Una exposición celebró el arte de los salvapantallas

Mucho antes que los videos de YouTube lograran que viéramos a alguien más jugando un videojuego, veíamos como un computador con Windows navegaba un laberinto parecido a Wolfenstein 3D. Si lo tocabas, se desvanecía. Era un salvapantallas, algo que no se ve en estos días, un medio artístico que vale la pena celebrar de acuerdo al artista digital holandés, Rafaël Rozendaal.

«Los salvapantallas son como una pintura en movimiento», me dijo Rozendaal a través de Skype, desde Utrech, en los Países bajos. «Es casi como si hubiesen sido hechos para un museo. Son imágenes puramente digitales, entonces están diseñadas para demostrar qué es lo que puede hacer un computador. No exageran, porque tienen parámetros simples. No cuentan historias».

Rozendaal curó una galería con 27 salvapantallas de una forma en la que nunca habían sido apreciados anteriormente. El show se llamó Sleep Mode (‘Modo de sueño’). Cuatro de los más antiguos salvapantallas estuvieron en sus equipos nativos para darle contexto, pero la mayoría estará en el espacio proporcionado por Het Nieuwe Instituut (Nuevo instituto) de Rotterdam. Rozendaal incluso creó un audio tour y una colección de entrevistas en línea con las personas que crearon aquellos salvapantallas que están incrustados en tu cerebro.

Una de las cosas que estos programadores enfatizaron, de acuerdo con Rozendaal, es que estos salvapantallas no son películas o animaciones, más bien son piezas de diseño generadas, una cinta mobius creada por el simple propósito de detener que tu monitor se queme con una imagen de sí mismo.

El salvapantallas fue creado y acuñado por el desarrollador de software, John Socha. Socha estaba aburrido de tener que apagar manualmente su IBM con pantalla verde, entonces escribió un pequeño pedazo de código, scrsave, para cambiar la pantalla a negro luego de tres minutos de inactividad. Este básico programa es uno de los cuatro que estarán en sus máquinas originales.

Sleep Mode contará con un montón de clásicos: las tuberías en 3D, las tostadoras voladoras y también « misterio«, que es nombre que yo le di a la casa embrujada, un salvapantallas que me gustaba usar cada cierto tiempo. Rozendaal cree que los salvapantallas eran más populares en su tiempo porque por un momento (y para muchas personas) eran unas de las pocas cosas creativas y divertidas que se podían llevar a cabo en un computador personal. El entusiasmo se transformó en un impulso y ese impulso, dice Rozendaal, es lo que alimenta todo, desde los productos de Apple hasta las redes sociales.

En los años 90, las personas se entusiasmaron respecto a qué mostrar en sus computadores una vez que abandonaban el cuarto y es por eso que podía comprar un CD con un acuario virtual en el mismo supermercado en que compraban leche.

El salvapantallas favorito de Rozendaal es el «campo de estrellas». Un viaje a través de luces cósmicas que era generado aleatoriamente y crecía constantemente. Su sensibilidad parecida a ‘ Viaje a las estrellas‘ apeló fácilmente a los nerds de aquel tiempo. A Ronzendaal le gusta un código simple y elegante, unos cuantos trucos de luz espacial y una idea que lo hacía sentir como si «estuviera siendo absorbido por la pantalla».

«Las limitaciones de estos computadores crearon un lenguaje único», dijo Rozendaal. «Los gráficos en movimiento y los videojuegos son hiperrealistas, pero esto no me interesa mucho. Estoy interesado en la abstracción forzada. El pintar abstracción es un lujo, pero la abstracción en los computadores es una necesidad».

Sleep Mode estuvo abierta desde el 27 de enero hasta el 25 de junio.

