes del cuerpo.

A día de hoy, el proyecto tiene más de 700.000 seguidores y es inclusivo tanto en lenguaje como partes del cuerpo y trucos. El nuevo libro de Plã, Bliss Club: Sex Tips for Creative Lovers, una adaptación literaria de la cuenta, demuestra que el sexo sin penetración no es solo la estimulación previa.

“Yo creía que la técnica de la página 216 la había inventado yo”, le dije a Plã al comienzo de la entrevista, haciendo referencia a una postura en la que presionas el ano de tu pareja con la rodilla. Se rió y me dijo que su amiga también lo hacía.

LOS PEZONES DE TU PAREJA PUEDEN SER EXTREMADAMENTE SENSIBLES. CUENTA LA LEYENDA QUE ALGUNOS INCLUSO TIENEN ORGASMOS SOLO CON UNA ESTIMULACIÓN EN LOS PEZONES. IMAGÍNATE QUE TU PAREJA TIENE DOS CLÍTORIS EN VEZ DE PEZONES Y QUIERES DARLES UNA BUENA COMIDA. MASAJÉALOS CON LA PUNTA DE LA LENGUA, ALTERNANDO LA INTENSIDAD Y EL RITMO. TAMBIÉN PUEDES PELLIZCAR LEVEMENTE

VICE: Hola, Jüne. ¿Cómo se te ocurrieron las ilustraciones?

Jüne Plã: Hace un par de años, una de mis parejas leyó un artículo de VICE sobre una zona particularmente erógena de la vagina. Nos interesó a ambos, pero la mayoría de los artículos sobre el tema no tenían imágenes. Después de investigar, hice un dibujo para que mi novio supiera hasta dónde llegar con las manos, porque no lo conseguía con el pene. Fue muy útil, así que seguí haciéndolo; primero, en Instagram y luego en el libro.

¿Cómo te informaste sobre las técnicas? ¿Están basadas en tu propia experiencia?

Utilicé varias fuentes. Para empezar, cuando tenía 20 años, conocí a un chico que veía la penetración como una de muchas opciones y eso me motivaba a experimentar más. Empecé a ver videos “educativos” en sitios porno. Obviamente, muchos no servían para nada, pero algunos explicaban técnicas para felaciones y cunnilingus muy interesantes. Mis amigos, gais y h´heteros, también me ayudaron.

EL GRAN FINAL. COMIENZA INSERTANDO CON CUIDADO LOS DEDOS EN LA VAGINA. UNA VEZ DENTRO, SEPARA LAS MANOS HASTA FORMAR UNA V SIN MOVIMIENTOS BRUSCOS. ES MEJOR UTILIZAR ESTA TÉCNICA AL FINAL PORQUE PROPICIA LA RELAJACIÓN DE LA APERTURA VAGINAL

¿Has recibido sugerencias de los seguidores?

Sí. Siempre hay troles en los comentarios, pero también hay gente que etiqueta a sus amigos, a menudo parejas que dicen: “Esto es de lo que te hablaba, ¿ves?” Eso me alegra. Me motiva para llevar el debate más allá y muchas veces respondo en los comentarios a las sugerencias de mis seguidores.

Los mensajes directos son mucho más personales. La gente me pregunta cosas y me pide consejos y yo trato de contestar tanto como pueda, aunque es difícil estar al día ahora que el número de seguidores ha aumentado.

La mayoría son mujeres heterosexuales, cisgénero, que se sienten culpables y/o defectuosas porque no pueden tener orgasmos con sus parejas. Pero también hay chicos que me preguntan cómo dar placer a su pareja o cómo estimular la próstata. Un treinta y dos por ciento de mis seguidores son hombres, lo cual es bastante alto comparado con otros perfiles feministas.

LOS PIES TIENEN QUE ESTAR LIMPIOS Y A UNA TEMPERATURA CÁLIDA. SIÉNTATE EN FRENTE DE TU PAREJA, CON LAS PIERNAS DOBLADAS Y LOS PIES EN EL PENE. MUÉVELOS DE ARRIBA ABAJO. TU PAREJA TE PUEDE AYUDAR PARA QUE NO SE MUEVAN

Prestas mucha atención a la diversidad tanto en el texto en francés como en las traducciones a otros idiomas. ¿Es importante la inclusión para ti?

