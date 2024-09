Una modelo del video de Rihanna #BBHMM resultó ser una DJ de techno increíble

Si Sita Abellán se te hace familiar, es porque quizá la hayas visto arrastrando cuerpos desnudos y emborrachándose en moteles vestida como una diva del new wave francés en el masivo video de Rihanna «Bitch Better Have My Money», que ya va a alcanzar los 44 millones de reproducciones. La modelo española logró el papel en el video de la artista por su estilo de malota, lo que también le ha hecho ganar 113,000 seguidores fieles en Instagram. SIn embargo, ni el video ni sus redes sociales revelan el gran amor de Sita, que, sorprendentemente, es mezclar techno.

Sita Bellan con Rihanna y el parche del video Bitch Better Have My Money durante rodaje.

Sita empezó con el cuento de ser DJ cuando todavía vivía en un pueblo pequeño al sur de España. «Empecé a mezclar con un amigo por hobby en su computador, y mis amigos eran dueños de algunos clubs en Madrid», afirma Sita a través de una llamada telefónica desde Tokyo, donde está trabajando para un photo shoot. «Cuando me mudé a Milán hace dos años, me volví residente de un club llamado Plastic, donde todos los viernes tocaba hits de los 90 mezclado con hip hop». Desde entonces, la «techno princess», como ella misma se hace llamar, ha tocado en todos lados: desde fiestas de Vivienne Westwood hasta clubs como Void en Milán y Arc en Tokyo. Si le preguntan por sus inspiraciones, Sita responde de inmediato que los residentes de Berghain, ben Klock y Marcel Dettmann son los capos definitivos.

«La gente piensa: ‘es una modelo, debe mezclar mierda muy mainstream’», se refiere Sita al estereotipo de las modelos que mezclan. «Pero cuando me oyen mezclar, se sorprenden. Ser DJ es algo que me gusta. No lo hago porque sea modelo y pueda beneficiarme haciendo esto, lo hago porque verdaderamente lo disfruto, porque amo el techno».

Con la semana de la moda de Nueva York a la vuelta de la esquina, Sita nos hizo un mix para acompasar las noches sin sueño que se le vienen encima a ella y a muchos dentro de esa industria. «Es un mix que condensa lo que amo: mis DJs favoritos y mis canciones favoritas en este momento», se refiere la modelo acerca del tracklist. «Cuando hago un mix, no uso canciones que ya haya usado para tocar, son canciones que encuentro en el momento».

Tracklist

1. Skudge – Depth Buffering

2. Nina Kraviz – IMPRV

3. Samuli Kemppi – Suunta

4. Marcel Dettman – Quicksand

5. Function – Disaffected

6. Norman Nodge – Signal Response

7. Peter Van Hoesen – Face of Smoke

8. Woo York – I am against

9. Mike Parker – FWD (Donato Dozzy Remix)

