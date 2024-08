Una guía para principiantes de juguetes sexuales masculinos

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

No se necesita mucho para excitar a los hombres y se necesita aún menos para hacernos eyacular. Una vez que llegan a la pubertad, la mayoría de los jóvenes aprenden y disfrutan del simple truco de agrandar sus miembros tirando vigorosamente de ellos hasta que surge la eventual sustancia misteriosa, dejando sus almohadas o calcetines empapados y almidonados. El concepto de usar juguetes sexuales es ajeno a la mayoría de los hombres. De hecho, cualquier cosa puede ser un juguete sexual (sólo eufemísticamente hablando, por supuesto) si estás dispuesto a meter tu pene dentro, dado que muchos hombres disfrutan fabricando juguetes sexuales caseros. Aunque estos juguetes podrían llevarte a tu destino, el viaje para llegar allí no siempre es fácil.

Pero los tiempos están cambiando. La pandemia hizo que la gente almacenara juguetes sexuales entre otros productos esenciales, lo que no debería sorprender dado la sequía sexual de 2020, especialmente cuando se trata de interactuar con extraños. Si bien la connotación asociada con los hombres que usan juguetes sexuales ha estado limitada a tristes sustitutos sexuales para hombres depravados y desesperados, el mundo históricamente limitado de los juguetes sexuales para hombres ha entrado en un renacimiento de diseño, calidad y diversidad, impulsando un rápido crecimiento en una nueva demografía masculina, y ayudando a deshacerse del estigma asociado con su uso. Si bien el cambio de actitud, mejores materiales y retratos positivos (como el vibrador Rabbit en Sex and the City) llevaron los juguetes femeninos al mainstream durante el inicio del milenio, los juguetes sexuales masculinos apenas han comenzado a experimentar innovación.

“Los hombres todavía están aprendiendo sobre los juguetes sexuales; sus beneficios y cómo usarlos”, dice Samir Saraiya, emprendedor del comercio electrónico y fundador del portal de juguetes para adultos thatspersonal.com. Saraiya notó un aumento constante en las compras en línea de juguetes sexuales masculinos durante la cuarentena de 2020. Como muestra la investigación de su compañía sobre hábitos sexuales en India, podemos llegar a ser bastante pervertidos. Pero el tabú persiste, lo que significa que la mayoría de los hombres prefieren comprar estos juguetes en línea, ya que es una manera más discreta de realizar sus compras.

Muchos de mis amigos heterosexuales piensan en los juguetes sexuales sólo como dildos y vibradores; algo que las mujeres necesitan cuando los penes no pueden hacer el trabajo. Unos cuantos conocen los anillos para pene y la mayoría son curiosos, pero no saben que existe una gama completa de juguetes sexuales que los hombres, tanto heterosexuales como queer, pueden disfrutar de manera segura. Pero ahora es el momento de aprender a tomar la vida por las bolas, literalmente.

Los juguetes sexuales masculinos pueden dividirse esencialmente en cinco categorías principales, dependiendo de cuánto estés dispuesto a gastar y de cómo desees estimular tus genitales.

Masturbadores

Como el nombre deja en claro, son esencialmente asistentes de masturbación que usas en lugar de solo emplear las manos. Fleshlight es una marca que se ha convertido en sinónimo de un aparato masturbador. Son largos y de forma cilíndrica y la base puede diseñarse como una abertura vaginal, anal o bucal en la cual introduces tu pene (hacerlo al ritmo de la melodía de “Stayin ‘Alive” de The Bee Gees ayuda). El Fleshlight es un artefacto de los sexualmente intrépidos y tecnológicamente innovadores años 90, pero se ha convertido en la cara —y los labios y el ano— de la industria de los juguetes sexuales masculinos. El hecho de que exista una vulva y un canal vaginal incorpóreos para masturbarse en la era del #MeToo muestra la intersección a menudo contradictoria del sexo y la tecnología.

Si no deseas realizar ningún esfuerzo manual, también existen masturbadores con modos de vibración para ayudarte a eyacular de la manera que desees. Qué época tan extrañamente maravillosa para estar vivo.

Pero sí, la lubricación es esencial para evitar quemaduras por fricción en tu pequeño amigo. Además, limpiarlo después de su uso es clave si quieres evitar una situación donde pueda desbordarse. Los Easy Beat Eggs son un gran punto de partida si deseas un masturbador básico de un solo uso. Yo personalmente los probé y también puedes encontrarlos en línea con facilidad.

Ventajas: es un juguete sexual ingenioso que simplemente puedes colocar donde sea y puede ajustarse a cualquier pene. Definitivamente es un buen lugar para comenzar.

Desventajas: con el tiempo, gracias a la presión acumulada del aire, los masturbadores como el Fleshlight comienzan a sonar como flatulencias. Así que si eso te da asco, quizá no sea para ti. Además, limpiarlos puede llevar un poco de tiempo.

Anillos para pene

Los anillos para pene debutaron en películas porno hace mucho tiempo, donde la mayoría de las estrellas porno masculinas las usan para mantener sus miembros erguidos y mirando hacia la Estrella del Norte. Los anillos para pene están hechos de metal o plástico expandible y se usan alrededor de la base del pene (como un anillo, por supuesto). A veces poseen accesorios para los testículos, así como vibradores en el anillo. El objetivo de este juguete es restringir el flujo de sangre al pene para mantenerlo más duro durante más tiempo. Muchos de ellos vienen con opciones de vibración para que todos los involucrados se diviertan. Como dijo Beyoncé, “Si te gusta, entonces deberías haberle puesto un anillo”.