Para mí, el feminismo es inclusivo por definición. Debemos desmontar esa idea de que el lenguaje le pertenece a alguien, como al patriarcado, a los hombres blancos, cisgéneros, heteros. Debemos mostrar el pluralismo del mundo. Ser feminista no significa luchar por tu propio privilegio, sino por el de todos.

¿Qué mitos del sexo te molestan más?

Preferiría pedir un deseo: que superemos la narrativa de que la gente que tiene vulva debe ser capaz de llegar al orgasmo con la penetración. Por otro lado, espero que se normalice el placer en la próstata en la gente que tiene pene y que experimenten orgasmos de intensidad inesperada.

LOS TOQUECITOS EN EL CULO SIEMPRE SON DIVERTIDOS, SIN IMPORTAR EL GÉNERO

¿Qué fue lo más complicado a la hora de escribir el libro?

Lo más complicado fue la sección introductoria que muestra las partes anatómicas. La investigadora Odile Fillod me ayudó en la fase de revisión. Pero, si te soy sincera, no sabía demasiado antes de empezar el proyecto @jouissance.club.

La mayor sorpresa fue cuando descubrí que el pene y el clítoris son mucho más parecidos de lo que pensaba. Por ejemplo, el dicklit [combinación de clítoris y pene en inglés], que transexuales M a H (mujer a hombre) o M a X (mujer a X) utilizan para referirse a sus clítoris que crecen después de tomar testosterona, es una especie de punto medio entre los dos.

¿Cuáles son tus tres técnicas favoritas para usar con una pareja que tenga vulva y tres para una pareja que tenga pene?

Para empezar, diría que para la gente que tiene vulva, es imprescindible utilizar un cabezal de ducha pequeño.

SIMPLEMENTE, DESENROSCA EL CABEZAL DE LA DUCHA Y DIRIGE EL CHORRO DEL AGUA HACIA EL CLÍTORIS (NUNCA DENTRO DE LA VAGINA)

Luego experimentaría con la técnica de la presión en el clítoris.

PRESIONA TUS LABIOS CONTRA LA GLÁNDULA CLITORIAL Y, MIENTRAS TANTO, ACARICIA LOS LADOS CON LA LENGUA, DE ARRIBA ABAJO O DE IZQUIERDA A DERECHA, COMO PREFIERAS

Y finalmente, la técnica del Capitán Garfio.

LA OTRA PERSONA SE TUMBA BOCARRIBA. PON LOS DEDOS EN FORMA DE GANCHO, MÉTELOS HASTA LOS NUDILLOS Y MUÉVELOS DE ARRIBA ABAJO, TOCANDO LA FINA PARED QUE SEPARA LA VAGINA DEL RECTO

En cuanto a las técnicas para gente con pene, empezaría con “un nuevo ángulo”.

INCLINA EL PENE HASTA QUE FORME UN ÁNGULO DE 90 GRADOS CON EL ABDOMEN Y REALIZA EL SEXO ORAL. ESTO INTENSIFICA EL PLACER Y ES MUY PRÁCTICO EN CASO DE QUE QUIERAS MIRAR A TU PAREJA. SI LO HACES SIN MANOS, ERES UN PROFESIONAL

Después utilizaría la técnica de la rodilla, así:

SUJETA EL PENE DE TU PAREJA CON UNA MANO MIENTRAS HACES PRESIÓN CON LA RODILLA EN EL ANO CON GANAS. MUÉVELA LEVEMENTE, PERO TEN CUIDADO PORQUE LAS PELOTAS ESTÁN AL LADO.

Y para terminar, yo estimularía la próstata.

HAZ QUE TU PAREJA ESTÉ CÓMODA, MASAJEANDO EL ANO CON UN POCO DE LUBRICANTE. CUANDO SIENTAS QUE SE HA RELAJADO, INSERTA LOS DEDOS Y MASAJEA EN CÍRCULOS HACIA LA PARTE DE LA PELVIS

