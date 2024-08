¿Qué harías con los $35,000 pesos que cuesta el nuevo iPhone?

Artículo publicado por VICE México.

Hace algunos días Apple anunció la última edición de varios productos, destacando particularmente el nuevo iPhone XS Max que, como siempre dicen, es el más espectacular, más gigante, más hermoso con mejor pantalla de la historia de los iPhones y los celulares. La verdad es que no tengo idea si cualquiera de esas aseveraciones es cierta, pero lo que sí sé fue que lo más impresionante de esta nueva “camada” de aparatos presentados por el gigante tecnológico está absurdamente cara.

Los tres nuevos celulares, iPhoneXS, XS Max y Xr comienzan con la versión más barata del Xr de 64 GB en la módica cantidad de 18,499 pesos, culminando con el mencionado XS Max de 512 GB que increíblemente cuesta 35,499 pesos. De verdad, ¿un celular por más de 30,000 pesos? ¿qué son 35,000 pesos? ¿qué tipo de cosas se pueden contar con todo ese dinero? Sé que no es bueno ni sano juzgar, pero a cualquier humano común y corriente le parecería una completa locura gastar tanto dinero por un celular que, además ni siquiera es tan especial según expertos en Apple.

Haciendo un ejercicio de imaginar lo que podría significar tanto dinero para cualquier tipo de individuo, salí a preguntarle a personas qué harían si tuvieran esa cantidad de dinero a su disposición. Esto fue lo que me dijeron:

Emiliano 18 años, estudiante.

Yo creo que compraría cosas para mi banda, probablemente un nuevo bajo, amplificadores y cosas por el estilo. El resto lo ahorraría para después ver qué podría comprar, la verdad no sé. Es una pendejada que un celular pueda llegar a costar tanto dinero, además de que siempre es la misma basura, ni siquiera te sirve por mucho tiempo, no le veo sentido a gastar tanto dinero en algo así.

Juan 28 años, vendedor.

Yo usaría ese dinero para intentarle dar una mejor vida a mi hija, que es lo más importante. Cualquier cosa sería mejor que un celular que nada más lo tienes para llamar o recibir mensajes. Compraría ropa, comida, pagar la renta, tal vez algún regalo para mi familia. Yo soy de Oaxaca y estaría padrísimo regresar a mi pueblo con mi hija y mi esposa de vacaciones, no mucho, unos tres días pero que sí podamos pasearnos un poco y descansar de toda la locura de la ciudad.

Ariad 25 años, asistente de doctores y estudiante.

Lo usaría para pagar la colegiatura de mi escuela, estudio administración de empresas además de trabajar y sí es complicado a veces poder pagar todo lo que necesito. También me gustaría dar el dinero para ayudar a alguna fundación de niños, me encantaría poder ayudar un poco más en esa área. Yo creo que el teléfono es un lujo a fin de cuentas y lo usas para lo mismo que te puede dar cualquier otra opción mucho más barata. Lo utilizaría para poder ayudar un poco más a la comunidad. Es una locura pagar eso por un celular, una vanidad innecesaria que puede ser evitada o que puede tener un fin mucho más amplio que solamente comprar un aparato.

Alejandro 18 años, estudiante.

Compraría figuras de acción, equipo de música y otro celular, obviamente uno mucho más barato. Tal vez compraría un iPod más barato, uno de los viejitos que aguantan más tiempo y sólo lo usas para escuchar música, el resto también lo guardaría, no sabría qué hacer con tanto dinero. Probablemente lo terminaría gastando en estupideces también.

César Augusto, 20 años, heladero.

Yo creo que lo invertiría en un local por aquí (en la colonia Roma) para poder vender más helados y papas. Poner un negocio formal, hacer un estudio de campo, entender bien cómo funciona la zona, manteniendo el giro de mi negocio, por supuesto. Hay un dicho que dice “no intentes sacar diamantes cuando no sabes manejar el cobre”; seguiría con los helados y frituras, aunque también me gustaría mucho un vehículo para poder mover más cosas de un lado a otro, darle vuelta al dinero. No sé si me alcanzaría con $35,000 pesos para todo lo que quiero, pero definitivamente me ayudaría bastante, al menos para lo básico y correr el riesgo de poner el negocio.

No me compraría el celular porque pues, ¿cuál es el sentido si luego te lo roban o deja de servir? Prefiero decidir sobre ese dinero y jugármelo con algo que podría ayudarme a salir adelante, el celular en un par de meses se devalúa y se convierte en gastar tu dinero a lo pendejo.

Roque 30 años, arquitecto.

Yo creo que me iría dos veces de crucero por el caribe, según yo esos cuestan alrededor de $16,000 y todavía me sobraría algo de dinero. También podría ser uno el mediterráneo que cuestan alrededor de $30,000 pesos y aún así sobrarían unos $5 mil para poder hacer lo que quiera estando ahí. Del lado del trabajo, tal vez una computadora con un procesador muy potente sería de mucha ayuda, y creo que esas computadoras cuestan alrededor de $32,000. Definitivamente no compraría el celular, yo creo que $7 mil ya es mucho para un teléfono, no tiene sentido gastar prácticamente lo mismo que una computadora en un aparato que te da bastante menos cosas.