“Los anillos para pene o los anillos de placer son muy populares ya que pueden ser utilizados por las parejas para mejorar su vida sexual y también son una puerta de entrada al mundo de los juguetes sexuales masculinos”, informa Saraiya. Si estás probando uno por primera vez, busca versiones de silicona o elásticos.

Ventajas: es extremadamente portátil, inyecta vigor al sexo y puedes eyacular a grandes distancias. Conozco a varios hombres a los que les encantaría volver a tener ese rango de eyaculación.

Desventajas: si tienes un pene sensible, puede que la opción del vibrador te haga cosquillas. Además, es necesario acostumbrarse si nunca has tenido algo enrollado alrededor de tus genitales.

Muñecas sexuales

Las muñecas sexuales a menudo han sido relegadas a la categoría “del tipo que es un depravado solitario” en el cine y la literatura. Sin embargo, las muñecas sexuales han sido compañeras de los hombres a lo largo de la historia y cada región ha tenido su versión de una muñeca sexual. Cuenta la leyenda que incluso Hitler hizo que uno de sus comandantes de las SS diseñara muñecas sexuales para los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para que no tuvieran relaciones sexuales con mujeres no arias.

La mayor parte de la aprehensión en torno a las muñecas sexuales radica en el aspecto que tienden a presentar las muñecas baratas. Las muñecas inflables no se diferencian demasiado de los flotadores de agua que ves en una piscina. En Japón, estas muñecas económicas se llaman “datchi waifu”, derivado de Dutch Wife o Esposa Holandesa (porque los marineros anteriormente pasaban muchos meses solitarios en el océano). Con el tiempo, sin embargo, el diseño y las características de las muñecas sexuales se han vuelto más realistas, lo que por fortuna ha favorecido la percepción social de estos objetos. A medida que mejora el rango de precios, también lo hacen las características de las muñecas sexuales. Las más caras vienen con articulaciones que se mueven en las extremidades y la cadera, y también cuentan con cabello y rasgos faciales reales/realistas. En Canadá y partes de Rusia, los burdeles de muñecas sexuales están apuntalándose como el camino del futuro.

Las muñecas sexuales de la actualidad incluso se han convertido en robots sexuales, con inteligencia artificial y opciones de control remoto para garantizar que el robot haga lo que deseas. Si las máquinas se levantaran contra la humanidad el día de mañana, deberíamos asegurarnos de que al menos la pasamos bien antes de la guerra.

Ventajas: te ahorras el esfuerzo de salir con una persona real no inflable a cenar o a ver una película antes de tener sexo. Las muñecas sexuales también actúan como una manera fácil de practicar tus movimientos antes de ponerlos en práctica en la vida real. Piensa en una muñeca como un campo de tiro.

Desventajas: almacenar una muñeca sexual podría ser un problema si vives solo y no quieres que tus amigos sepan que la tienes. Pero si tus amigos no son críticos, entonces nada impedirá que tu muñeca sea el alma de la fiesta.

Bombas de vacío

Si has visto un anuncio de alargamiento de pene en un sitio web poco confiable, es posible que te estén vendiendo bombas de vacío para pene. No quiere decir que no funcionen, pero la fuente definitivamente importa. “Muchos hombres quieren aumentar el tamaño de su pene y han buscado en internet y han aprendido sobre los beneficios a largo plazo de usar una bomba”, dice Saraiya.

Lo que hace una bomba de pene es crear vacío dentro de una cámara cilíndrica para atraer más sangre al pene, lo que genera una circunferencia mayor. Estas bombas están disponibles en opciones manuales y digitales. En la manual, usas la bomba de presión hasta que puedas sentir que la sangre está lista para escapar de tu pene erecto. En la opción digital, puedes personalizar la configuración deseada y relajarte.

Ventajas: es un mecanismo simple para hacer que tu pene parezca que acaba de pasar un mes en el gimnasio.

Desventajas: Parece sospechosamente un bong, así que es posible que tengas que explicárselo al personal de seguridad si te lo pide. Algunas personas también lo usan para agrandar sus testículos; yo personalmente no veo el atractivo en eso.

Masajeadores de próstata

Ahora bien, la mayoría de los hombres que han llegado a esta parte del artículo ya están poniendo los ojos en blanco, porque meterse algo en el trasero es considerado gay por aquellos que proclaman no ser nada más que heterosexuales. Pero escúchenme, hay una razón especial por la que su próstata descansa con tanta delicadeza dentro de su trasero, hombres. Se trata del punto G masculino. Pregúntenle a cualquier hombre que haya jugado correctamente con su próstata y les contará historias de orgasmos gloriosos que enviaron escalofríos de alegría a través de cada poro de su ser. Con un poco de lubricación, puedes colocar un masajeador de próstata dentro de ti para satisfacerte de una manera que ningún ser humano podría hacerlo. Los modernos incluso vienen con controles para que puedas decidir cómo jugar con tu próstata.

Ventajas: una próstata sana significa menores riesgos de cáncer de próstata. El masajeador también puede actuar como una puerta de entrada a opciones anales más divertidas como cuentas, tapones y dildos anales. Realmente no hay agujero que no puedas explorar.

Desventajas: este artefacto necesita la mayor limpieza de todos los juguetes sexuales.

Sigue a Navin en Twitter.