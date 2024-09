Una noche de borrachera afecta a tu salud durante una semana

Justo cuando nos enteramos de que beber regularmente cantidades moderadas de alcohol puede ser bueno para la salud del corazón, una nueva entrega del mundo de la ciencia está aquí para complicarnos la existencia.

Un nuevo estudio en la revista Circulation descubrió que el consumo de seis o más tragos en una noche podría incrementar el riesgo de embolia y ataques al corazón en la semana siguiente; pero beber dos o cuatro tragos en una noche puede disminuir el riesgo de los mismos acontecimientos durante la semana siguiente. Los riesgos para la salud del corazón se balancean dependiendo de cuánto tomas y de la cantidad de tiempo transcurrido desde que bebiste.Mostofsky and her colleagues analyzed 23 studies that followed nearly 30,000 participants over the course of 28 years to come to their conclusions. Their survey focused on heart health in the immediate aftermath of drinking, and their findings show that the risks and benefits of drinking change on a day-to-day and even hourly basis.

«Beber demasiado incrementa riesgos, tanto a corto como a largo plazo, pero beber cantidades pequeñas tiene efectos diferentes en las horas siguientes que en los días después», dijo Elizabeth Mostofsky, la investigadora que lidera el reporte e instructora en la Escuela de Harvard de Salud Pública.

Mostofsky y sus colegas analizaron 23 estudios que siguieron a casi 30 mil participantes en el transcurso de 28 años para llegar a sus conclusiones. La investigación se centró en la salud del corazón en el periodo inmediato después de beber y los resultados muestran que los riesgos y beneficios de beber cambian a diario, e incluso cada hora, diariamente.

Después de 24 horas de haber consumido de dos a cuatro bebidas, se reduce un 30 por ciento el riesgo de embolia y ataque al corazón, de manera similar a los beneficios a largo plazo de beber moderadamente. Para quienes toman seis o más bebidas, el riesgo aumenta un 30 por ciento. Para volver las cosas más confusas: quienes no beben nada tienen mayor riesgo de sufrir problemas del corazón y embolia que quienes toman dos o cuatro bebidas.

Pero en las primeras 24 horas luego de tomar el primer trago, consumir solo una bebida provoca un aumento de probabilidades de padecer problemas cardiovasculares.

La línea del tiempo confusa se debe al hecho de que cantidades moderadas de alcohol pueden mejorar el flujo sanguíneo después de haber estado en tu sistema durante 12 horas. Un poco de alcohol puede incrementar los niveles del colesterol bueno y reducir la coagulación de la sangre.

Si bien los beneficios a la salud del consumo moderado variaron en un corto periodo de tiempo, los investigadores le dijeron a Reuters que beber en exceso nunca ha sido buena idea. Beber mucho produce un mayor riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, embolia y muerte después de un ataque al corazón.

Una vez más, el aporte es un recordatorio no solicitado de no acabar completamente ebrios todo el tiempo.